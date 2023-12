Chuyện ở xóm di cư miền biên viễn Cao Bằng

Bám đất, bám làng để xây dựng cuộc sống mới

Bên bếp lửa, bà Nông Thị Kết (hơn 80 tuổi) vẫn nhớ như in thời điểm 20 năm trước. Cùng với các hộ dân khác trong xóm, năm 2002, gia đình bà Kết được cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động để di cư về xã Thị Hoa sinh sống.

Nhân dân xóm Ngườm Già phối hợp phát quang, tuần tra đường biên, mốc quốc giới LA NGÀ

"Trước đây, ở nơi cũ đất đai không không có, đường không có, đi lại khó khăn, con cháu cũng đói lắm, không được đi học. Lúc mới về đây chưa có gì hết, phải làm lại từ đầu, từ làm nhà cửa, cuốc đất phát nương. Nhưng chuyển về đây được nhà nước, các chú bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động, người dân cũng cố gắng động viên con cháu chăm chỉ làm ăn để sinh sống ổn định. Nhà tôi được hỗ trợ xây nhà kiên cố, được hỗ trợ lợn, trâu về nuôi; rồi gia đình trồng mía, sắn để cải thiện kinh tế, cuộc sống ấm no hơn", bà Kết chia sẻ.

Ngườm Già là một trong 16 xóm biên giới thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Thị Hoa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng). Được thành lập năm 2002 trên cơ sở thực hiện chủ trương di dân, di cư của Đảng, Nhà nước, đây là xóm đặc thù, số hộ ít, 100% là hộ nghèo nhưng người dân trong xóm luôn đoàn kết, bám đất, bám làng để xây dựng cuộc sống mới.

Với sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp chính quyền và lực lượng biên phòng, xóm đã thành lập được chi bộ đảng, đội ngũ trưởng xóm, ban công tác mặt trận. Các đoàn thể thanh niên, phụ nữ trong xóm cũng hoạt động tích cực, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn vệ sinh môi trường; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; 100% trẻ đủ tuổi được đến trường; tích cực phối hợp với Đồn Biên phòng Thị Hoa triển khai có hiệu quả phong trào tự quản đường biên, cột mốc biên giới…

Bà Hà Thị Tít, Trưởng ban Công tác mặt trận xóm Ngườm Già, cho biết xóm tuy ít hộ dân, dễ quản lý nhưng lại ở khu vực biên giới, có nhiều nguy cơ mất ổn định về trật tự, an ninh; người dân có thể bị lôi kéo, dụ dỗ để thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Với vai trò của mình, Ban Công tác mặt trận xóm Ngườm Già cùng chi bộ, các đoàn thể luôn gần dân, hiểu dân, nắm bắt đời sống nhân dân một cách thấu đáo. Thường xuyên đến thăm hỏi, động viên từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, phổ biến, giải thích, tạo sự đồng thuận trong việc cùng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia, giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Là đơn vị quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới với đoạn biên giới dài 26,5 km, bao gồm 50 mốc giới, Đồn Biên phòng Thị Hoa phụ trách địa bàn gồm 3 xã biên giới thuộc H.Hạ Lang gồm Thái Đức, Thị Hoa, Cô Ngân. Trên địa bàn chủ yếu là 2 dân tộc Tày, Nùng cùng chung sống xen kẽ ở 29 thôn, xóm. Địa bàn nơi đây khó khăn về địa hình, đồi núi hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao…

Xác định bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới không phải chỉ là của lực lượng chức năng, những năm qua, đồn biên phòng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền cho nhân dân trong địa bàn về chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; nội dung các hiệp ước, hiệp định, quy chế biên giới, bồi dưỡng phương pháp, đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Trong đó, Ngườm Già là một trong những xóm có tổ công tác của đồn nằm trên địa bàn. Nhân dân trong xóm đã nâng cao ý thức về quốc gia, quốc giới, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân đối với xây dựng, bảo vệ biên giới.

Thiếu tá Lý Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thị Hoa, cho biết nhân dân trong xóm Ngườm Già luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng. Những năm qua, người dân cũng chủ động trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự thôn, xóm. Nhiều người dân chủ động báo cáo, tố giác người có hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp nhiều thông tin có giá trị để các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn trường hợp vi phạm.

Đồn đã cử trên 30 lượt cán bộ, chiến sĩ đến để tuyên truyền, vận động người dân, giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất; tổ chức cho nhân dân đi nhận biết đoạn đường biên, phối hợp tuần tra, phát quang đường biên, cột mốc mỗi năm ít nhất 2 lần.

"Do là xóm đặc thù sát biên giới, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành, các cấp luôn quan tâm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các dự án, chương trình như trồng mía, sắn cao sản… Xóm đã rất chủ động để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đạt được chỉ tiêu phát triển do xã giao hằng năm. Xóm cũng được đầu tư về đường, nước sạch, xây dựng nhà văn hóa, giúp cho bà con an cư lập nghiệp ở khu vực vành đai biên giới", ông Phan Văn Tú, Bí thư Đảng ủy xã Thị Hoa, chia sẻ.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng đóng quân trên địa bàn, xóm nhỏ Ngườm Già đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, vượt qua khó khăn để vươn lên xây dựng đời sống mới, xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn ở nơi vành đai biên giới; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp quan trọng trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.