Chuyến tàu di sản miền Trung có gì sau khi được 'thay áo' mới?

Sáng nay 26.3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp cùng UBND thành phố Huế tổ chức lễ ra mắt giao diện mới chuyến tàu di sản miền Trung và công bố quyết định công nhận Ga Huế là điểm du lịch.

Lễ ra mắt giao diện mới của chuyến tàu di sản miền Trung và công bố Ga Huế chính thức trở thành điểm du lịch diễn ra vào sáng sớm 26.3 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sự kiện được tổ chức trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế (26.3.1975 – 26.3.2026) và tròn 2 năm vận hành chuyến tàu di sản miền Trung (26.3.2024 – 26.3.20260), đánh dấu bước phát triển mới của vận tải đường sắt gắn với du lịch di sản.

Ông Đào Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam, cho biết sau 2 năm vận hành, chuyến tàu di sản miền Trung đã phục vụ hơn 440.000 lượt hành khách với trên 2.800 chuyến tàu an toàn tuyệt đối, đồng thời đơn vị vận tải - Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam triển khai chương trình kích cầu, liên kết với hơn 140 đơn vị lữ hành, công ty du lịch tại Huế và Đà Nẵng.

Sản phẩm này không chỉ thu hút khách nội địa mà còn ghi nhận tỷ lệ lớn hành khách quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch miền Trung. Đáng chú ý, đoàn tàu đã được vinh danh trong "top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế năm 2024".

Nhiều du khách nước ngoài có mặt từ sớm, trải nghiệm đoàn tàu chuyến tàu di sản miền Trung ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Mỗi toa xe là một tác phẩm nghệ thuật"

Theo đó, giao diện mới của đoàn tàu di sản miền Trung được thiết kế nhằm mang lại diện mạo hiện đại nhưng vẫn đậm chất di sản, tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho du khách ngay từ khi lên tàu. Dự án cải tạo, nâng cấp 16 toa xe lần này với triết lý "Mỗi toa xe là một tác phẩm nghệ thuật".

Ngoại thất đoàn tàu được sơn lại với sắc tím mộng mơ đặc trưng của xứ Huế, hòa cùng gam màu ghi sáng hiện đại, năng động của thành phố biển Đà Nẵng. Logo nhận diện được sơn màu vàng đồng khẳng định sự sang trọng của đoàn tàu chất lượng cao.

Với triết lý "Mỗi toa xe là một tác phẩm nghệ thuật", 16 toa xe trong dự án nâng cấp lần này mang đến không gian hiện đại nhưng vẫn đậm chất di sản ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong số 16 toa, tàu có 12 toa xe với 56 chỗ ngồi mềm, đã được thay mới toàn bộ ghế ngồi trước đây bằng các hàng ghế có khả năng xoay 180 độ, giúp hành khách ngồi thuận hướng tàu chạy, mang lại sự thoải mái tối đa cho hành khách khi ngắm cảnh dọc đường.

Đặc biệt trong đoàn tàu đó là toa xe VIP (32 chỗ) được thiết kế với không gian hoài cổ, sang trọng của nội thất cung đình Huế. Điểm nhấn là bàn lượn dọc cửa sổ, nơi du khách có thể nhâm nhi ly cà phê, thưởng thức âm nhạc trực tiếp và ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Hải Vân.

Bên cạnh đó, toa xe cộng đồng cũng được thiết kế với diện mạo mới, mang đến không gian trải nghiệm sống động với chuỗi hoạt động đa dạng, cùng các thương hiệu và sản phẩm đặc trưng địa phương. Hành khách có thể thưởng thức ẩm thực, khám phá văn hóa và tham gia các trải nghiệm độc đáo ngay trên hành trình.

Cận cảnh toa xe VIP (32 chỗ) với không gian nội thất cung đình hoài cổ, tái hiện vẻ đẹp sang trọng của kiến trúc Huế xưa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Du khách thư giãn tại khu vực bàn lượn dọc cửa sổ, nơi lý tưởng để nhâm nhi cà phê và ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Hải Vân ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đoàn tàu di sản đi qua đèo Hải Vân ẢNH: TRẦN NGỌC TIẾN

Ngoại thất đoàn tàu gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp giữa sắc tím mộng mơ của xứ Huế và gam màu ghi sáng năng động của thành phố biển Đà Nẵng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hệ thống ghế ngồi mềm hiện đại có khả năng xoay 180 độ, giúp hành khách luôn có hướng nhìn thuận lợi nhất để thưởng ngoạn cảnh sắc dọc đường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Không gian trải nghiệm sống động tại toa xe cộng đồng, nơi du khách có thể khám phá ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của địa phương ngay trên hành trình ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sau 2 năm vận hành, đoàn tàu đã phục vụ an toàn tuyệt đối hơn 440.000 lượt khách, trở thành top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế năm 2024 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trên mỗi toa xe cộng đồng, họa tiết trang trí là hình ảnh ngói âm dương cổ kính của cố đô Huế, phố cổ Hội An hay những chiếc đèn lồng lung linh được tái hiện tinh xảo thông qua nghệ thuật cẩn khảm xà cừ và gốm xanh lam.

Cũng theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam, đơn vị lựa chọn 2 di sản tiêu biểu cố đô Huế và phố cổ Hội An là ý tưởng thiết kế chủ đạo xuyên suốt; mục tiêu hướng tới sự lịch thiệp, sang trọng để phục vụ du khách trong nước và khách du lịch quốc tế.

Các toa xe đều được lắp hệ thống chiếu sáng đèn LED, âm thanh chất lượng cao, màn hình LCD cung cấp thông tin về hành trình và giải trí.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, giao diện mới của đoàn tàu di sản miền Trung sẽ không chỉ nâng tầm chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt, mang đến những hành trình tiện nghi, an toàn hơn, mà còn góp phần thúc đẩy du lịch đến với Huế và Đà Nẵng, tiếp nối sự thành công của đoàn tàu di sản trong 2 năm qua", ông Tuấn nói.

Ga Huế chính thức được công nhận là điểm du lịch, hứa hẹn trở thành điểm đến trải nghiệm lịch sử và kiến trúc độc đáo thay vì chỉ là nơi trung chuyển đơn thuần ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngoài công bố giao diện mới của đoàn tàu di sản miền Trung, ban tổ chức cũng đã công bố quyết định công nhận Ga Huế là điểm du lịch. Đây là dấu ấn để đưa nhà ga Huế không chỉ là nơi trung chuyển, mà là một điểm đến trải nghiệm mang đậm giá trị lịch sử, kiến trúc; qua đó thu hút thêm hành khách và kích thích nhu cầu đi tàu, góp phần nâng cao vị thế của ngành đường sắt trên bản đồ du lịch quốc tế.