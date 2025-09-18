Chuyến thăm củng cố quan hệ đặc biệt Mỹ - Anh

Cuộc tiếp đón do Hoàng gia Anh tổ chức ngày 17.9 bao gồm lễ rước bằng xe ngựa, các loạt đại bác chào mừng, những màn trình diễn của các tiêm kích không quân hai nước và quốc yến vô cùng long trọng, theo Reuters.

Nghi lễ choáng ngợp

Tờ The Guardian đưa tin chuyến thăm của Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania chính thức bắt đầu vào sáng 17.9 với nghi thức đón tiếp trang trọng tại Lâu đài Windsor. Thái tử William và Công nương Kate đón vợ chồng Tổng thống Trump bên ngoài lâu đài, trước khi cùng gặp Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla.

Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đến Anh ngày 16.9 ẢNH: AP

Một loạt đại bác chào mừng vang lên từ bãi cỏ phía đông của lâu đài, đồng thời các đại bác ở Tháp London cách đó 40 km cũng được khai hỏa. Kế đến, Vua Charles và Hoàng hậu Camilla cùng vợ chồng Tổng thống Trump lên xe ngựa diễu hành qua khuôn viên Windsor để tiến vào lâu đài. Hai bên tuyến đường được xếp hàng dài gồm 1.300 binh sĩ Anh thuộc các binh chủng của quân đội nước này. Đây là lần đầu Tổng thống Trump được rước bằng xe ngựa, sau khi nghi thức này bị hủy vì lo ngại an ninh trong chuyến công du Anh đầu tiên của ông Trump vào năm 2019.

Chiến dịch an ninh rầm rộ Giới hữu trách Anh đã triển khai một trong những chiến dịch an ninh quy mô lớn nhất trong những năm gần đây nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến công du chính thức kéo dài 3 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo AFP. Cảnh sát tại Windsor, cách trung tâm London khoảng 40 km về hướng tây, được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó những sự cố được đánh giá "ở mức nguy cơ rất cao". Theo Đài BBC, lực lượng Mật vụ Mỹ được phép mang vũ khí khi làm nhiệm vụ ở Anh và trong toàn bộ chuyến đi phối hợp chặt chẽ với cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 cũng như phía cảnh sát địa phương. Khác với các sự kiện hoàng gia lâu nay, những hàng rào thép được dựng lên ở đại lộ Long Walk, con đường dẫn đến Lâu đài Windsor, nhằm hạn chế tầm nhìn và sự tiếp cận từ công chúng. Lệnh cấm bay được áp dụng trên bầu trời thị trấn Windsor, và xuồng cảnh sát tuần tra trên sông Thames.

Sau khi thưởng thức các hiện vật lịch sử của Mỹ từ Bộ sưu tập Hoàng gia Anh, vợ chồng Tổng thống Trump đến viếng Nhà nguyện St.George, nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth II. Sau đó, phía không quân thực hiện màn trình diễn bay, với sự tham gia của các tiêm kích F-35 của cả Anh lẫn Mỹ. Chính phủ Anh xác nhận Tổng thống Trump được đón tiếp với nghi lễ quân sự lớn nhất dành cho chuyến thăm cấp nhà nước của một nguyên thủ quốc gia trong nhiều thế hệ.

Vợ chồng Tổng thống Trump được mời qua đêm ở Cung điện Windsor.

Mục tiêu của Anh

Đến ngày 18.9, lịch trình sẽ diễn ra ở dinh thự vùng nông thôn của Thủ tướng Anh, với trọng tâm xoay quanh các vấn đề địa chính trị, theo Reuters. Thủ tướng Anh Keir Starmer hy vọng thông qua chuyến thăm này, Anh và Mỹ sẽ củng cố "quan hệ đặc biệt", làm sâu sắc hơn hoạt động hợp tác kinh tế, đảm bảo nguồn đầu tư trị giá hàng tỉ USD, cơ hội thảo luận về thuế quan và về Ukraine.

Chuyến thăm đã mang lại một thỏa thuận công nghệ mới giữa hai nước, với các công ty từ Microsoft đến Nvidia, Google và OpenAI cam kết đầu tư vào Anh tổng cộng 31 tỉ bảng Anh (42 tỉ USD) trong vài năm tới. Những lĩnh vực được hưởng lợi bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), máy tính lượng tử và năng lượng hạt nhân dân sự.

Thủ tướng Starmer cũng đặt trọng tâm vào nỗ lực tìm kiếm thêm tiến triển về vấn đề thuế quan. "Về cơ bản tôi cũng đến vì mục đích thương mại. Họ muốn xem liệu có thể điều chỉnh chút ít về thỏa thuận thương mại hay không", Reuters dẫn lời Tổng thống Trump cho biết khi ông rời Nhà Trắng đến Anh hôm 16.9.