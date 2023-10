Chuyện thật như đùa

Đó là khi lực lượng chức năng ập vào đây, một bà lao công đã bị bắt quả tang đang phẫu thuật căng da mặt cho khách. Rồi đến chuyện bảo vệ, chứ không phải chủ cơ sở, lên làm việc với công an… cho thấy sự tùy tiện, xem thường pháp luật và sức khỏe, tính mạng của khách.



Đó cũng là thực trạng báo động khi nhiều cơ sở chỉ được chăm sóc da nhưng "nổ" tự phong thẩm mỹ viện, treo bảng quốc tế, chạy quảng cáo rồi hành nghề trái phép, vượt quá chức năng.

Mới đây, UBND Q.Thanh Khê đã chỉ đạo chủ tịch và phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực của UBND phường phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND quận nếu để xảy ra thẩm mỹ trái phép, gây hậu quả trên địa bàn.

Có thể chia sẻ với địa phương, với mô hình chính quyền đô thị thí điểm 2 năm qua, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền khiến khối lượng công việc giao về cơ sở ngày càng nhiều, trong khi con người ngày càng ít. Nay thêm theo dõi lĩnh vực thẩm mỹ, càng gia tăng trách nhiệm nặng nề cho phường, quận, nhưng điều này phù hợp với thực tiễn.

Bởi một trong những nội dung của chính quyền đô thị là chế độ thủ trưởng; chủ tịch UBND phường, quận là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước cấp trên. Mục tiêu của chính quyền đô thị là tăng chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương và người đứng đầu, tinh gọn bộ máy.

Việc quy trách nhiệm cho người đứng đầu cũng đã từng có bài học kinh nghiệm hiệu quả. Như năm 2019, Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo nếu trưởng công an phường để xảy ra tụ điểm game bắn cá trá hình cờ bạc, hoặc không quản lý được người ngoại tỉnh núp bóng cho vay nặng lãi, thì phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc Công an thành phố. Sau đó, tình trạng game bắn cá cờ bạc, các công ty tín dụng đen bị giám sát, kiểm soát chặt chẽ.

Do vậy, quy trách nhiệm cá nhân người đứng đầu mới hy vọng xóa được tình trạng… cả tập thể chịu trách nhiệm nhưng tình trạng lỏng lẻo ở cơ sở không được giải quyết.