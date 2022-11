Chuyện tình đẹp của hai cán bộ Đoàn

Ngày 27.11 là một ngày có ý nghĩa đặc biệt đối anh Lý Hùng Cường (28 tuổi), Bí thư Đoàn P.1, TX.Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) và thượng úy Lý Thị Xoàn (29 tuổi), Bí thư Đoàn Công an TX.Vĩnh Châu, khi cả hai về chung một nhà. Chính sinh hoạt Đoàn đã giúp anh, chị bén duyên thành chồng vợ.

Chia sẻ trong ngày hạnh phúc, anh Cường cho biết anh và chị Xoàn làm lễ đính hôn giữa tháng 10 và ngày 27.11 tổ chức đám cưới, chính thức về mái nhà chung sau một thời gian dài quen biết và tìm hiểu nhau.

"Cơ duyên đến với tụi mình là nhờ những buổi sinh hoạt Đoàn của 2 đơn vị, nhất là khi tuổi trẻ 2 đơn vị ký kết giao ước kết nghĩa", anh Cường nói.

Với vai trò Bí thư Đoàn phường, anh Cường đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Điển hình là tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong kỳ sinh hoạt lệ hằng tháng; xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo lời Bác. Cụ thể như: Mô hình tiếp sức em đến trường; hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế; thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên tiếp cận vay hơn 2 tỉ đồng để khởi nghiệp và hỗ trợ 35 thanh niên người dân tộc Khmer thoát nghèo.

Theo anh Cường, trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đoàn phường đã cụ thể hóa trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia với các chương trình tiêu biểu như: Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng...

“Với vai trò là Bí thư Đoàn phường, bản thân luôn khơi dậy đi đầu trong các phong trào "Vì cuộc sống cộng đồng", riêng bản thân đã 15 lần hiến máu tình nguyện”, anh Cường chia sẻ.

Anh Cường cho biết thêm: "Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, anh đã chủ động thành lập đội hình xe bán hàng lưu động để phục vụ bà con trong khu vực phong tỏa, đồng thời phối hợp với đội hình “Chuyến xe 0 đồng” Sóc Trăng hỗ trợ giải cứu trên 3 tấn nhãn xuồng Vĩnh Châu cho bà con".





Với hoạt động này, anh Cường được T.Ư Đoàn tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với những đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, anh Cường được T.Ư đoàn, Tỉnh đoàn tuyên dương là cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2022; điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Còn thượng úy Lý Thị Xoàn, cán bộ điều tra thuộc Đội điều tra tổng hợp Công an TX.Vĩnh Châu, là một tấm gương về học tập, rèn luyện và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nhiều năm qua, chị Xoàn đã trực tiếp điều tra nhiều vụ án hình sự, kiểm tra, xác minh nhiều tin báo, tố giác tội phạm. Đối với các tin báo và vụ án được giao thụ lý, chị Xoàn luôn tham mưu, đưa ra các biện pháp điều tra phù hợp, khách quan, chính xác, từ đó các vụ việc được giải quyết nhanh chóng, không bỏ lọt tội phạm hay làm oan sai cho người vô tội, đảm bảo an ninh, trật tự địa phương.

Thượng úy Xoàn chia sẻ: "Khi nhận nhiệm vụ, tôi luôn tự giác, chủ động lên kế hoạch và đặt ra mục tiêu, thời gian cụ thể để hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tiên phong, xung kích trong các hoạt động tình nguyện. Trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án, tôi phải điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm sao được khách quan toàn diện, xử lý đúng người, đúng tội".

Nói đi đôi với làm, chị Xoàn đã trực tiếp tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an TX.Vĩnh Châu xây dựng, triển khai mô hình học tập Bác trong tuổi trẻ công an theo tinh thần “trọng dân - gần dân - vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, giúp người dân thực hiện và hoàn thành nhanh các thủ tục hành chính, tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, phòng chống dịch Covid-19… Các hoạt động này đã giúp cán bộ, chiến sĩ Công an TX.Vĩnh Châu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, gần dân và sát dân hơn.

Thượng tá Võ Văn Bộ, Trưởng công an TX.Vĩnh Châu, nhận xét: "Thượng úy Lý Thị Xoàn là một tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ đơn vị chúng tôi. Xoàn luôn đi đầu trong mọi công việc, gương mẫu và tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên Công an TX.Vĩnh Châu bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Chị luôn hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên phân công, là một trong những tấm gương tiêu biểu nhiều năm qua. Thượng úy Xoàn còn vinh dự được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh và Công an TX.Vĩnh Châu tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chuyên môn, nghiệp vụ cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”.