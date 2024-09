Chuyện tình Lisa (BlackPink) và con trai người giàu nhất thế giới

Cuối tuần qua, Lisa (27 tuổi) và Frédéric (28 tuổi) tiến thêm một bước nữa để xác nhận tin đồn bằng cách xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Cả hai tham dự sự kiện của TAG Heuer và Formula 1 ở Miami (Mỹ) vào ngày 27.9.

Lisa và Frédéric Arnault xuất hiện trước công chúng tại sự kiện TAG Heuer ở Miami vào ngày 27.9 ẢNH: DAILY MAIL

Frédéric là con trai của người đàn ông giàu nhất thế giới năm 2024 Bernard Arnault với vợ thứ hai - nghệ sĩ piano Hélène Mercier. Anh hiện là CEO của LVMH Watches, công ty sở hữu TAG Heuer. Frédéric tốt nghiệp đại học chuyên ngành Toán học ứng dụng, thông thạo 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Ý và Đức.

Cặp đôi rất cẩn thận để không tỏ ra quá thân mật trước ống kính máy ảnh và giữ khoảng cách chuyên nghiệp khi tạo dáng chụp ảnh nhóm.

Tỉ phú giàu nhất thế giới Bernard Arnault ẢNH: DAILY MAIL

Tuy nhiên, một số cảnh quay trong sự kiện được chia sẻ trên X cho thấy cặp đôi này cười đùa với nhau khi giao lưu với những vị khách khác.

Lisa và Frédéric chụp ảnh cùng nhau nhiều lần trong 18 tháng qua. Vào tháng 11.2022, Frédéric đã tham dự một trong những buổi hòa nhạc của BlackPink tại sân vận động BMO ở Los Angeles (Mỹ) trước khi đăng bức ảnh chụp cùng các thành viên ban nhạc.

Người thừa kế tập đoàn LVMH và ngôi sao K-pop cười khúc khích bên nhau tại một sự kiện ở Venice vào tháng 5.2023 ẢNH: DAILY MAIL

Sau đó, nam doanh nhân và Lisa được phát hiện bên nhau tại sự kiện trang sức Bvlgari Mediterranean High ở Venice (Ý) vào tháng 5 năm ngoái, cũng như đi chơi ở Paris (Pháp) khi ngôi sao K-pop đang tham gia chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm.

Một bức ảnh khác cũng được chụp tại phòng chờ riêng của hai người ở sân bay Los Angeles.

Tuy nhiên cả Lisa và Frédéric đều chưa xác nhận mối quan hệ tình cảm của họ.

Cha của Frédéric, Bernard Arnault là CEO của tập đoàn LVMH, sở hữu nhiều thương hiệu xa xỉ lớn nhất thế giới bao gồm Louis Vuitton, Moët & Chandon, Fendi, Guerlain và Fenty Beauty. Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của ông vào khoảng 212 tỉ USD.

Thành công theo cách riêng, ca sĩ Lisa người Thái Lan đã trở nên nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BlackPink.

BlackPink từng phá vỡ nhiều kỷ lục xếp hạng và có chuyến lưu diễn bán vé chạy nhất mọi thời đại đối với một nhóm nhạc nữ.

Lisa vừa trình làng ca khúc mới Moonlit Floor tại sự kiện Global Citizen Festival 2024 diễn ra ở New York (Mỹ) hôm 28.9 ẢNH: BILLBOARD

Lisa ra mắt sự nghiệp solo vào năm 2021 với đĩa đơn Lalisa và Money, lọt vào bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard.

Năm 2023, Money đạt kỷ lục Guinness thế giới khi là ca khúc K-pop đầu tiên của một nghệ sĩ solo đạt một tỉ lượt phát trực tuyến trên Spotify.

Lisa là gương mặt đại diện cho một số thương hiệu xa xỉ thuộc sở hữu của LVMH, bao gồm Celine và Bvlgari. Lisa vừa trình làng ca khúc mới Moonlit Floor tại sự kiện Global Citizen Festival 2024 diễn ra ở New York hôm 28.9. Cô công bố lịch phát hành chính thức ca khúc này vào ngày 4.10. Ca từ của Moonlit Floor khiến nhiều fan xôn xao vì nghi ngờ ẩn ý bóng dáng "bạn trai tin đồn" Frédéric Arnault. Đó là câu "green eyed French boy got me trippin" (chàng trai người Pháp mắt xanh khiến tôi bối rối).