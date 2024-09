'New Woman' của Lisa (BlackPink) được chọn làm nhạc tranh cử Tổng thống Mỹ

Trong đoạn video đặc biệt, chính trị gia người Mỹ có bài phát biểu chân thành và đảm bảo rằng bà sẽ luôn đặt tầng lớp trung lưu và các gia đình lao động lên hàng đầu vì bà nhận thức được tầm quan trọng của họ.

Đoạn video sau đó giới thiệu những khoảnh khắc trong quá khứ của bà Kamala với tư cách là Phó tổng thống Mỹ hiện tại.

New Woman của Lisa được yêu thích vì mang tính nữ quyền thời đại mới, chứa đựng tinh thần mạnh mẽ rất giống với thông điệp mà Kamala Harris muốn gửi gắm Ảnh: Allkpop

Việc lựa chọn New Woman của Lisa cho bài phát biểu của bà Kamala mang tính biểu tượng, vì bài hát tập trung vào việc trao quyền cho phụ nữ và phá vỡ các rào cản xã hội. Chủ đề của bài hát là vượt qua định kiến và đấu tranh cho công lý phù hợp với thông điệp chiến dịch mà Kamala Harris truyền tải.

Bằng cách sử dụng bài hát này, Đảng Dân chủ muốn thể hiện vai trò của Kamala Harris như một nhà lãnh đạo có khả năng biến đổi, phản ánh sự trao quyền và khả năng xây dựng thế giới bình đẳng.

Sự kết hợp giữa Lisa và nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy - Rosalia trong New Woman đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt Ảnh: Vogue

Bài hát là một bản pop & hip hop thể hiện niềm vui và sức mạnh của tính nữ. Tuyên ngôn "I am the new woman" giống như sự đập bỏ những hệ giá trị mà các cô gái bị ràng buộc, để được sống theo cách họ muốn. Và hơn ai hết, những thần tượng nữ chính là người hiểu rõ nhất sức nặng từ kỳ vọng xã hội lên ngoại hình, cách ứng xử của họ.

Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước việc bài hát của Lisa được dùng để vận động tranh cử: "Câu chuyện về việc Lisa thách thức thị trường Mỹ và được một trong những chính đảng lớn nhất nước Mỹ ủng hộ là một điều tích cực. Nó khuyến khích người hâm mộ Kpop trẻ quan tâm đến chính trị và thúc đẩy sự tham gia của họ"; "Tôi ngày càng ngạc nhiên hơn về sức ảnh hưởng to lớn mà Lisa có thể tạo ra. Cô ấy luôn mang đến những điều mới mẻ có tính đột phá"; "Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy bài hát của một nghệ sĩ châu Á được sử dụng trong chiến dịch tranh cử tổng thống và điều tuyệt vời là nó đến từ nước Mỹ"...