'Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà' và những phim đồng tính Đài Loan, Hồng Kông nổi bật

Với hai nam chính trẻ, đẹp, phong độ, tác phẩm Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà của Trình Vĩ Hào tạo được hiệu ứng tốt với khán giả Đài Loan cũng như nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Không chỉ là câu chuyện đồng tính

Lâm Bách Hoành (trái) và Hứa Quang Hán trong Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà CALENDAR STUDIOS

Nam cảnh sát điển trai Ngô Minh Hàn (Hứa Quang Hán đóng), trong một lần thu thập chứng cứ hiện trường, vô tình nhặt được một phong bì đỏ có thông tin người chết. Số phận xui rủi khiến anh phải minh hôn với Mao Mao (Lâm Bách Hoành thủ vai), chàng gay (đồng tính nam) đã qua đời, nếu không sẽ gặp vô vàn điều xui xẻo cho đến cuối đời.

Ngày đón "chồng" về nhà cũng là lúc hàng loạt chuyện tai quái diễn ra với Minh Hàn, kéo anh vào hành trình phá một vụ án dẫn đến cái chết của Mao Mao. Từ gã "trai thẳng" có cái nhìn không mấy thiện cảm với mấy thằng "pê đê" (thoại trong phim), gã cảnh sát trẻ tuổi dần đi đến cảm thông, dấn thân và giúp đỡ Mao Mao hết khả năng có thể. Họ từ hai gã không quen biết trở thành bạn bè của nhau; kẻ âm, người dương bỗng hòa hợp đến bất ngờ; họ bước vào cuộc sống của nhau, phá vỡ những giới hạn về giới tính, ranh giới của cuộc sống cá nhân để dành cho nhau những sự thấu hiểu, thay vì đối đầu.

Cảnh minh hôn trong Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà CALENDAR STUDIOS

Mượn chuyện minh hôn, hay còn gọi là âm hôn, một tục của người Trung Quốc để làm phát xuất câu chuyện, tác phẩm của Trình Vĩ Hào chạm đến nhiều vấn đề khác ngoài chuyện của người đồng tính trong xã hội đương đại. Các nhà làm phim qua điểm nhìn của chàng cảnh sát trẻ Minh Hàn để nhìn sâu vào cuộc sống không mấy êm thắm của Mao Mao: chuyện yêu đương không như ý, gia đình có nhiều bất đồng... Trên tất cả, Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà là sự cảm thấu giữa gia đình và con cái, giữa người đồng tính và xã hội cũng như sự thấu cảm giữa người với người.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tại phòng vé Việt, tính đến thời điểm hiện tại tác phẩm của Trình Vĩ Hào thu về 25 tỉ đồng. Trước đó ở quê nhà, phim cán mốc 100 triệu Đài tệ nhanh nhất trong năm 2023 khi ra mắt hồi tháng 2, "xưng vương" tại thị trường này.

Phim Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà một lần nữa cho thấy sức hút rất lớn của những tác phẩm về người đồng tính của Đài Loan, Hồng Kông. Thời gian qua, Đài Loan, Hồng Kông đã chú ý khai thác về dòng phim này và cho ra mắt khán giả những tác phẩm đáng xem. Dưới đây là những tác phẩm tiêu biểu khác trong những năm trở lại đây, được lọc từ danh sách của các trang như Taiwan Scene và MyDramaList.

Gửi người yêu cũ

Tác phẩm Gửi người yêu cũ (tựa tiếng Anh: Dear Ex) của các đạo diễn Từ Dự Đình và Hứa Trí Ngạn kể câu chuyện về ông bố đồng tính Tống Chính Viễn (Trần Như Sơn đóng) và gã nhân tình Cao Dụ Kiệt (Khưu Trạch) từ điểm nhìn của người con trai của Viễn - Tống Trình Hy (Hoàng Thánh Cầu), một cậu bé 13 tuổi chưa rành sự đời.

Tác phẩm Gửi người yêu cũ gây tiếng vang trong năm 2018 NETFLIX

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như ngày ngày vợ của Viễn, Lưu Tam Liên (Tạ Doanh Huyên) không đến đập cửa nhà của Kiệt để đòi tiền bảo hiểm, và chị ta chua chát đến nỗi đứa con trai của chị bỏ qua nhà Kiệt ở rịt không chịu về. Cay cú chồng thêm cay cú. Chua xót pha lẫn tức tối. Mối quan hệ giữa ba người rối rắm như mớ bòng bong, cuối cùng, phim bày ra một cái kết khiến khán giả trào nước mắt.

Phim Gửi người yêu cũ không hài hước như Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà mà lại rất đời. Diễn xuất của Khưu Trạch là điểm sáng của cả tác phẩm.

Thúc thúc

Phim Thúc thúc kể về đời sống của những người đồng tính trung niên NEW VOICE FILM

Trong số các phim về đồng tính những năm gần đây, gai góc hơn và đời hơn cả là tác phẩm Thúc thúc (Suk Suk) của đạo diễn Ray Yeung, ra mắt năm 2019. Phim của Ray Yeung mang màu sắc trầm, kể về hôn nhân đồng giới của hai người đàn ông trung niên, một đã có gia đình, con cháu đủ đầy và một đang sống với con trai. Phim đoạt giải Phim Hồng Kông lần thứ 39, từng có mặt dự thi tại các giải Kim Mã lần thứ 56 và Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 70.

Cái tên khắc sâu trong tim người

Năm 2020, điện ảnh xứ Đài cho ra mắt tác phẩm Cái tên khắc sâu trong tim người (tựa tiếng Anh: Your Name Engraved Herein), do Patrick Liu chỉ đạo. Phim kể về mối tình trong sáng, khó gọi tên giữa hai người bạn Gia Hán (Trần Hạo Sâm đóng) và Birdy (Tằng Kính Hoa).

Trần Hạo Sâm và Tằng Kính Hoa trong Cái tên khắc sâu trong tim người NETFLIX

Tuy nhiên, bối cảnh của tác phẩm diễn ra giữa thập niên 1980, khi Thiết quân luật được bãi bỏ ở Đài Loan nhưng xã hội vẫn còn nhiều định kiến đối với người đồng tính. Diễn xuất của cặp đôi Trần Hạo Sâm - Tằng Kính Hoa "ghi điểm" với khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc từ mộng mơ, trong sáng đến mãnh liệt, hụt hẫng...

Mặc cảm trai bao

Sẽ rất thiếu sót trong danh sách nếu bỏ qua tác phẩm Mặc cảm trai bao (tựa tiếng Anh: Moneyboys) của đạo diễn C.B. Yi, có nam diễn viên Kha Chấn Đông đóng chính vai Liang Fei. Tác phẩm dự tranh hạng mục Nhãn quan độc đáo (Un Certain Regard) tại Liên hoan phim Cannes 2021.

Phim Moneyboys cho thấy khả năng diễn xuất linh hoạt của Kha Chấn Đông COLA FILMS

Mặc cảm trai bao, gặp gỡ với các phim như Gửi người yêu cũ, Cái tên khắc sâu trong tim người hay Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà ở chỗ đều nói về tan vỡ của những gã trai trong tình yêu. Nhưng Mặc cảm trai bao lại mang màu sắc ủ dột, chán chường, cứ nhè nhẹ trôi, đôi lúc bất định như chính cuộc đời và các mối quan hệ của nam chính.

Với Moneyboys, Kha Chấn Đông cho thấy khả năng diễn xuất linh hoạt của anh khi anh có thể "cân" vai dị tính lẫn đồng tính. Kha Chấn Đông, cùng đạo diễn C.B. Yi, lần lượt được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Kim Mã lần thứ 58 nhưng không thắng.