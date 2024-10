Chuyện Trung Đông lại thêm phức tạp

Tờ The New York Times nhận định vụ rò rỉ tài liệu mật phản ánh sự quan ngại của Mỹ về kế hoạch của Israel, trong bối cảnh chính quyền Tel Aviv gia tăng các đợt tấn công vào Li Băng.

Phía sau tài liệu rò rỉ

Tổng cộng hai bộ tài liệu do Cơ quan Tình báo không gian địa lý quốc gia (Mỹ) chuẩn bị trong thời gian qua bất ngờ xuất hiện trên mạng, theo tờ The New York Times ngày 20.10. Nội dung của tài liệu bao gồm kết quả phân tích những hình ảnh thu được từ hệ thống vệ tinh gián điệp của Mỹ, cho thấy quân đội Israel chuẩn bị tấn công Iran vào những ngày tới. Đây được xem là động thái của chính quyền Tel Aviv nhằm đáp trả vụ Tehran phóng gần 200 quả tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel hôm 1.10.

Tài liệu mật về kế hoạch tấn công Iran của Israel bị rò rỉ?

Một tài liệu có tựa đề "Israel: Không quân tiếp tục công tác chuẩn bị tấn công Iran", mô tả các đợt diễn tập gần đây của những đơn vị liên quan. Tài liệu còn lại phân tích Israel đã di chuyển vị trí của các tên lửa và vũ khí đề phòng trường hợp Iran đáp trả. Hai tài liệu không bao gồm bất kỳ hình ảnh vệ tinh nào, nhưng vụ rò rỉ phần nào phản ánh sự quan ngại của Mỹ đối với hành động quân sự không báo trước của Israel. Bên cạnh đó, chính quyền Washington một lần nữa bị phát hiện âm thầm theo dõi một trong những đồng minh thân cận nhất.

Khói bốc lên từ hướng TP.Nabatiyeh hôm 20.10

ẢNH: AFP

Tờ The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên xác nhận đây là những tài liệu thực, dù Cơ quan Tình báo không gian địa lý quốc gia và Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia từ chối bình luận về thông tin trên. Những gì phía Mỹ thu thập được có lẽ chỉ phản ánh một phần kế hoạch. Điều này do hệ thống tình báo Mỹ không thể phát hiện các vụ tấn công mạng hoặc hành động phá hoại do Israel lên kế hoạch trên lãnh thổ Iran.

Thông điệp cảnh cáo?

Trong một diễn biến khác, hôm 19.10, tư dinh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở thị trấn Caesarea, phía bắc Israel, đã lọt vào tầm tấn công của một máy bay không người lái (UAV). Vợ chồng Thủ tướng Israel không có mặt ở nhà khi vụ việc xảy ra và ông Netanyahu sau đó cáo buộc đặc vụ Iran âm mưu ám sát mình. Tuy nhiên, phái bộ Iran tại LHQ bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ tấn công và cho rằng Hezbollah mới là bên chịu trách nhiệm.

Điểm xung đột: Iran bị tố muốn ám sát thủ tướng Israel; F-16 của Ukraine 'mất dạng'?

Trả lời phỏng vấn tờ The Jerusalem Post, Giáo sư Amatzia Baram của ĐH Haifa (Israel) nhận định vụ tấn công bằng UAV của Hezbollah vào nhà riêng của ông Netanyahu là bằng chứng cho thấy Iran hoàn toàn có năng lực thực hiện một vụ tấn công nhằm vào Thủ tướng Israel. "Người Iran thừa biết UAV không nhắm bắn trực tiếp ông Netanyahu, nhưng đó là thông điệp mang tính biểu tượng. Họ muốn chứng tỏ có năng lực tấn công bất kỳ nơi nào", Giáo sư Baram nói. Chuyên gia về Trung Đông này cũng bình luận đây không phải là một vụ tấn công chiến lược, vì Hezbollah không triển khai các dòng tên lửa hạng nặng, chính xác của mình. "Iran nhiều khả năng để dành các tên lửa chiến lược của Hezbollah cho một cuộc xung đột lớn hơn, cuộc xung đột có sự can dự của Iran", theo ông Baram.

Vị giáo sư cũng đề cập những thách thức mà Israel phải đối mặt khi ứng phó các chiến dịch UAV từ phía Hezbollah. Theo đó, lực lượng này đôi khi triển khai cùng lúc nhiều UAV, làm phức tạp thêm nỗ lực theo dõi và dò tìm của Israel. "Thách thức chủ yếu ở đây là làm sao phải phát hiện sớm, đặc biệt khi UAV bay tầm thấp và duy trì tốc độ chậm", ông phân tích. Trong khi Israel tiếp tục phát triển các giải pháp công nghệ, ông Baram lưu ý rằng quá trình này đang diễn ra chậm chạp và vì thế hiệu quả chưa ổn định.