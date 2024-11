Chuyện tử tế: Những người tình nguyện sửa xe trong đêm

Hơn 5 tháng qua, số điện thoại đường dây nóng 0947.712071 và 0834.588004 trở thành "cứu cánh" của nhiều người đi đường khi gặp sự cố giao thông trên địa bàn H.Kiên Lương. Đây là số điện thoại của đội thiện nguyện vá xe, sửa xe miễn phí xã Kiên Bình, do anh Đoàn Phú Lộc (30 tuổi) làm đội trưởng. Tuy mới hoạt động gần đây nhưng đội đã giúp đỡ hơn 100 trường hợp.

Các thành viên trong đội thay ruột xe cho người đi đường ẢNH: DUY TÂN

Anh Lộc cho biết, chứng kiến nhiều bà con bị hư xe hoặc xe hết xăng trong đêm nhưng không tìm được nơi sửa phải dắt bộ, anh cùng vài người bạn thành lập đội vá xe, sửa xe miễn phí để kịp thời hỗ trợ. Đội đi vào hoạt động từ tháng 3.2024, gồm 7 thành viên, tuổi đời từ 20 đến hơn 40, làm nhiều nghề khác nhau như: hớt tóc, mua phế liệu… Điểm chung ở họ là dù cuộc sống không dư dả, tiền kiếm được chỉ đủ sống qua ngày nhưng rất giàu tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến, góp sức vì cộng đồng. Hoạt động của đội dựa trên tinh thần tự nguyện, vui vẻ, nhiệt tình.

Ban ngày, các thành viên vất vả mưu sinh nhưng đêm đến lại "hóa thân thành hiệp sĩ". Đội xuất phát khoảng 21 giờ từ UBND xã Kiên Bình và hoạt động cứu hộ đến 3 - 4 giờ sáng hôm sau mới về nhà. Các trường hợp thường gặp như thủng ruột, xẹp bánh, hết xăng… đều được hỗ trợ miễn phí. Đối với xe hư hỏng nhiều, đội hỗ trợ đẩy xe đến tiệm sửa. Ngoài di chuyển trên các tuyến đường, đội cũng túc trực 24/24 để tiếp nhận các cuộc gọi của người dân đến đường dây nóng nhờ giúp đỡ.

Anh Lộc cho biết, thời gian đầu hoạt động, đội gặp không ít khó khăn. Kinh phí mua xăng, ruột xe, dụng cụ sửa xe, miếng vá xe… đều do các thành viên xuất tiền túi đóng góp. Khi công việc dần lan tỏa, đội nhận được sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương để mua sắm, trang bị vật dụng sửa xe, xăng xe nhằm giúp người dân không may gặp sự cố. Đây là nguồn động lực to lớn để các thành viên duy trì hoạt động thiện nguyện này.

Một bạn trẻ được đội hỗ trợ vá xe khi đang dắt bộ tìm nơi sửa trong đêm ẢNH: DUY TÂN

Anh Võ Minh Tân (30 tuổi), Đội phó đội thiện nguyện vá xe, sửa xe miễn phí xã Kiên Bình, cho biết: "Tôi và 3 anh em trong đội đều làm nghề mua bán ve chai. Tiền kiếm được ba cọc ba đồng nhưng ai cũng hăng say giúp đỡ người gặp nạn về đêm. Có lúc cũng bị gièm pha, công kích, cho đây là chuyện "bao đồng", nhưng các thành viên đều bỏ ngoài tai để thực hiện việc có ích cho cộng đồng".

Ông Hồ Thành Trương, Chủ tịch UBND xã Kiên Bình, đánh giá cao việc làm của đội thiện nguyện vì thời gian qua đã hỗ trợ được rất nhiều trường hợp người đi đường gặp sự cố. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trở thành tấm gương, hình mẫu để xây dựng thế hệ tốt đẹp trong tương lai. Thời gian tới, địa phương sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ đội thiện nguyện nhằm duy trì hoạt động này.