Chuyện tử tế: Vị trụ trì cưu mang người khốn khó

Hơn 10 năm qua, nhiều lớp học sinh nghèo của xã Vĩnh Trạch, H.Thoại Sơn (An Giang) an tâm đến trường vì được nghỉ ngơi và ăn cơm trưa miễn phí tại Nhà ăn tình thương do Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức.