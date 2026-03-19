Chuyện về người đàn ông mù bán tăm xây nhà hơn 4 tỉ cho con

Căn nhà gây sốt trên mạng xã hội

Căn nhà 4 tầng đã xong phần thô và đang hoàn thiện ở xóm 4, xã Quỳnh Tam (Nghệ An) là cơ ngơi của vợ chồng ông Hậu và bà Trần Thị Lợi. Căn nhà cao nhất vùng này được nhiều người chú ý sau khi mạng xã hội đăng tải thông tin về chủ nhân của nó là một người đàn ông khiếm thị sau 35 năm đi bán tăm bông.

Ngày 18.3, phóng viên Thanh Niên tìm đến căn nhà này và được ông Hậu cho biết, ông bắt đầu xây căn nhà từ năm 2021, dự tính trong nhiều năm mới xong vì "còn phải kiếm đủ tiền".

Căn nhà đang hoàn thiện của vợ chồng ông Hậu ẢNH: K.HOAN

Ông Hậu bị mù khi lên 4 tuổi do tai nạn thương tích. Một năm sau đó, bố ông mất. "Nhà có 8 chị em, tui (tôi-PV) là con út, gia đình rất khó khăn. 10 tuổi, tui phải đến nhà anh trai ở, trông con cho anh. Năm 13 tuổi, tôi rủ một người bạn cùng làng vào các tỉnh phía Nam đi ăn xin, sau đó đi bán kim chỉ, thìa nĩa", ông Hậu kể.

Sau một thời gian bán hàng rong, được nhiều người thương, mua ủng hộ và cho thêm tiền, năm 2000, ông Hậu về quê, cưới cô gái là Trần Thị Lợi, ngụ cùng xã làm vợ. "Anh ấy bị mù nhưng trời bù cho sự lanh lợi, tháo vát, nên tui thương, quý", bà Lợi kể.

Cưới xong, vợ chồng ông đón xe vào Nam đi bán tăm, tăm bông kiếm sống, khi vợ ông chuẩn bị sinh con, cả hai mới về quê. Tiền kiếm được, ông Hậu sắm chiếc xe máy cũ. Điều ông Hậu làm mọi người sửng sốt là dù 2 mắt đã bị mù hẳn, không còn nhìn thấy gì, ông vẫn chạy được xe máy nếu có người ngồi phía sau chỉ đường đi.

Ông Hậu và vợ ẢNH: K.HOAN

"Anh ấy đòi tự lái xe máy, tui can nhưng không được nên nói anh muốn đi phải lên sân bóng làng đi thử đã. Lên sân bóng, anh bảo tui ngồi phía sau, dùng 2 tay ôm lấy eo anh ấy, làm "hoa tiêu" chỉ đường để anh ấy đi. Khi cần rẽ bên nào hoặc giảm tốc độ, tui dùng các ngón tay ra hiệu 2 bằng cách bấm vào hai bên hông anh ấy. Thế mà từ đó, anh ấy đã đi cả ngàn cây số vẫn an toàn", bà Lợi kể.

Thấy tôi vẫn thắc mắc không thấy đường, làm sao anh đi được xe máy, ông Hậu cười: "Tui mất đôi mắt nhưng trời bù cho tui có trực giác rất tốt nên tôi biết được để đi. Cứ hình dung tui như cái xe, người ngồi sau là người lái. Gặp ổ gà, người ngồi sau nhắc, tui tránh được. Tui đi xe nhiều năm, cả ngàn cây số mà chỉ mới ngã vài lần do chó hoặc xe máy khác bất ngờ chạy ẩu qua đường, chứ chưa tông phải ai", ông Hậu nói.

Dù thấy chồng đi an toàn, nhưng sau đó, bà Lợi sau cũng phải đi học, thi lấy bằng lái xe máy để chở chồng đi.

Căn nhà đang được hoàn thiện tầng 2 ẢNH: K.HOAN

Xây nhà tiền tỉ cho các con

Vợ chồng ông Hậu có 6 người con. Công việc chính của vợ chồng ông đến nay vẫn là bán dạo tăm, tăm bông, bút. "Vợ sinh con phải nghỉ, ở nhà chăm lo cho chúng, công việc đi bán tăm chủ yếu là tui. Chúng tui đi khắp nơi, may có nhiều người thương, mua giúp nên thu nhập cũng khá, có ngày kiếm được tiền triệu", ông Hậu nói.

Năm 2021, căn nhà cũ do bố mẹ ông để lại xuống cấp, ông Hậu quyết định xây lại nhà. "Nhà đông con, sợ không có tiền cho con để mua đất, làm nhà ở sau khi chúng lập gia đình nên tui quyết định xây nhà 4 tầng, như cái chung cư nhỏ cho con cái có chỗ ở lâu dài. Tui bán một phần đất cha mẹ tui cho, cộng với tiền tích cóp sau hơn 30 năm đi bán tăm để xây căn nhà này", ông Hậu cho hay.

Ông Hậu đục tường để lắp ống nước ẢNH: K.HOAN

Căn nhà do ông tự thiết kế, ông không vẽ được mô hình nên mô tả bằng lời và tay cho thợ xây vẽ. Riêng khâu điện nước, ông cũng tự thiết kế và tự làm. "Chỗ nào không rõ, tui nhờ vợ con chỉ cho rồi đục tường lắp đường ống, dây điện. Dây điện khó lắp tôi sai con làm", ông Hậu nói.

Ông Hậu cho biết ông dự tính xây căn nhà này trong nhiều năm, vì còn phải kiếm thêm cho đủ tiền. Nhà có diện tích mỗi sàn khoảng 100 m2, chi phí khoảng hơn 4 tỉ đồng sau khi hoàn thành. Hiện nay, căn nhà đã xong phần thô và đang hoàn thiện.

"Nhiều người cũng hỏi tui xây làm gì cho to thế. Tui nói xây cho con cái chứ vợ chồng tui không có tiền mua đất, làm nhà cho con. Chúng tui rất biết ơn mọi người đã thương, giúp chúng tui, để chúng tui thực hiện được nguyện vọng", ông Hậu tâm sự.

Tăm tre, tăm bông, bút ông Hậu mang đi bán dạo ẢNH: K.HOAN

Ông Trần Văn Thể, xóm trưởng xóm 4, xã Quỳnh Tam, xác nhận ông Hậu bị mù từ nhỏ. Vợ chồng ông Hậu sống chuẩn mực, tốt với bà con hàng xóm, được nhiều người thương.