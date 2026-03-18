Mua giúp người bán dạo, anh bán nước ở TP.HCM trúng 4 tỉ xổ số miền Nam

Câu chuyện được đại lý vé số An Lộc Phát ở TP.HCM chia sẻ sau khi mới đổi thưởng cho người đàn ông trúng 2 tờ vé số độc đắc xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng (chưa tính thuế).

Cụ thể, những tờ vé số có dãy may mắn 087069 trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 3. Đại lý tiết lộ vị khách là nam, vừa tới một chi nhánh của đại lý ở đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông (Q.Gò Vấp cũ) để đổi thưởng.

2 tờ vé số trúng độc đắc đài TP.HCM, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 3 vừa được đại lý đổi thưởng ẢNH: NVCC

"Khách làm nghề bán nước cam, nước mía. Được người bán vé số dạo mời, anh mua 2 tờ vé ủng hộ và bất ngờ 2 tờ này trúng độc đắc hết. Khách nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt", chủ đại lý An Lộc Phát chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải cao được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn. Nhiều người để lại bình luận hy vọng bản thân cũng có cơ hội trúng số.

Trước đó, đại lý vé số Nhã Linh ở phường Đông Hòa, TP.HCM cho biết đã đổi thưởng cho khách có 2 vé trúng độc đắc. Cụ thể, 2 vé có dãy số 224652 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 3 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là một nữ công nhân. Tôi có hỏi vì sao chị mua được những tờ có hai số cuối 52, bởi đây là con số đẹp nên thường hết từ sáng sớm. Chị cho biết đã mua từ chiều ngày hôm trước. Khi biết trúng số, chị nhờ đại lý đến phòng trọ làm thủ tục đổi thưởng.

Nghe tin có người trúng độc đắc, người trong xóm trọ đã kéo đến chúc mừng rất đông. Vị khách nhận tiền thưởng bằng cả tiền mặt và chuyển khoản, đồng thời chia sẻ một phần niềm vui bằng cách cho mỗi người trong xóm trọ một ít", đại lý vé số Nhã Linh cho biết.