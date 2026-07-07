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Chuyến xe đêm - những người đổi sức khỏe để mưu sinh
Video Đời sống

Chuyến xe đêm - những người đổi sức khỏe để mưu sinh

Trúc Trần
Trúc Trần
Khi thành phố dần chìm vào giấc ngủ, những tài xế xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống lại bắt đầu hành trình mưu sinh. Đằng sau những cuốc xe xuyên đêm là những câu chuyện về tuổi già, gánh nặng cơm áo, sự cô đơn và cả những rủi ro luôn rình rập. Mỗi chuyến xe không chỉ chở khách mà còn chở theo hy vọng kiếm đủ tiền nuôi con, đổ xăng, bữa cơm và trang trải cuộc sống ngày mai.

Khi phần lớn người dân đã trở về nhà sau một ngày dài, nhiều tài xế xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống vẫn chọn làm bạn với chiếc xe. Không phải vì yêu thích sự tĩnh lặng của phố xá, mà bởi đây là khoảng thời gian duy nhất còn có thể kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, đổi lại là những giờ thức trắng, những cơn buồn ngủ kéo dài và vô vàn rủi ro luôn chực chờ trên mỗi cung đường.

Chuyến xe đêm - những người đổi sức khỏe để mưu sinh

Đối với nhiều tài xế lâu năm, nghề chạy xe vẫn đủ để trang trải cuộc sống thường nhật. Nhưng để tích lũy hay có một khoản dư phòng cho tương lai thì gần như là điều rất khó. Thu nhập hôm nay, lại tiếp tục chi cho những khoản chi tiêu của ngày mai.

Chuyến xe đêm - những người đổi sức khỏe để mưu sinh - Ảnh 1.

Nhiều tài xế chọn đánh đổi sức khỏe để mưu sinh về đêm

ẢNH: TRÚC TRẦN

 

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