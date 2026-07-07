Khi phần lớn người dân đã trở về nhà sau một ngày dài, nhiều tài xế xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống vẫn chọn làm bạn với chiếc xe. Không phải vì yêu thích sự tĩnh lặng của phố xá, mà bởi đây là khoảng thời gian duy nhất còn có thể kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, đổi lại là những giờ thức trắng, những cơn buồn ngủ kéo dài và vô vàn rủi ro luôn chực chờ trên mỗi cung đường.

Chuyến xe đêm - những người đổi sức khỏe để mưu sinh

Đối với nhiều tài xế lâu năm, nghề chạy xe vẫn đủ để trang trải cuộc sống thường nhật. Nhưng để tích lũy hay có một khoản dư phòng cho tương lai thì gần như là điều rất khó. Thu nhập hôm nay, lại tiếp tục chi cho những khoản chi tiêu của ngày mai.