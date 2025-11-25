Chuyến xe nghĩa tình từ Quảng Ngãi đến vùng lũ Gia Lai, Đắk Lắk

Trên những cung đường từ Quảng Ngãi đến phía đông Gia Lai và Đắk Lắk, những bao gạo, thùng mì, chai nước… được gửi đi không chỉ như những món quà thiết thực, mà còn mang theo hơi ấm sẻ chia của người Quảng Ngãi, nơi từng nhiều lần oằn mình trước thiên tai, nay lại nối dài vòng tay để tiếp sức đồng bào.

Giữa những ngày miền núi ngập sâu, câu chuyện về tình người, về sự dấn thân thầm lặng của những tấm lòng ở Quảng Ngãi lại được viết tiếp, bằng cả mồ hôi, nước mắt và những trái tim chưa bao giờ nguôi nhịp đập vì nhau.

Quảng Ngãi và những câu chuyện yêu thương người vùng lũ

Chiều 24.11, chị Nguyễn Thị Thiên Nga (xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn đang tất bật kêu gọi cho chuyến hàng thứ ba hướng vào vùng lũ của tỉnh Phú Yên cũ. Vài ngày trước, khi xem tin tức về cảnh mưa lũ nhấn chìm hàng loạt buôn làng phía đông Gia Lai và Đắk Lắk, chị không cầm lòng nổi trước cảnh bà con chạy lũ trong thiếu thốn. Chị nhanh chóng đứng ra kêu gọi bạn bè, người quen cùng góp sức.

Những gói quà là sách, vở, cặp, bút... do chị Nguyễn Thị Thiên Nga (xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) cùng nhóm kêu gọi, gửi vào tỉnh Phú Yên cũ vào sáng 25.11 ẢNH: P.A

Chỉ sau hơn một ngày, chuyến xe đầu tiên của chị đã xuất phát, mang theo 400 chiếc mền, 500 chai dầu Phật linh cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác. "Nhìn thấy bà con nhận được quà, em chỉ mong làm thêm được nữa", chị nói Nga nói đầy cảm xúc.

Chuyến hàng thứ hai đến với người dân vùng Phú Yên cũ ngay sau đó. Và chuyến thứ ba này, chị quyết định không chỉ tặng hàng nhu yếu phẩm, mà vận động tiền mặt để trao tận tay bà con, mỗi suất 500.000 đồng giúp họ mua thêm thức ăn, đồ dùng, hoặc cho các em học sinh có sách vở đến trường khi trở lại sau lũ.

Chị Nguyễn Thị Thiên Nga cùng nhóm chị em thiện nguyện gói quà gửi vào Phú Yên cũ ẢNH: NVCC

Dù tất bật với bán hàng online, nhưng với chị Nga, việc buôn bán mấy ngày qua chỉ là... phụ. Công việc chính để tâm trí của chị là… hỗ trợ người dân vùng lũ. Có hôm chị và nhóm thiện nguyện quên cả bữa trưa. Chị nhắn trên nhóm: "Em đã hoàn thành nhiệm vụ, cảm ơn cả nhà đã yêu thương. Không kịp ăn trưa luôn… Mai hàng sẽ về với bà con và các em học sinh Phú Yên cũ", lời nói đơn giản mà đầy ấm áp của chị Nga.

Tấm lòng những người cùng tâm niệm: Vì người dân vùng lũ

Những ngày qua, căn nhà số 587 Quang Trung (P.Cẩm Thành, Quảng Ngãi) trở thành điểm hẹn của nghĩa tình. Người gói bánh, người chuẩn bị lá dong, người chia mì tôm, trứng luộc, sữa, bánh… Có người quen biết nhau từ trước, có người chỉ gặp lần đầu, nhưng tất cả cùng chung một tâm niệm: Làm được điều gì đó cho đồng bào đang gặp khó khăn khi cơn lũ dữ đi qua.

Anh Nguyễn Thanh Bình trong lúc buộc dây bánh chưng, cho biết phụ nữ chuẩn bị lá, nếp, nhân; đàn ông lo gói và buộc. Thấy bà con khổ là chỉ muốn làm nhanh thêm, làm nhiều thêm. Chẳng ai thấy mệt cả.

Người dân P.Cẩn Thành (Quảng Ngãi) gói bánh chuyển đến cho người dân vùng lũ phía đông Gia Lai, Đắk Lắk ẢNH: P.A

Còn chị Nguyễn Ngọc Lệ kể lại khoảnh khắc xem hình ảnh cả khu dân cư phía đông Gia Lai chìm trong biển nước: "Nhà ngập tới nóc, bà con leo lên mái kêu cứu… Xem mà xót ruột, không cầm được nước mắt".

Dù nhà ở xã Bình Sơn, cách P.Cẩm Thành khoảng 25 km, chị Lệ cũng vượt mưa chạy xe đến, cùng nhóm thiện nguyện gói hàng xuyên trưa, xuyên chiều. Vừa xếp từng phần quà gồm mì tôm, trứng luộc, nước uống, sữa, chị Lệ mong quà đến sớm để bà con thấy rằng miền Trung mình luôn bên nhau.

Chị Đoàn Thị Hạt, người phụ trách chính đợt hỗ trợ chia sẻ: "Chỉ trong ba ngày, chúng tôi nhận được hơn 7 tấn hàng. Tấm lòng của mọi người khiến ai cũng ấm lòng".

Quà của người dân P.Cẩm Thành gửi vào vùng lũ là những cái trứng, bánh và nhu yếu phẩm ẢNH: P.A

Những phần quà được xếp gọn gàng lên xe, nối nhau chạy về vùng lũ. Đó là cả tấm lòng của quê hương Quảng Ngãi, nơi từng bao lần được nhận lại biết bao yêu thương từ khắp nơi trong những mùa mưa bão trước.

Cùng thời điểm ấy, tại những vùng ngập sâu ở đông Gia Lai, một nhóm thiện nguyện đặc biệt từ Quảng Ngãi, được gọi thân thương là "Biệt đội cứu hộ 0 đồng", đã có mặt từ nhiều ngày trước. Nhóm túc trực liên tục, bám địa bàn, cập nhật từng giờ tình hình bà con.

Nhờ sự kết nối nhanh chóng ấy, danh sách các hộ cần hỗ trợ được gửi về liên tục. Quà ở Quảng Ngãi vì thế được chuẩn bị rất đúng nhu cầu, không lãng phí, không thiếu sót. Những chuyến xe chạy suốt đêm, băng qua đường sạt lở, trơn trượt để đến được những nơi khó khăn nhất. Những phần quà nhỏ bé nhưng kịp thời trở thành điểm tựa tinh thần giữa những ngày u ám nhất của mùa lũ.

Những ngày ý nghĩa trong tâm lũ

Chiều 24.11, trung tá Dương Hiển Công Lực (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, những ngày đội mưa, lội lũ ở vùng rốn lũ phía đông Đắk Lắk là thời gian ý nghĩa nhất với anh và đồng đội.

Nhận lệnh tăng cường, tổ công tác gồm 5 cán bộ, mang theo 2 xe chuyên dụng và 1 ca nô cứu hộ, xuất phát từ 8 giờ sáng 20.11. Họ đến nơi khi trời đã gần 21 giờ. Sáng hôm sau, dù mưa xối xả, họ vẫn lao vào tâm lũ.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi trao quà thiết yếu cho người dân Phú Khê 1 (xã Hòa Xuân, Đắk Lắk) ẢNH: C.A

Nước chảy xiết, cây cối đổ ngổn ngang, nhiều đoạn ca nô mắc cạn giữa dòng… nhưng không ai chùn bước. Anh em chỉ nói với nhau cứ phải tiến về phía trước..

Nhờ sự quyết tâm ấy, họ đã cứu được hàng chục người. Tại thôn Phú Khê 1 (xã Hòa Xuân), tổ công tác giải cứu 23 người, trong đó có người già, trẻ nhỏ, người tàn tật, bị cô lập suốt ba ngày. Sau đó, họ tiếp tục hỗ trợ lương thực, nước uống cho 121 nhân khẩu khác.

Dìu một người lớn tuổi ra khỏi vùng ngập lũ ẢNH: C.A

Trao nhu yếu phẩm cho dân ẢNH: C.A

Đến xóm Tân Đạo, khu dân cư Đồng Thạnh (P.Đông Hòa), họ tiếp cận được 217 người bị cô lập 5 ngày, thiếu cả nước sạch lẫn thức ăn. "Việc đầu tiên là trao ngay nước uống và mì tôm cho bà con, ai nấy đều xúc động đến rơi nước mắt…", trung tá Lực nhớ lại.

Trao nhu yếu phẩm tận tay dân ẢNH: C.A

Cùng với họ còn có lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi chi viện cho Đắk Lắk và Khánh Hòa. Trước giờ lên đường, chỉ một lời dặn: "Đi đủ, về đủ. Tuyệt đối an toàn cho mình và cho dân". Lời dặn đơn giản, nhưng là điểm tựa tinh thần vững chắc trong ngày nước lũ vây bủa.

Cứ thế, những chuyến xe nghĩa tình nối nhau chạy vào, ra, viết tiếp câu chuyện đẹp về tình người miền Trung, dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng luôn có phần của sự sẻ chia.

Tất cả nghĩa tình ấy xuất phát từ một niềm tin: Khi hoạn nạn ập đến, người miền Trung lại tìm đến với nhau.