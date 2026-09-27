Chuyến xe ôm, bữa cơm, chỗ trọ… miễn phí suốt 30 năm tiếp sức thí sinh

Chiều 26.9, Ban Giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp với Ban Thư ký Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 30 Chương trình Hỗ trợ thí sinh thi đại học, cao đẳng và 25 năm Chương trình "Tiếp sức mùa thi".

Nhiều tổ chức, cá nhân đã nhận được tri ân và nhận bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong Chương trình Tiếp sức mùa thi ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tham dự chương trình có anh Lâm Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM…

Ý nghĩa vô giá từ những nhà trọ, cuốc xe ôm miễn phí…

Anh Quách Hải Đạt, Giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM, cho biết 30 năm trước, từ một câu hỏi rất giản dị: Làm sao để một thí sinh từ quê lên thành phố, trong những ngày dự thi đại học, cao đẳng, không phải bơ vơ giữa một nơi xa lạ? Và thế là những hoạt động đầu tiên nhằm hỗ trợ thí sinh đã bắt đầu.

"Một tấm bản đồ. Một địa chỉ nhà trọ. Một chuyến xe. Một bữa cơm. Một lời chỉ đường. Những điều tưởng như rất nhỏ, nhưng với một người trẻ lần đầu đặt chân tới thành phố, giữa những ngày thi đầy hồi hộp và lo lắng, đôi khi chính những điều nhỏ bé ấy lại mang đến một điều vô cùng quý giá: sự yên tâm; và để các em biết rằng mình không đơn độc", anh Đạt bày tỏ.

Các thế hệ "Tiếp sức mùa thi" hội ngộ trong lễ kỷ niệm ẢNH: NỮ VƯƠNG

Từ những việc làm giản dị như thế, một hành trình dần được hình thành. Và rồi, từ năm 2001, cái tên "Tiếp sức mùa thi" đã trở thành một phần thân quen trong ký ức của biết bao thế hệ học sinh, sinh viên.

Cũng thời điểm ấy, nhiều gia đình đã mở cửa để đón những người xa lạ. Nhớ về mùa thi đầu tiên đón các thí sinh đến nhà mình nghỉ, cô Đỗ Thị Thu (ngụ Q.6 cũ; người đã có hơn 14 năm cho thí sinh ở trọ miễn phí từ những ngày đầu tiên của chương trình) không giấu được sự xúc động. Cô Thu cho biết trước khi chương trình này tổ chức thì nhiều em đi thi không có chỗ ở, có khi phải ở trong công viên. Chính vì thế, khi nghe có chương trình hỗ trợ thí sinh, cô Thu đăng ký hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho các em.

Đã mấy chục năm trôi qua, cô Thu vẫn nhớ như in những ngày đầu. Cô kể: "Nhà tôi không lớn, chỉ là nhà cấp 4 thôi, nhưng được cái gần trường. Do đó, nhiều phụ huynh và thí sinh, nhất là những em ở vùng sâu, vùng xa, gia đình khó khăn, được các sinh viên tình nguyện dẫn đến nhà tôi để ở miễn phí trong các ngày thi. Nhà tôi những năm đó đón rất đông thí sinh, có khi gần 100 em cùng lúc. Tôi cũng đi gõ cửa các nhà gần bên để xin thêm cho các em ở nhờ. Khi công an phường biết gia đình tôi hỗ trợ thí sinh trong chương trình cũng xuống tiếp trợ để đảm bảo an ninh, an toàn cho các em".

Cô Đỗ Thị Thu bồi hồi nhớ về hơn 14 năm đồng hành cùng thí sinh với những suất trọ miễn phí ẢNH: NỮ VƯƠNG

Chú Thạch Ngọc Khanh là một trong những cô chú trong đội xe ôm miễn phí ở Bến xe miền Đông ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trong những mùa tiếp sức đầu tiên, bên cạnh những chiếc áo tình nguyện còn có nhiều người không nằm trong bất kỳ đội hình sinh viên nào, đó là những cô chú chạy xe ôm ở bến xe. Chú Thạch Ngọc Khanh là một trong những cô chú trong đội xe ôm miễn phí ở Bến xe miền Đông ngày đó. Chú Khanh bộc bạch: "Ngày đó không giống như bây giờ, khó khăn lắm. Khi thấy các cháu đến bến xe, chúng tôi cùng với đội hình sinh viên tình nguyện lập tức hỗ trợ. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh 2 cha con từ quê vào thành phố đi thi, khi lên xe tôi chở, người cha ngồi sau nói rằng "tôi khổ lắm, chú lấy tiền xe rẻ rẻ nhé". Nhưng ngày đó tôi chở miễn phí, cả thí sinh đi thi hay người nhà của thí sinh".

Khi thí sinh cần, luôn có những người sẵn lòng bước tới

Cũng trong năm 2001 ấy, có một chàng trai từ Hải Dương lần đầu vào TP.HCM dự thi đại học. Và giống như rất nhiều thí sinh ngày ấy, anh đã được tiếp sức. Một năm sau, bạn trẻ ấy - khi đó đã là sinh viên - quay trở lại, nhưng lần này anh đã đổi vai, không còn là người đi tìm sự giúp đỡ mà là người tham gia đi tiếp sức. Chàng trai ấy là anh Nguyễn Trọng Hoàng, hiện là Giám đốc điều hành Công ty TNHH bao bì Phúc Thịnh.

Anh Hoàng đã có 6 năm tham gia trực tiếp tại các bến xe và Ga Sài Gòn; 11 năm là thành viên ban tổ chức, phó ban tổ chức và thường trực của Chương trình Tiếp sức mùa thi tại TP.HCM; 8 năm là đơn vị đồng hành cùng chương trình.

"Mình có một mong ước là đã được nhận, mình sẽ trả ơn và sẽ trao cho thế hệ tiếp theo. Và cũng nhờ Chương trình Tiếp sức mùa thi mới có mình của ngày hôm nay. Và sau 25 năm đồng hành cùng chương trình, mình có một gia tài khổng lồ, đó là đại gia đình tiếp sức mùa thi. Với mình, khi nào vẫn còn chương trình thì mình sẽ vẫn tiếp tục đồng hành", anh Hoàng khẳng định.

Anh Quách Hải Đạt cho biết nhìn lại quãng thời gian ấy, điều đáng nhớ nhất với anh là được chứng kiến chương trình từng bước thay đổi cùng nhịp sống mới của thành phố, cùng các kỳ thi tuyển sinh đại học và cùng chính những người trẻ đang cần sự đồng hành.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, cho biết câu chuyện "Tiếp sức mùa thi" được nối dài bằng những tấm lòng san sẻ yêu thương, bao dung và nghĩa tình của người dân thành phố. Theo anh Khoa, đối với một chương trình hay một phong trào của thanh niên thì con số 30 năm chắc hẳn là dấu mốc lớn, đáng tự hào về bước trưởng thành và dấu ấn xã hội của hoạt động ấy. Còn đối với Tiếp sức mùa thi, 30 năm là một hành trình không ngừng nghỉ để kết nối các thế hệ sinh viên, để san sẻ yêu thương và để chắp cánh cho khát vọng tri thức.

Trong thời gian tới, anh Khoa cho rằng cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong "Tiếp sức mùa thi"; từng bước xây dựng dữ liệu phục vụ điều phối lực lượng, quản lý nguồn lực và theo dõi các trường hợp cần hỗ trợ; phát triển cẩm nang số, bản đồ hỗ trợ, kênh tư vấn và công cụ hỏi - đáp chính xác, dễ tiếp cận…