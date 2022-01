CIA kết luận hầu hết người mắc hội chứng Havana không phải do nước ngoài gây ra

Hội chứng Havana xuất hiện đầu tiên trong số các nhà ngoại giao Mỹ và Canada tại thủ đô Cuba vào năm 2016. Những người này bị nhức đầu, buồn nôn và tổn thương não sau khi nghe những âm thanh lạ ở tần số cao.

Các trường hợp tương tự cũng xảy ra đối với nhân viên ngoại giao và tình báo Mỹ tại nhiều nước châu Âu, hay Úc, Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau thời gian điều tra, các quan chức Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) công bố kết quả sơ bộ rằng đa số trường hợp trong tổng số 1.000 ca được xem xét đều không phải do nước ngoài gây ra, theo tờ The New York Times ngày 20.1.

Thay vào đó, hầu hết các trường hợp bị triệu chứng có thể là do yếu tố môi trường, do có bệnh chưa được chẩn đoán hoặc bị căng thẳng.





Không có lời giải thích nào cho lượng lớn trường hợp được báo cáo trên thế giới. Chúng tôi không nhìn ra chiến dịch toàn cầu nào của một nhân tố nước ngoài”, một quan chức CIA nói với Politico.

Giám đốc CIA William Burns nói rằng dù đã đạt được một số kết luận đáng kể nhưng cơ quan này chưa hoàn tất việc điều tra. “Chúng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ điều tra những trường hợp này và mang lại sự chăm sóc đẳng cấp thế giới cho những ai cần đến”, ông Burns nói.

Hiện tại, CIA được cho là còn điều tra hơn 20 trường hợp mắc triệu chứng lạ và không loại trừ khả năng có bàn tay của nước ngoài trong những vụ việc này.

Ngoại trưởng Antony Blinken gần đây nói rằng Mỹ chưa thể xác định rõ hội chứng Havana là gì và ai đứng đằng sau. Trước đó, đã có những giả thuyết cho rằng các nạn nhân đã bị tấn công bằng vi sóng nhưng giới khoa học gia tỏ ra hoài nghi về điều này.