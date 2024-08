CIA xác nhận âm mưu khủng bố tại đêm diễn Taylor Swift nhằm giết nhiều người

Trong Hội nghị thượng đỉnh tình báo thường niên diễn ra tại Washington, DC, Phó giám đốc CIA David S. Cohen chia sẻ những chi tiết mới về âm mưu khủng bố khiến cả 3 đêm nhạc The Eras Tour của ngôi sao nhạc pop Taylor Swift (34 tuổi) tại Áo bị hủy vào đầu tháng này, tờ The New York Times và NBC News đưa tin.

Taylor Swift trong chuyến lưu diễn The Eras Tour ở châu Âu ẢNH: PEOPLE

Cohen cho biết: "Họ âm mưu giết hàng chục nghìn người tại buổi hòa nhạc này, tôi chắc chắn rằng trong đó có rất nhiều người Mỹ...".

Ngày 7,8, nhà tổ chức buổi hòa nhạc Barracuda Music thông báo hủy bỏ 3 đêm diễn, và viết rằng họ "không có lựa chọn nào khác ngoài việc hủy các buổi biểu diễn vào ngày 8, 9 và 10.8 để ưu tiên sự an toàn của tất cả những người tham dự".

Trong hội nghị thượng đỉnh, ông Cohen không tiết lộ cách CIA biết được âm mưu này mặc dù đã cảnh báo với các quốc gia khác về các âm mưu khủng bố, theo Times.

Có 3 người đã bị bắt, trong đó một người Áo 19 tuổi được coi là nghi phạm chính. 2 nghi phạm còn lại là một người Áo 17 tuổi và một người Iraq 18 tuổi. Tên của những nghi phạm này vẫn chưa được công bố.

Cảnh sát bảo vệ người hâm mộ Taylor Swift - họ tụ tập để hát cùng nhau vào ngày 8.8.2024 tại Vienna, Áo ẢNH: PEOPLE

Trong cuộc họp báo ngày 8.8, Omar Haijawi-Pirchner, người đứng đầu Cục An ninh Nhà nước và Tình báo Áo, cho biết nghi phạm người Áo 19 tuổi đã thừa nhận có ý định "thực hiện một cuộc tấn công" tại buổi hòa nhạc của Taylor Swift "bằng cách sử dụng thuốc nổ và dao", NBC News, CNN và Le Monde đưa tin.

Trên tờ Le Monde, ông Cohen nói thêm rằng: "Mục đích của hắn là giết nhiều người khác trong buổi hòa nhạc và tự sát". Tờ Times đưa tin dự kiến sẽ có khoảng 200.000 người tham dự cả 3 buổi diễn.

Taylor Swift phải hủy đêm diễn vì âm mưu khủng bố của IS

Taylor Swift và ê kíp của cô đã làm việc chặt chẽ với chính quyền Anh để đảm bảo 5 đêm diễn của cô tại sân vận động Wembley (London) diễn ra mà không có sự cố nào.

"Tôi sẽ không nói về điều gì trước công chúng nếu tôi nghĩ rằng việc đó có thể kích động những kẻ muốn làm hại người hâm mộ đến xem chương trình của tôi. Trong những trường hợp như thế này, im lặng thực ra là thể hiện sự kiềm chế, và chờ đợi để thể hiện bản thân vào thời điểm thích hợp. Ưu tiên của tôi là hoàn thành chuyến lưu diễn châu Âu một cách an toàn và tôi rất nhẹ nhõm khi có thể nói rằng chúng tôi đã làm được điều đó", Taylor Swift tuyên bố.