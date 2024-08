Mặc thần tượng, người hâm mộ Taylor Swift vẫn gây quỹ cho ứng cử viên Kamala Harris

Theo đó, liên minh Swifties (tên gọi người hâm mộ Taylor Swift) ủng hộ Kamala đã chính thức ra mắt vào ngày hôm qua, quyên góp được hơn 138.000 USD cho ứng cử viên đảng Dân chủ thông qua hình thức Zoom trực tuyến. Tham gia vào sự kiện này còn có 2 thượng nghị sĩ và nữ ca-nhạc sĩ huyền thoại Carole King.

Được biết, siêu sao nhạc Pop không có liên hệ nào đến tổ chức này Ảnh: The Rolling Stone

Tuy vậy, Taylor Swift lại không có liên hệ gì với nhóm nói trên, do đó cô không xuất hiện tại đây. Theo các ghi nhận, sự kiện này đã thu hút khoảng 250 triệu người theo dõi trên các nền tảng truyền thông xã hội kể từ khi cựu Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào cuối tháng 7 và ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris.

Theo CNN, hơn 26.000 người đã tham gia vào sự kiện qua Zoom. Bắt đầu sự kiện, Carole King đã gọi Taylor là "cháu gái âm nhạc và sáng tạo" mình. Bà cũng nói thêm: "Tôi rất phấn khích về Kamala và tin nhiều người cũng thế. Tôi ngưỡng mộ cô ấy. Và có thể thấy Biden đã có quyết định thật sự tử tế nhưng cũng khó nhằn. Tôi rất tự hào về ông ấy...".

Trong sự kiện này, bà cũng rap phần điệp khúc trong bản hit Shake it off năm 2014 của Taylor Swift. Được biết, vào năm 2021, chính nữ ca sĩ đã trình diễn ca khúc Will You Still Love Me Tomorrow để giới thiệu King vào Đại sảnh danh vọng Rock and Roll.

Ngoài việc lên tiếng ủng hộ, bà cũng gợi ý những người tham gia về cách có thể giúp ứng cử viên tổng thống được biết đến nhiều hơn, chẳng hạn gọi điện hay gõ cửa từng nhà. Bà nói: "Tôi đã là nhà vận động chính trị trong suốt nhiều năm. Tôi từng gõ cửa từng nhà, thậm chí còn gặp được người nổi tiếng. Tôi nói với các bạn tất cả những điều này bởi vì nếu bất kỳ ai trong số các bạn còn đang hoài nghi về việc vận động bằng những cách đó, thì hãy tin rằng chẳng có gì để mất cả, và đóng góp ấy cũng rất đáng kể".

Carole King bất ngờ xuất hiện trong sự kiện, cả 2 có mối quan hệ tương đối thân thiết Ảnh: The Rolling Stone

Ngoài King, sự kiện còn có sự tham gia của thượng nghị sĩ Ed Markey của bang Massachusetts, nghị sĩ Chris Deluzio của bang Pennsylvania, nữ nghị sĩ Becca Balint của bang Vermont và chủ tịch đảng Dân chủ của bang Bắc Carolina - Anderson Clayton. Bà Elizabeth Warren - thượng nghị sĩ bang Massachusetts "bật mí" bản hit 10 phút của All Too Well và Karma là những ca khúc yêu thích của mình. Bà cũng nhắc lại vụ việc chống lại Ticketmaster của Taylor Swift, và gọi đây là "thời đại của nữ tổng thống đầu tiên".

Nói về nữ ca sĩ, bà Warren nói: "Cô ấy kiên cường và luôn biết cách đối đầu với những kẻ bắt nạt. Cô ấy biết cách trở thành chính mình sao cho chân thực và vui vẻ nhất. Chúng ta, những người hâm mộ, thông qua tay nắm chặt tay cũng sẽ vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống này. Và đó chính là mục đích của Kamala Harris".

Trong khi Taylor Swift vẫn chưa bình luận về cuộc bầu cử năm 2024 thì nhiều người đã chứng minh rằng nữ ca sĩ từng ủng hộ liên minh Biden-Harris vào năm 2020.

Người quản lý truyền thông của sự kiện này, Rohan Reagan, cho biết: "Chúng tôi không chờ Taylor thể hiện sự ủng hộ của mình đối với Kamala Harris. Taylor đã thể hiện sự ủng hộ của cô ấy đối với Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, vì vậy có nhiều khả năng cô ấy vẫn sẽ ủng hộ thêm một lần nữa".