Taylor Swift chưa chính thức ủng hộ bất kỳ ứng cử viên tổng thống Mỹ nào

Donald Trump đã đăng dòng chữ: "Tôi chấp nhận!" trên tài khoản Truth Social, cùng với một loạt hình ảnh Taylor Swift do AI tạo ra.

Một trong những bức ảnh được AI chỉnh sửa Taylor Swift kèm dòng chữ "Taylor muốn bạn bỏ phiếu cho Donald Trump". Những bức ảnh khác mô tả người hâm mộ Swift mặc áo phông "Swifties ủng hộ Trump".

Người đại diện của Taylor Swift không trả lời yêu cầu bình luận vụ việc của CNN.

Donald Trump đăng ảnh AI giả mạo Taylor Swift CNN

Một trong những bài đăng được Trump chia sẻ mang tính châm biếm. Loạt ảnh giả do AI tạo ra về "Swifties ủng hộ Trump" ám chỉ đến vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch tại đêm nhạc của Taylor Swift ở Vienna (Áo) vào đầu tháng này với chú thích rằng: "Swifties chuyển sang Trump sau khi ISIS phá hỏng buổi hòa nhạc của Taylor Swift".

"Tôi biết rất nhiều Swifties và rất nhiều người khác đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ, đánh giá cao của họ đối với phong trào 'Swifties ủng hộ Trump'", một Swifties tên Piwowarczyk cho biết trong một tuyên bố.

Người hâm mộ Taylor Swift – được gọi là Swifties – đã tham gia chính trị trong kỳ bầu cử này. Ngay sau khi Tổng thống Joe Biden không ra tranh cử và ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris, một nhóm lớn người hâm mộ Swift đã thành lập một cộng đồng có tên là "Swifties ủng hộ Kamala", không liên kết với nữ ca sĩ. Nhóm này đã huy động người hâm mộ Swift bầu Harris và các ứng cử viên đảng Dân chủ khác. Nhóm có hơn 60.000 người theo dõi trên X.

Hiện tại, nhóm "Swifties ủng hộ Trump" chính thức vẫn chưa được thành lập, mặc dù siêu sao này có những người hâm mộ ủng hộ Trump, đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với cựu tổng thống trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Donald Trump, Steven Cheung, đã nói với CNN: "'Swifties ủng hộ Trump' là phong trào lớn mạnh và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn!".

Năm 2020, Taylor Swift ủng hộ Joe Biden và Kamala Harris trong nỗ lực chạy đua vào Nhà Trắng.

Nói về sự ủng hộ của mình vào thời điểm đó, Taylor Swift đã chia sẻ với tạp chí V vào tháng 10.2020: "Sự thay đổi mà chúng ta cần nhất là bầu ra một tổng thống thừa nhận rằng người da màu xứng đáng được cảm thấy an toàn và được đại diện, rằng phụ nữ xứng đáng có quyền lựa chọn những gì sẽ xảy ra với cơ thể của họ, rằng cộng đồng LGBTQ+ xứng đáng được công nhận và hòa nhập".

Vào đêm diễn ra cuộc tranh luận với ứng cử viên phó tổng thống năm 2020, Swift đã đăng trên mạng xã hội: "Tôi sẽ theo dõi và ủng hộ Kamala Harris bằng cách hét thật to vào tivi".

Mặc dù Swift không ủng hộ Harris trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay, cô đã làm dấy lên đồn đoán của người hâm mộ. Sau một buổi biểu diễn gần đây trong chặng châu Âu của chuyến lưu diễn The Eras Tour, Swifties chắc chắn rằng nữ ca sĩ ủng hộ Harris khi hình bóng của một người phụ nữ trên sân khấu xuất hiện để mô tả phó tổng thống. Nhưng CNN đã bác bỏ giả thuyết đó, đưa tin rằng hình bóng được đề cập thực sự là một trong những ca sĩ hát bè của Swift.

Taylor Swift không tham gia chính trị trong những năm đầu sự nghiệp, song gần đây đã lên tiếng ủng hộ các ứng cử viên và chính sách của đảng Dân chủ. Cô là người ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ và thường xuyên nói về quyền phụ nữ, sức khỏe sinh sản.

Taylor Swift trong chuyến lưu diễn The Eras Tour THE TELEGRAPH

Trong bộ phim tài liệu phát hành năm 2020 Miss Americana, Swift bày tỏ sự hối tiếc vì đã không lên tiếng về các vấn đề chính trị sớm hơn. "Tôi cần phải đứng về phía đúng đắn của lịch sử", cô nói trong một cảnh đầy cảm xúc với cha mình. Ở một cảnh khác, Swift nói với người phụ trách quan hệ công chúng của mình rằng cô không quan tâm nếu phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì đã lên tiếng chống lại Trump.

Bất chấp bài đăng của mình, Trump dường như thừa nhận rằng Swift thực sự không ủng hộ ông. Trong cuốn sách mới phát hành Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass, Donald Trump nói với tác giả Ramin Setoodeh: "Tôi nghĩ cô ấy đẹp, rất đẹp! Tôi nghĩ cô ấy là người theo chủ nghĩa tự do. Có lẽ cô ấy không thích tôi".

Sau khi cuốn sách được phát hành, các Swifties đã lên mạng xã hội gửi lời nhắn tới cựu tổng thống: "Hãy tránh xa Taylor Swift".