CiNEC tiếp sức để ý tưởng khởi nghiệp đi xa hơn cuộc thi

Cuộc thi khởi nghiệp Cà Mau 2026 (NEX 2026) ghi nhận 132 ý tưởng, dự án qua tổng hợp sơ tuyển; 20 dự án được chọn vào bán kết, được huấn luyện, cố vấn và tham gia vòng thi. Với CiNEC, đây còn là nguồn dự án để tiếp tục hỗ trợ ươm tạo.

Có người đồng hành sau cuộc thi khởi nghiệp

Ngày 17.10, ông Lê Trần Anh Hùng, Phó giám đốc CiNEC Cà Mau, cho biết: "Qua cuộc thi, chúng tôi có thêm nguồn dự án để tiếp tục đồng hành. Mỗi nhóm có nhu cầu khác nhau, nên việc hỗ trợ cũng phải cụ thể như: nhóm cần hoàn thiện sản phẩm, nhóm cần xây dựng thương hiệu, tìm khách hàng. Sau cuộc thi, trung tâm sẽ lựa chọn dự án phù hợp, phân công cố vấn và kết nối đối tác ươm tạo để hỗ trợ các nhóm đi tiếp".

Các khách mời chia sẻ tại talkshow “Behind The Frames - Từ hậu trường đến màn ảnh”, do CiNEC phối hợp Action C tổ chức, kết nối cộng đồng với điện ảnh, sáng tạo nội dung và nghệ thuật số ẢNH: CTV

CiNEC đã thành lập mạng lưới cố vấn. Ngày 15.9.2026, Mạng lưới cố vấn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau ra mắt, hiện có 21 doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia đang tư vấn cho các dự án NEX 2026.

Điểm đáng ghi nhận là trung tâm đã huy động kinh nghiệm kinh doanh của cộng đồng để hỗ trợ người khởi nghiệp. Qua trao đổi với cố vấn, các nhóm có thêm cơ hội xem xét ý tưởng từ thực tế sản xuất và thị trường.

Hoạt động đào tạo cũng bám vào công việc của người làm sản phẩm. Hơn 60 học viên tham gia đào tạo về đổi mới sáng tạo nâng tầm giá trị đặc sản Cà Mau. Lớp truyền thông đa phương tiện quảng bá sản phẩm địa phương thu hút hơn 70 học viên...

Ông Lê Trần Anh Hùng, Phó giám đốc CiNEC Cà Mau (phải) tại lễ ký kết phối hợp giữa CiNEC và Câu lạc bộ Doanh nghiệp Cà Mau, kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

ẢNH: CTV

Gắn phát triển sản phẩm với thương hiệu, truyền thông và thị trường là hướng hỗ trợ thiết thực. Người sản xuất có thêm kiến thức để nâng giá trị đặc sản, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

Kết nối công nghệ với sản phẩm quê nhà

Chính thức hoạt động từ ngày 1.1.2026, CiNEC vừa xây dựng tổ chức, vừa triển khai hỗ trợ khởi nghiệp. Theo báo cáo đến ngày 15.10.2026, trung tâm đã đào tạo, kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác và tham mưu cơ chế hỗ trợ.

CiNEC tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại Sokfarm, gắn kiến thức khởi nghiệp với thực tế sản xuất và phát triển sản phẩm ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở KH-CN, cho biết: "Cà Mau có thế mạnh về thủy sản, nông nghiệp và nhiều sản phẩm đặc trưng. Hoạt động đổi mới sáng tạo cần bám vào những thế mạnh đó, xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, người sản xuất. Chúng tôi mong muốn CiNEC kết nối được chuyên gia, công nghệ phù hợp, đồng hành để người làm sản phẩm nâng chất lượng, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường".

Theo hướng này, CiNEC thúc đẩy hợp tác của Sở với Đại học Arizona (Hoa Kỳ) về nghiên cứu, nâng năng lực chẩn đoán bệnh thủy sản; phối hợp Giáo sư Arun K. Dhar và Tiến sĩ Hung N. Mai xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án kết nghĩa phòng thí nghiệm (WOAH Twinning).

Về chế biến sâu, trung tâm đã trao đổi với tiến sĩ Joosun Kim thuộc Phân viện Gangneung về sản phẩm tự nhiên, Viện Khoa học - Công nghệ Hàn Quốc (KIST), hướng vào nghiên cứu, chuyển giao công nghệ khai thác tài nguyên bản địa.

Đoàn tập huấn do CiNEC tổ chức tham quan, học tập tại VNG Campus trong chương trình bồi dưỡng về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ngoài tỉnh năm 2026 ẢNH: CTV

KIST đề nghị phối hợp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST) xây dựng dự án nghiên cứu chung, lấy thương mại hóa kết quả nghiên cứu làm mục tiêu. CiNEC đang liên hệ, làm việc với V-KIST.

Theo kế hoạch, CiNEC tổ chức CamaUP'26 ngày 30 - 31.10.2026, kết nối dự án, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư. Các dự án phù hợp sẽ được lựa chọn để xây dựng lộ trình hỗ trợ, phân công cố vấn và kết nối đối tác ươm tạo.

Sau hơn 9 tháng, CiNEC đã tạo nguồn dự án, huy động đội ngũ cố vấn và mở thêm các kết nối hỗ trợ khởi nghiệp. Kết quả bước đầu đáng ghi nhận là người có ý tưởng đã có thêm nơi tìm chuyên gia, học cách phát triển sản phẩm và chuẩn bị tiếp cận thị trường.