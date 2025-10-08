Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Cisco ra mắt chip kết nối các trung tâm dữ liệu AI cách nhau 1.600km

Thạch An
Thạch An
08/10/2025 22:25 GMT+7

Không chỉ tăng tốc độ xử lý, Cisco giới thiệu chip mạng P200, cho phép liên kết các cụm máy chủ đặt cách nhau tới 1.600 km - một bước đi nhằm định nghĩa lại cách thế giới vận hành AI.

Cisco tái định nghĩa mạng AI: kết nối trung tâm dữ liệu cách nhau hơn 1.600 km

Cisco Systems vừa chính thức ra mắt chip mạng P200, dòng chip được thiết kế đặc biệt để kết nối các trung tâm dữ liệu AI trên phạm vi hàng nghìn km. Hai ông lớn của ngành điện toán đám mây, Microsoft Azure và Alibaba Cloud là những khách hàng đầu tiên đăng ký sử dụng công nghệ này.

Cisco ra mắt chip P200 kết nối trung tâm dữ liệu AI cách nhau hàng ngàn km - Ảnh 1.

Cisco giới thiệu chip mạng P200, cho phép liên kết các cụm máy chủ đặt cách nhau tới 1.600 km

ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, P200 được xem là đối thủ trực tiếp của Broadcom, khi nằm ở trung tâm thiết bị định tuyến mới mà Cisco vừa ra mắt. Bộ đôi này có nhiệm vụ kết nối các cụm trung tâm dữ liệu quy mô lớn, nơi hàng chục nghìn chip xử lý của Nvidia đang vận hành song song để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo khổng lồ. "Những bài huấn luyện AI hiện nay lớn đến mức cần liên kết nhiều trung tâm dữ liệu cách nhau tới 1.000 dặm (hơn 1.600 km)", ông Martin Lund, Phó chủ tịch điều hành mảng phần cứng của Cisco, chia sẻ. 

Trước khi P200 xuất hiện, Broadcom Jericho4 được xem là một trong những chip mạng tiên tiến nhất trong lĩnh vực kết nối giữa các trung tâm dữ liệu AI. Theo NetworkWorld và SDxCentral, Jericho4 có thể duy trì kết nối "lossless" - không mất gói dữ liệu, ở khoảng cách hơn 100 km, vốn đã được xem là chuẩn cao trong ngành.

Hiệu năng vượt trội, tiết kiệm năng lượng

Cơn khát điện của các trung tâm dữ liệu đang buộc nhiều công ty phải dịch chuyển địa điểm. Oracle và OpenAI chuyển về Texas, trong khi Meta Platforms chọn Louisiana, nơi có thể cung cấp hàng gigawatt điện cho hạ tầng AI. "Các công ty AI đang đặt trung tâm dữ liệu ở bất kỳ đâu có thể tìm được nguồn điện" - Lund nói thêm.

Cisco ra mắt chip P200 kết nối trung tâm dữ liệu AI cách nhau hàng ngàn km - Ảnh 2.

Chip P200 đánh dấu bước tiến mới của Cisco trong cuộc đua xây dựng hạ tầng kết nối cho kỷ nguyên AI

ẢNH: AI

Cisco không tiết lộ chi phí đầu tư và doanh số kỳ vọng, nhưng cho biết chip P200 có thể thay thế tới 92 chip riêng lẻ chỉ bằng một con duy nhất, giúp giảm 65% điện năng tiêu thụ so với các router thông thường. Một thách thức kỹ thuật lớn của việc kết nối nhiều trung tâm dữ liệu là đồng bộ dữ liệu thời gian thực mà không bị mất gói, đòi hỏi công nghệ buffering (đệm dữ liệu) mà Cisco đã phát triển trong nhiều thập kỷ.

"Quy mô ngày càng lớn của điện toán đám mây và AI đòi hỏi mạng phải nhanh hơn và có khả năng đệm tốt hơn để xử lý các đợt dữ liệu bùng phát", ông Dave Maltz, Phó chủ tịch phụ trách mạng Azure (Microsoft), nhận xét. "Chúng tôi đánh giá cao sự đổi mới mà P200 mang lại cho lĩnh vực này".

Chip P200 cũng đánh dấu bước tiến mới của Cisco trong cuộc đua xây dựng hạ tầng kết nối cho kỷ nguyên AI, nơi mỗi trung tâm dữ liệu không chỉ là một cỗ máy tính, mà đang dần trở thành một phần trong "bộ não toàn cầu" của trí tuệ nhân tạo.

Tin liên quan

OpenAI phát triển chip AI để đối đầu Nvidia

OpenAI phát triển chip AI để đối đầu Nvidia

Cuộc chiến chip AI sắp bùng nổ khi cha đẻ ChatGPT chuẩn bị tung 'vũ khí' riêng để đối đầu Nvidia.

Alibaba tuyên chiến Nvidia, tự làm chip AI

Khám phá thêm chủ đề

BROADCOM Cisco
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận