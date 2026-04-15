City Land bán một chỗ đậu ô tô với giá 500 triệu đồng

Công ty City Land cho biết, căn cứ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất xác nhận City Land là chủ sở hữu riêng khu vực đậu xe ô tô tại tầng hầm cụm chung cư CityLand Park Hills (quận Gò Vấp, TP.HCM cũ), với diện tích hơn 3.800 m2.

Hiện tại, khu vực này đang được City Land khai thác cho thuê các vị trí đậu ô tô phục vụ nhu cầu đậu xe của cư dân.

Nhằm tạo thêm sự chủ động và thuận tiện cho cư dân trong việc sử dụng chỗ đậu xe ổn định, lâu dài, City Land triển khai chương trình bán vị trí đậu ô tô tại tầng hầm cho các cư dân hiện đang sở hữu căn hộ/shophouse tại cụm chung cư City Land Park Hills.

Theo đó, mỗi chủ sở hữu căn hộ/shophouse tại cụm chung cư City Land Park Hills được đăng ký mua một vị trí đậu ô tô nếu có nhu cầu.

Việc đăng ký nhằm tổng hợp nhu cầu của cư dân để triển khai mở bán đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế.

Các thông tin về giá bán, lịch thanh toán và một số nội dung khác có liên quan đến việc mở bán chỗ đậu xe ô tô được thể hiện tại phiếu đăng ký mua đính kèm theo thông báo này.

Công ty City Land bán chỗ đậu ô tô có giá từ 400 - 500 triệu đồng một chỗ

Phía Công ty City Land cho biết, doanh nghiệp cũng đã phân định rõ, các khu vực để xe đạp, xe máy và chỗ đậu dành cho người khuyết tật thuộc sở hữu chung. Trong khi đó, chỗ đậu ô tô có thể thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư nếu chi phí đầu tư không được tính vào giá bán căn hộ và được xác lập quyền sở hữu hợp pháp.

CityLand cũng khẳng định, phần chi phí đầu tư diện tích chỗ đậu ô tô tại chung cư không được hạch toán vào giá bán căn hộ. Nội dung này được thể hiện trong hồ sơ, tài liệu kế toán của doanh nghiệp.

Về mức giá bán, theo thông báo từ chủ đầu tư, giá bán dự kiến cho mỗi chỗ đậu ô tô dao động từ 400 - 500 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT nhưng chưa bao gồm 2% phí bảo trì). Chỗ đậu xe dành cho ô tô 4 chỗ có giá khoảng 400 triệu đồng, trong khi loại từ 4 - 7 chỗ có giá khoảng 500 triệu đồng. Khách hàng sẽ thanh toán theo hai đợt, trong đó đợt đầu chiếm tới 98% giá trị.

Doanh nghiệp khẳng định đây mới chỉ là giá dự kiến. Trong phiếu đăng ký gửi cư dân có phần ghi nhận ý kiến đóng góp, làm cơ sở để chủ đầu tư và cư dân trao đổi trước khi quyết định mức giá chính thức.

Chủ đầu tư cho biết, việc triển khai trên tinh thần thiện chí, không mang tính ép buộc. Trường hợp cư dân không có nhu cầu mua, vẫn có thể tiếp tục gửi xe với mức phí hiện hành khoảng 1,5 triệu đồng/tháng.