City Land bán một chỗ đậu ô tô với giá 500 triệu đồng

Đình Sơn
15/04/2026 14:51 GMT+7

Mới đây, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố (City Land) thông báo đăng ký mua chỗ đậu ô tô tại hầm chung cư CityLand Park Hills đến cư dân chung cư này, với giá bán từ 400 - 500 triệu đồng/chỗ đậu xe.

Công ty City Land cho biết, căn cứ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất xác nhận City Land là chủ sở hữu riêng khu vực đậu xe ô tô tại tầng hầm cụm chung cư CityLand Park Hills (quận Gò Vấp, TP.HCM cũ), với diện tích hơn 3.800 m2.

Hiện tại, khu vực này đang được City Land khai thác cho thuê các vị trí đậu ô tô phục vụ nhu cầu đậu xe của cư dân.

Nhằm tạo thêm sự chủ động và thuận tiện cho cư dân trong việc sử dụng chỗ đậu xe ổn định, lâu dài, City Land triển khai chương trình bán vị trí đậu ô tô tại tầng hầm cho các cư dân hiện đang sở hữu căn hộ/shophouse tại cụm chung cư City Land Park Hills.

Theo đó, mỗi chủ sở hữu căn hộ/shophouse tại cụm chung cư City Land Park Hills được đăng ký mua một vị trí đậu ô tô nếu có nhu cầu.

Việc đăng ký nhằm tổng hợp nhu cầu của cư dân để triển khai mở bán đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế.

Các thông tin về giá bán, lịch thanh toán và một số nội dung khác có liên quan đến việc mở bán chỗ đậu xe ô tô được thể hiện tại phiếu đăng ký mua đính kèm theo thông báo này.

Công ty City Land bán chỗ đậu ô tô có giá từ 400 - 500 triệu đồng một chỗ

Phía Công ty City Land cho biết, doanh nghiệp cũng đã phân định rõ, các khu vực để xe đạp, xe máy và chỗ đậu dành cho người khuyết tật thuộc sở hữu chung. Trong khi đó, chỗ đậu ô tô có thể thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư nếu chi phí đầu tư không được tính vào giá bán căn hộ và được xác lập quyền sở hữu hợp pháp.

CityLand cũng khẳng định, phần chi phí đầu tư diện tích chỗ đậu ô tô tại chung cư không được hạch toán vào giá bán căn hộ. Nội dung này được thể hiện trong hồ sơ, tài liệu kế toán của doanh nghiệp.

Về mức giá bán, theo thông báo từ chủ đầu tư, giá bán dự kiến cho mỗi chỗ đậu ô tô dao động từ 400 - 500 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT nhưng chưa bao gồm 2% phí bảo trì). Chỗ đậu xe dành cho ô tô 4 chỗ có giá khoảng 400 triệu đồng, trong khi loại từ 4 - 7 chỗ có giá khoảng 500 triệu đồng. Khách hàng sẽ thanh toán theo hai đợt, trong đó đợt đầu chiếm tới 98% giá trị.

Doanh nghiệp khẳng định đây mới chỉ là giá dự kiến. Trong phiếu đăng ký gửi cư dân có phần ghi nhận ý kiến đóng góp, làm cơ sở để chủ đầu tư và cư dân trao đổi trước khi quyết định mức giá chính thức.

Chủ đầu tư cho biết, việc triển khai trên tinh thần thiện chí, không mang tính ép buộc. Trường hợp cư dân không có nhu cầu mua, vẫn có thể tiếp tục gửi xe với mức phí hiện hành khoảng 1,5 triệu đồng/tháng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa ký ban hành Quyết định 19/2026 quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM có hiệu lực từ ngày 25.4. 

Quyết định nêu rõ, khi bàn giao hồ sơ, diện tích phần sử dụng chung nhà chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm lập, bàn giao bản vẽ mặt bằng khu vực để xe.

Trong đó, phân định rõ khu vực để xe cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư bao gồm chỗ để xe thuộc quyền sở hữu chung, chỗ để ô tô và khu vực để xe công cộng.

Quyền sở hữu chỗ để xe trong nhà chung cư được xác định theo quy định của pháp luật, hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc lập thành hợp đồng riêng. 

Việc ký kết hợp đồng giữa các bên phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định, điều kiện về ký kết hợp đồng dân sự.

Căn hộ phải khai thác, sử dụng đúng công năng

UBND TP.HCM ban hành quyết định quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM có hiệu lực từ ngày 25.4 yêu cầu phải được khai thác, sử dụng đúng công năng.

