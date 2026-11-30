Bóc tách khoản thu 1,05 triệu USD sau 5 lượt trận

Theo thống kê từ chuyên trang Footy Rankings, tính đến hết lượt trận thứ 5 vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027, CLB CAHN đang đứng thứ 13 trong danh sách các đội bóng nhận thưởng cao nhất tại hệ thống giải đấu cấp CLB của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mùa này. Tổng số tiền đại diện Việt Nam đã tích lũy được đến lúc này là 1.050.000 USD (khoảng 27,13 tỉ đồng).

Số tiền thưởng này của CLB CAHN đến từ 3 khoản: hỗ trợ di chuyển cho các đội đá play-off trên sân khách (50.000 USD), tiền thưởng cố định cho các đội góp mặt ở vòng phân hạng (800.000 USD), tiền thưởng thành tích chuyên môn ở vòng phân hạng (100.000 USD/trận thắng).

CLB CAHN (trái) tạo địa chấn khi đánh bại đội bóng hàng đầu Nhật Bản Vissel Kobe ẢNH: MINH TÚ

Sau 5 vòng đấu, CLB CAHN có thành tích 2 trận thắng, 1 hòa và 2 thua. Đội bóng của V-League đến lúc này sở hữu 200.000 USD, sau khi đánh bại CLB Cảng Thượng Hải (3-2) và CLB Vissel Kobe (3-1).

Cơ hội tăng nguồn thu ở chặng cuối

Ở mùa giải 2026-2027, AFC Champions League Elite quy tụ 32 đội bóng hàng đầu châu lục, chia đều cho hai khu vực Đông Á và Tây Á (mỗi khu vực 16 đội). Tại vòng phân hạng, mỗi CLB thi đấu 8 trận (4 trận sân nhà, 4 trận sân khách) để tranh suất vào nhóm 8 đội dẫn đầu mỗi khu vực (tức vòng 16 đội của AFC Champions League Elite).

Với cục diện hiện tại, thầy trò HLV Mano Polking vẫn còn 3 lượt trận phía trước để cải thiện điểm số lẫn nguồn thu. CLB CAHN lần lượt chạm trán Kashiwa Reysol (Nhật Bản), Beijing Guoan (Trung Quốc) và Johor Darul Ta'zim (Malaysia).

Bên cạnh đó, nếu giữ vững vị trí trong tốp 8 đội khu vực Đông Á để tiến sâu, mức thưởng cộng dồn dành cho đại diện V-League sẽ tăng lên đáng kể qua từng vòng đấu loại trực tiếp. Cụ thể, mỗi CLB góp mặt ở vòng 16 đội được nhận thêm 200.000 USD, vào tứ kết nhận thêm 400.000 USD và vào bán kết có thêm 600.000 USD.

Ở trận chung kết, đội á quân bỏ túi 4 triệu USD. Trong khi đó, nhà vô địch nhận thêm 10 triệu USD. Như vậy, đội đăng quang AFC Champions League Elite mùa này sẽ nhận thưởng tối đa 12,8 triệu USD (nếu thắng cả 8 trận vòng phân hạng).