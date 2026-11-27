CLB CAHN đá thực dụng

Sau ba ngày "bay bổng" với chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe ở AFC Champions League Elite, CLB CAHN trở về với thực tế khó khăn tại V-League. Thầy trò HLV Alexandre Polking đang đứng ngoài tốp 3, kém ngôi đầu 5 điểm. Màn so tài chính đội đầu bảng Nam Định ở trận sớm vòng 9 (tối 27.11) là cơ hội để đương kim vô địch trở lại đường đua.

Tuy nhiên, không đơn giản để thắng chủ nhà Nam Định vốn đang sung sức do chỉ đá giải trong nước. Nhất là khi, lực lượng CLB CAHN mỏng đi vì chấn thương. HLV Polking chỉ có 17 cầu thủ cho trận này, trong đó 4/6 cái tên dự bị thuộc dạng đăng ký... cho có.

CLB CAHN (áo đỏ) phải căng sức đá Nam Định trong bối cảnh thể lực bị bào mòn ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định đẩy cao đội hình gây áp lực, song đội khách CAHN đã giữ cự ly đội hình đủ hợp lý để bảo vệ cầu môn thủ thành Y Êli Niê. Dù cầm bóng ít hơn, học trò HLV Polking lại sở hữu cơ hội nguy hiểm trước, khi Koko Perea đỡ bóng gọn gàng, rồi tung cú sút xa vọt xà trong gang tấc dù bị bao vây bởi ba cầu thủ Nam Định ở phút 15. Đến phút 24, lại là Perea bật cao đánh đầu giữa vòng vây 2 trung vệ, đưa bóng đi chệch cầu môn.

CLB Nam Định chỉ thực sự vào guồng ở nửa sau hiệp 1, khi Ngọc Sơn, Romulo da Silva hay Caio Cesar bắt nhịp với trận đấu. Phút 43, Ngọc Sơn tạt bóng chạm đầu Văn Toản đổi hướng, nhưng thủ môn Y Êli Niê băng ra bắt bóng kịp thời. Dù muốn đẩy cao đội hình, nhưng Nam Định chọn cách chơi chơi dè chừng trước đội bóng phản công tốt như CAHN. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt đẩy bóng ra biên cho các hậu vệ tạt vào. Lối chơi này không làm khó được đội khách, khi Văn Hậu cùng hàng thủ chơi chắc chắn.

Đấu trí

Hiểu rằng khó giằng co với đối thủ khi sở hữu nền tảng thể lực kém hơn, CLB CAHN tiếp tục đánh phủ đầu sau giờ nghỉ. Nhờ hai biên lên công về thủ ổn định, học trò HLV Poling đẩy Nam Định co về sân nhà phòng ngự.

CLB Nam Định (áo trắng) đá cẩn trọng ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Dù vậy, trong ngày Perea bị kèm chặt, đường đến cầu môn của thủ môn Nguyên Mạnh trở nên gian nan hơn với CLB CAHN.

Phút 70, Alan Sebastiao cầm bóng xoay xở khéo léo trong vòng cấm Nam Định rồi vung chân sút, nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã bắt chắc tay để từ chối bàn thắng.

Phút 82, cơ hội bất ngờ mở ra với Tuấn Anh. Tiền vệ sinh năm 1995 đi bóng vượt qua hai cầu thủ CAHN rồi băng vào vòng cấm, nhưng ở góc rất hẹp, cú sút của Tuấn Anh lại đi chệch khung thành Y Êli Niê.

CLB Nam Định đá chặt chẽ, qua đó thành công giữ 1 điểm ở lại sân Thiên Trường. Hòa 0-0, cựu vương V-League vững chân ngôi đầu với 20 điểm, hơn đội nhì SLNA khoảng cách một trận thắng.