Giờ thì cả thế giới đã biết đến U.17 Việt Nam

"Chúng tôi không đánh giá thấp U.17 Việt Nam. Họ chơi thứ bóng đá khác biệt, HLV Sven Vermant của U.17 Bỉ từng chia sẻ trước ngày ra quân bảng G U.17 World Cup, khi U.17 Việt Nam vẫn còn là cái tên xa lạ với không chỉ Bỉ, mà còn là phần đông thế giới.

Bóng đá trẻ Việt Nam mới lần đầu dự U.17 World Cup. Những gì ông Vermant biết về U.17 Việt Nam, có lẽ chỉ dừng ở mức: lọt vào tứ kết châu Á, ghi 30 bàn ở vòng loại châu Á, có nhiều cầu thủ nhanh nhẹn, tốc độ nhưng thể hình hạn chế...

Sự "vô danh" trở thành tấm khiên, che chở cho U.17 Việt Nam trong bức màn bí ẩn. U.17 Bỉ hay U.17 New Zealand chỉ thực sự chứng kiến sức mạnh thầy trò HLV Cristiano Roland khi vào trận, và cả hai đội đã vất vả đến phút chót. U.17 Bỉ phải lùi về phòng ngự bảo vệ tỷ số 3-2 đến giây cuối, còn U.17 New Zealand không thắng nổi dù dẫn trước tới ba lần.

U.17 Việt Nam rời World Cup với 1 điểm ẢNH: VFF

Một đội tuyển được nhào nặn từ nền bóng đá non trẻ lại có thể tự tin kiểm soát cuộc chơi, đan lát, ban bật triển khai bóng từ sân nhà, tranh chấp và đá với cường độ, tiết tấu sòng phẳng. Không một thông tin nào về U.17 Việt Nam trước giải có thể dự báo những khó khăn mà Bỉ hay New Zealand đã phải hứng chịu. Bởi sức mạnh của thầy trò HLV Roland không đến từ bề dày lịch sử ở các giải trẻ hay giá trị thương hiệu hào nhoáng. Nó đến từ một thứ thầm lặng hơn, nhưng mới thực sự định hình thành bại trong bóng đá: tâm thế.

Nằm ở nhóm hạt giống số bốn (thậm chí dưới cả U.17 Fiji, đội toàn thua ba trận và thủng lưới 29 bàn), thuộc nhóm thường bị cho là "lót đường", sẽ không ai trách cứ nếu U.17 Việt Nam thua đậm, vì vốn dĩ thầy trò HLV Roland nằm ở bảng đấu khó, chỉ có vốn kinh nghiệm mỏng manh mang tới World Cup.

Thế nhưng, U.17 Việt Nam nghiêm túc với giải đấu ngay từ khâu chuẩn bị: tập luyện suốt hai tháng, sang Hàn Quốc giao hữu với đối thủ hơn tuổi để rèn sức chịu đựng thể chất, sang UAE đấu Fiji, Panama để thử nghiệm cường độ World Cup. "Chúng tôi đến Qatar không chỉ để học hỏi, mà còn để chứng tỏ mình có gì", HLV Roland nhấn mạnh. Khi nghe học trò chia sẻ mục tiêu vượt qua vòng bảng, nhà cầm quân Brazil mỉm cười hài lòng: "Tôi muốn cầu thủ phải tham vọng, dám nghĩ xa như thế".

Vì HLV Roland đã cho U.17 Việt Nam thứ quyền lực tối thượng trong bóng đá trẻ: quyền được sai.

Sự bao dung của HLV Roland giúp U.17 Việt Nam dám thể hiện tối đa tiềm năng ẢNH: VFF

Đội bóng của Roland được rèn trong khuôn mẫu kỷ luật, song cởi mở và uyển chuyển như nước nhờ lối chơi mềm dẻo, chấp nhận rủi ro. Ở trận gặp U.17 Bỉ, U.17 Việt Nam đã thua bàn thứ ba bởi một pha mất bóng giữa sân, khi cố gắng chuyền ngắn để khai thác khoảng trống theo cách tuần tự. Đó là rủi ro của việc dám cầm bóng để chơi.

Sau đó thì sao? U.17 Việt Nam tiếp tục... đá như vậy. Ban bật, đập nhả ở mọi khu vực, luân chuyển bóng với độ mạo hiểm cao, nhưng từng đường chuyền luôn đong đầy ý tưởng. Đó là thứ ông Roland muốn. "Chúng ta đã dám chơi bóng và thực sự muốn cầm bóng", người đàn ông từng lăn lộn ở Benfica đã khóc khi chứng kiến cầu thủ trẻ, đến từ nền bóng đá khiêm nhường, dám kiểm soát bóng mạch lạc trước đối thủ mạnh.

Chữ "dám" của HLV Roland không chỉ là tinh thần, ý chí thuần túy. Đó là cuộc cách mạng tư duy mà ông nỗ lực thổi hồn.

Viết tiếp tương lai

10 năm nữa, người ta còn nhớ gì về U.17 Việt Nam? Không phải con số 1 điểm, 5 bàn thắng, cú đánh gót của Lê Sỹ Bách hay pha sút phạt "lá vàng rơi" của Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Hành trình của thầy trò HLV Roland tại Qatar kể một câu chuyện khác, về một lứa cầu thủ dám thử, dám sai và dám sửa. Ở tuổi 17 "bẻ gãy sừng trâu", khi tâm lý còn chưa định hình, cầu thủ trẻ có thể phiêu lưu và dám mơ xa. Chẳng ai đảm bảo lứa này có thể phát triển lên đẳng cấp cao nhất, hay giữ thứ bóng đá này trong nhiều năm tới. Hạn chế của U.17 Việt Nam về sức vóc, thể hình, độ bền... đã lộ ra. Chẳng cần HLV Roland đề cập, có lẽ ai cũng thấy rồi.

Dù vậy, điểm khởi đầu tại World Cup là hạt giống niềm tin, mà U.17 Việt Nam đã kiên trì gieo xuống trong những ngày đổ mồ hôi cho giấc mộng "hoang đường".

Niềm tin ấy nói rằng có thể bóng đá ngày càng khắt khe, thực dụng và nhuốm màu tính toán, nhưng luôn có kẽ hở cho những mộng mơ. Một nền bóng đá vươn ra thế giới chưa đến 20 năm có thể đá ngang ngửa với đối thủ mạnh, nếu nỗ lực chăm chỉ, nghiêm túc. Cái đầu sẽ luôn ngẩng cao trong nghịch cảnh nếu biết rằng chỉ cần đừng bỏ cuộc, thì từng phút giây cố gắng sẽ luôn đổi ngang được bài học để đời.