HLV Roland cảm phục U.17 Việt Nam

Sau hai lượt trận đầu tiên tại U.17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và khả năng thực hiện đấu pháp của các học trò. U.17 Việt Nam đã thua U.17 Bỉ (2-3) và hòa U.17 New Zealand (3-3), vẫn đang chiến đấu cho tấm vé đi tiếp vào vòng 32 đội.

Ở trận hạ màn lúc 20 giờ ngày mai (26.11), U.17 Việt Nam sẽ so tài U.17 Mali. Nếu thắng, thầy trò ông Roland sẽ góp mặt tại vòng sau. Nhà cầm quân người Brazil đánh giá cao phẩm chất kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tinh thần không bỏ cuộc là yếu tố giúp đội tuyển tạo nên dấu ấn.

HLV Roland trả lời truyền thông FIFA ẢNH: VFF

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông FIFA, khi nhìn lại trận ra quân gặp U.17 Bỉ, HLV Roland nhắc đến hai từ "tự hào" để nói về màn trình diễn của các học trò. Theo ông, điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách các cầu thủ cam kết thực hiện và hoàn thành những mục tiêu, phương án chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra.

"Những gì các cầu thủ làm được thật phi thường. Cách họ cam kết thực hiện và hoàn thành những gì chúng tôi đã lên kế hoạch trong từng trận đấu, đối với tôi là điều tuyệt vời. Với chúng tôi, lần đầu tiên có mặt tại đây thật sự rất đáng quý. Đây là cơ hội để các em học hỏi, trưởng thành và ngày càng có tính cạnh tranh cao hơn ở những giải đấu như thế này", HLV Roland chia sẻ.

HLV Roland gửi thông điệp đến thế giới qua FIFA, Đại Nhân tuyên bố trận gặp Mali là chung kết

Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt ấn tượng với hai bàn thắng của U.17 Việt Nam trong trận gặp U17 Bỉ. Bàn mở tỷ số của Lê Sỹ Bách sau tình huống phạt góc được ông mô tả là khoảnh khắc đặc biệt, đánh dấu bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người.

Trong khi đó, pha đá phạt góc thành bàn của Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục cho thấy khả năng xử lý kỹ thuật và sáng tạo của cầu thủ trẻ.

Theo HLV Roland, các tình huống cố định là nội dung được ban huấn luyện chú trọng trong quá trình tập luyện. Do có bất lợi về thể hình so với nhiều đối thủ, U.17 Việt Nam chủ động xây dựng những phương án phối hợp, tận dụng tốc độ di chuyển và khả năng thoát kèm để tạo bất ngờ.

HLV Roland khích lệ học trò ẢNH: VFF

"Chúng tôi tập luyện rất nhiều. Chúng tôi biết rằng khi đưa bóng trực tiếp từ chấm phạt góc vào vòng cấm, đội sẽ gặp nhiều bất lợi do đối thủ có thể hình cao lớn hơn. Vì vậy, chúng tôi xây dựng một số bài phối hợp, tận dụng sự di chuyển và tốc độ để gây bất ngờ. Hai bàn thắng trước U.17 Bỉ cho thấy phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam là rất tốt. Công việc của huấn luyện viên là đưa ra phương án, nhưng người quyết định trên sân chính là các cầu thủ", HLV Roland phân tích.

Nghị lực bền bỉ, tinh thần Việt Nam

Nếu trận đấu với U.17 Bỉ ghi dấu ấn bởi những pha lập công đẹp mắt, cuộc đối đầu với U.17 New Zealand lại cho thấy rõ hơn tinh thần chiến đấu của U.17 Việt Nam. Ba lần bị dẫn trước và ba lần gỡ hòa, các cầu thủ vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội đến những phút cuối cùng.

HLV Roland gọi đó là "tinh thần Việt Nam", phẩm chất giúp các học trò vượt qua khó khăn, không từ bỏ mục tiêu ngay cả khi phải đối đầu với những đội bóng có ưu thế vượt trội về thể hình và thể lực.

"Tôi nghĩ tất cả mọi người theo dõi đều thấy đó là trận đấu giàu cảm xúc. Các cầu thủ đã thể hiện sức mạnh tinh thần và luôn vượt qua chính mình. Đó là bản chất bên trong các em: nỗ lực vượt khó, không bao giờ bỏ cuộc và luôn chiến đấu vì mục tiêu. Đối đầu với một đội bóng rất mạnh, có thể hình và thể lực vượt trội, nhưng các em đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, chạy hết mình", HLV Roland nhận xét.

Ông Roland cảm phục ý chí U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Ông cũng thừa nhận đội vẫn còn những sai sót về chiến thuật và cá nhân, song điều quan trọng là các cầu thủ đang tiến bộ qua từng ngày. Với nhà cầm quân người Brazil, việc U.17 Việt Nam giành lại một điểm và thậm chí tiếp tục hướng đến chiến thắng ở cuối trận là minh chứng cho tinh thần thi đấu đáng ghi nhận của toàn đội.

Đề cập đến khả năng duy trì sự tập trung trong những tình huống bất lợi, đặc biệt là khi đội không còn quyền yêu cầu xem lại tình huống bằng công nghệ FVS (Football Video Support), HLV Roland cho biết đây cũng là nội dung được ban huấn luyện rèn luyện thường xuyên.

"Đôi khi sai sót xảy ra, không chỉ từ phía chúng tôi, nhưng các cầu thủ phải tiếp tục tập trung vào mục tiêu. Chúng tôi rèn luyện điều này ngay cả trong các buổi tập, tạo ra những tình huống để các em học cách không bỏ cuộc.

Điều quan trọng là giữ được sự tập trung vào trận đấu, tinh thần đồng đội và chiến thuật. Các cầu thủ cần duy trì thái độ tích cực, không phản ứng giận dữ mà phải đối mặt với tình huống để tiếp tục thi đấu và chinh phục mục tiêu", ông chia sẻ.

"Điều quan trọng là chúng ta cùng nhìn nhận về một quy định mới mà FIFA đang đưa vào áp dụng vì sự tốt đẹp và phát triển của bóng đá. Mục đích của công nghệ này là hỗ trợ trọng tài trong những tình huống mà trọng tài chính có thể không quan sát được. Tất cả chúng ta đều mong muốn bóng đá ngày càng tốt đẹp hơn, và người hưởng lợi cuối cùng chính là người hâm mộ", HLV Roland nhấn mạnh.

Với HLV Roland, hành trình tại U.17 World Cup không chỉ là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi lớn, mà còn là bước đệm quan trọng để trưởng thành và nâng cao năng lực cạnh tranh trong tương lai.

Những gì các cầu thủ đã thể hiện trước Bỉ và New Zealand là cơ sở để đội tuyển tiếp tục hướng tới trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U.17 Mali ngày mai (26.11), với tinh thần quyết tâm và khát vọng tạo thêm dấu ấn tại giải đấu.