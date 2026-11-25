Kỳ tích của HLV Polking

Nếu chức vô địch V-League 2025-2026 không phải thước đo chuẩn xác cho đẳng cấp HLV Alexandre Polking, bởi vốn dĩ CLB Công an Hà Nội (CAHN) mạnh áp đảo phần còn lại, thì AFC Champions League Elite mùa này đang kể một câu chuyện khác.

Câu chuyện về HLV Polking, về nhà cầm quân trước đây chưa được nhìn nhận đúng về thực lực, giờ đang cùng học trò tạo nên hành trình đáng nhớ trong lần đầu giong buồm ra sân chơi C1 châu Á.

CLB CAHN (áo đỏ) đánh bại Vissel Kobe ẢNH: MINH TÚ

Trận gặp Vissel Kobe (tối 24.11) là trận đấu mà nếu có thua, HLV Polking cũng có đủ lý do để giải thích. Đội hình sứt mẻ một phần ba vì chấn thương (Đình Bắc, Việt Anh, Đình Trọng, Leo Artur, Phạm Ba...), đến giữa trận mất thêm thủ môn Nguyễn Filip. Nền tảng thể lực hao mòn sau chuỗi 16 trận từ đầu giải. "Một số cầu thủ không giữ được thể lực sau phút 70", ông Polking đánh giá. Hơn hết, Vissel Kobe lại là cựu vương J-League. Đội bóng này cùng với Kashima Antlers, Machida Zelvia và Gamba Osaka là những đại diện Nhật Bản ưu tú nhất tại giải châu Á những năm qua.

Gặp đối thủ mạnh như vậy, với đội hình chắp vá cùng một thủ môn mới lần đầu hít thở không khí AFC Champions League Elite, nhưng CLB CAHN vẫn có trận đấu để đời khi hạ Kobe với tỷ số 3-1. Bóng đá Việt Nam từng có những chiến thắng gây tiếng vang trước đại diện Hàn Quốc, Nhật Bản, như Bình Dương thắng Jeonbuk, hay Hà Nội thắng Urawa Red Diamonds. Dù vậy, chưa thể tìm được đội bóng nào thắng như cách của CLB CAHN ở trận đấu tối qua: thắng bằng đẳng cấp, bằng sức mạnh tấn công áp đảo, bằng 90 phút kiểm soát cuộc chơi gần như toàn diện. CLB CAHN đã thắng ở giai đoạn dễ tổn thương nhất, bằng dáng hình chơi bóng của một tập thể đẳng cấp châu Á, dù đây mới là lần đầu dự AFC Champions League Elite.

Kỳ tích Hàng Đẫy tối 24.11 đến từ nỗ lực cầu thủ, song hơn hết, là tài thao lược của HLV Polking. Chấn thương có thể lấy đi của CLB CAHN con người, nhưng không thể tước đoạt hệ thống kiểm soát bóng bằng những đường ban bật, đập nhả thương hiệu mà chiến lược gia Brazil tạo dựng. Dù HLV Polking khẳng định hệ thống phải phụ thuộc vào con người, nhưng với CAHN, không ai đứng trên hệ thống.

HLV Polking vững vàng trước áp lực ẢNH: MINH TÚ

Ông kéo Văn Hậu vào đá trung vệ, lấp khoảng trống Việt Anh để lại, để rồi Văn Hậu có màn thể hiện để đời. Văn Đô, Văn Toản bị chỉ trích vì phong độ, nhưng dưới bàn tay dìu dắt của Polking, cả hai đá tròn vai, chạy cực "nhiệt", lấy sức lực và sự bền bỉ bù lại cho cái còn thiếu về đẳng cấp. Ngoại binh Bryan Koko Perea mới đến CAHN, đã hòa nhập hoàn hảo với hệ thống khi ghi cú đúp đẳng cấp vào lưới Kobe.

Trong tâm bão khủng hoảng, HLV Polking không đổ lỗi, dù có lẽ khó ai trách cứ nếu ông làm điều đó. "CLB CAHN biết mình phải đối mặt với những gì, nhưng chúng tôi đến đây để đương đầu. Mục tiêu của tôi cùng cầu thủ là chinh phục mọi giải đấu. Tôi nhìn thấy khát vọng của CLB CAHN. Tất cả sẽ cùng chiến đấu", nhà cầm quân Brazil nhấn mạnh.

Sức mạnh từ nền tảng

Cái giỏi của ông Polking không chỉ đến từ màn trình diễn, mà còn nằm ở cách CLB CAHN "gõ cửa" những đội bóng mạnh để lấy điểm dù không dùng đội hình toàn ngoại binh như Johor Datuk Ta'zim hay Buriram.

Nên nhớ, nhà vô địch Thái Lan Buriram đá với lực lượng toàn ngoại mùa này, nhưng chỉ có 3 điểm sau 5 trận, dù có lịch thi đấu tương đương CLB CAHN.

Johor có lịch thi đấu dễ hơn nhiều, cũng đội hình ngoại binh thuộc hàng đắt giá bậc nhất Đông Nam Á, nhưng cũng mới có 8 điểm, hơn CAHN 1 điểm.

HLV Polking luôn tin tưởng học trò ẢNH: MINH TÚ

CLB CAHN không đá với đội hình toàn ngoại binh. Mỗi trận, đại diện Việt Nam chỉ dùng từ 4 đến 5 cầu thủ ngoại, còn lại là nội binh. "Điều đó tốt cho đại cục bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ sẽ tích lũy được kinh nghiệm, bài học khi gặp những đội hàng đầu châu Á", HLV Polking nhấn mạnh. Tất nhiên, dùng nội hay ngoại binh để thắng là tùy chiến lược mỗi đội, nhưng việc thắng với một nửa lực lượng "cây nhà lá vườn", với Thành Long, Văn Đô, Văn Toản... khẳng định năng lực cầm quân của HLV Polking. Ông có thể xoay xở bằng bất cứ lực lượng nào, vẫn giải được bài toán khó nhất trong bóng đá: chiến thắng bằng triết lý nguyên bản của CLB.

Đội bóng ấy đi lên từ những ngày chuyền gần 800 lần nhưng vẫn thua Hà Tĩnh 0-1, từ thất bại ngược cay đắng trước Buriram ở chung kết Đông Nam Á, để bước đến ngưỡng cửa thắng cựu vương Nhật Bản tại AFC Champions League Elite. Sau mỗi thất bại, ông Polking luôn rút ra điều gì đó, nhưng không thay đổi khát vọng ngày đầu: CLB CAHN phải kiểm soát trận đấu và thắng bằng triết lý của đội mạnh.

Âm thầm làm việc, để kết quả tự lên tiếng. Tài năng của HLV Polking đã tỏa sáng trong nghịch cảnh như thế.