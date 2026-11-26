HLV Roland: U.17 Việt Nam rất tuyệt vời

Hành trình tại World Cup của U.17 Việt Nam đã khép lại sau trận thua 0-2 trước U.17 Mali, ở trận hạ màn bảng G tối 26.11.

Các học trò của HLV Cristiano Roland đã phòng ngự kiên cường để giữ sạch lưới trong hiệp 1, nhưng bước sang hiệp 2 khi nền tảng thể lực tụt dốc, U.17 Việt Nam đã lọt lưới 2 bàn sau các pha thủng lưới ở các phút 56 (Sanaba Keita) và phút 82 (Djigui Koita).

HLV Roland bật khóc động viên U.17 Việt Nam

U.17 Việt Nam đã nỗ lực đến phút cuối ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam đã căng mình chịu đựng áp lực khi bị đối thủ sút cầu môn đến 27 lần. Đứng trước đội bóng quá mạnh, Lý Xuân Hòa cùng đồng đội không thể tạo bất ngờ. Sau 3 trận, U.17 Việt Nam có 1 điểm, ghi 5 bàn và thủng lưới 8 bàn. Toàn đội đứng hạng ba (xếp trên U.17 New Zealand do hơn hiệu số bàn thắng bại), nhưng không lọt vào nhóm 8 đội hạng ba xuất sắc nhất.

"Những gì U.17 Việt Nam thể hiện đã là quá tuyệt vời. Nếu tiếp tục nỗ lực, tiếp tục chơi thứ bóng đá mà mình tôn thờ và say mê, các em sẽ luôn tỏa sáng. Tôi chắc chắn về điều đó", HLV Cristiano Roland bật khóc nức nở khi tâm sự với cầu thủ sau trận. "Các em đều là những người có khả năng. Những trận đấu đã qua chỉ là ví dụ thôi. U.17 Việt Nam đã thể hiện được tiềm năng của mình trước đội tuyển mạnh hơn rất nhiều".

Cầu thủ U.17 Việt Nam bật khóc nức nở, HLV Roland nghẹn ngào nói lời cảm ơn

HLV Roland khẳng định, U.17 Việt Nam đã vượt qua muôn trùng khó khăn để tới được World Cup và cho cả thế giới thấy tiềm năng của mình.

"Chúng ta đã chơi trên những mặt sân mà chúng ta vốn dĩ không có ở Việt Nam. Vậy nhưng, chúng ta đã kiểm soát, dám chơi bóng, chúng ta đã chạy rất nhiều. Tôi chỉ có thể nói là cảm ơn các em rất nhiều", HLV Roland xúc động chia sẻ.

Một tập thể gắn kết Ảnh: Hương Nguyễn

HLV Roland bật khóc trước tinh thần quyết đấu của học trò ẢNH: VFF

Dưới thời HLV Roland, U.17 Việt Nam đã chuyển mình ngoạn mục. Từ chỗ bị loại ở bán kết Đông Nam Á, đội bóng của Roland đã leo lên đỉnh cao khu vực, rồi lọt vào tứ kết châu Á để đoạt tấm vé U.17 World Cup 2026.

Tại sân chơi thế giới, U.17 Việt Nam chỉ để thua 2-3 trong thế trận tiếc nuối trước đương kim á quân U.17 Bỉ, giành điểm số lịch sử ở trận hòa 3-3 trước U.17 New Zealand, rồi thua với tỷ số chấp nhận được 0-2 trước ứng viên vô địch U.17 Mali. Đội bóng của HLV Roland đã dám chơi bóng, dám kiểm soát và thể hiện cá tính của mình. Một thế hệ tài năng sẽ chắp cánh cho giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam.

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