U.17 Việt Nam đã nhìn thấy cánh cửa đi tiếp

U.17 Việt Nam chuẩn bị bước vào lượt trận hạ màn U.17 World Cup 2026, gặp đối thủ U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11. Đây là cuộc so tài có ý nghĩa quyết định tương lai của thầy trò HLV Cristiano Roland tại sân chơi thế giới.

Sau 2 trận, U.17 Việt Nam có 1 điểm, lần lượt với các trận hòa U.17 New Zealand (3-3) và thua U.17 Bỉ (2-3). Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội có hiệu số bàn thắng bại -1, ghi 5 bàn, thủng lưới 6 bàn.

Ở lượt trận hạ màn gặp đội đầu bảng U.17 Mali, U.17 Việt Nam nếu giành 3 điểm trọn vẹn sẽ chắc chắn có vé đi tiếp vào vòng 32 đội, mà không cần chờ đợi thêm đối thủ nào. Lý do là bởi nếu thắng, U.17 Việt Nam sẽ có 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại tối thiểu là 0. Thành tích này chắc chắn tốt hơn các đội xếp thứ ba ở các bảng A, B, K, L.

U.17 Việt Nam chắc chắn đi tiếp nếu thắng U.17 Mali ẢNH: VFF

- Tại bảng A, U.17 Qatar thua đậm U.17 Hy Lạp với tỷ số 1-4, qua đó an phận ở vị trí thứ ba với 3 điểm.

- Tại bảng K, U.17 Romania và U.17 Cameroon đều đã thua 2 trận đầu (cùng 0 điểm) và sẽ gặp nhau ở lượt hạ màn. Dù kết quả thế nào, đội thứ ba bảng K chỉ có tối đa là 3 điểm.

- Tình hình bảng L tương tự bảng K, khi U.17 Nhật Bản và U.17 Honduras đã thua cả 2 trận đầu (cùng 0 điểm). Hai đội này gặp nhau ở lượt cuối, nên dù kết quả thế nào, đội thứ ba bảng L cũng chỉ có tối đa là 3 điểm.

- Tại bảng B cũng vừa hạ màn, đội thứ ba là U.17 Ecuador có 4 điểm, hiệu số 0 (ghi 3 bàn, thủng lưới 3 bàn). Trong trường hợp U.17 Việt Nam thắng U.17 Mali, học trò ông Roland sẽ có 4 điểm, hiệu số tối thiểu là 0. Khi ấy, U.17 Việt Nam chắc chắn xếp trên thành tích U.17 Ecuador bởi ghi nhiều bàn thắng hơn (đến lúc này U.17 Việt Nam đã có 5 bàn).

Như vậy, một chiến thắng trước U.17 Mali sẽ giúp U.17 Việt Nam chắc chắn xếp trên Qatar, Ecuador, Nhật Bản/Honduras và Romania/Cameroon, đồng nghĩa lọt vào nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất, qua đó góp mặt tại vòng 32 đội.

Còn nếu hòa hoặc thua, U.17 Việt Nam chỉ có từ 1 đến 2 điểm, gần như chắc chắn không thể so với các đội xếp thứ ba khác.

Nhiệm vụ đã rõ ràng: chiến thắng đồng nghĩa đi tiếp, còn hòa hoặc thua là bị loại. Đã đi đến đây, U.17 Việt Nam có lẽ cũng chẳng có gì để mất. Hãy chơi một trận đấu bằng tất cả những gì có thể để không phải hối tiếc khi nhìn lại.