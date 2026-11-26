U.17 Việt Nam sẽ chơi bằng tất cả những gì có thể

Đến thời điểm này, khi lượt trận hạ màn đã ở rất gần, việc còn nguyên cơ hội lọt vào vòng 32 đội (với vị trí thứ nhì hoặc thứ ba) đã có thể xem như thành công của U.17 Việt Nam.

So với đàn anh U.20 Việt Nam ở U.20 World Cup 9 năm trước, U.17 Việt Nam đang để lại ấn tượng nhiều hơn: ghi 5 bàn vào lưới U.17 Bỉ và U.17 New Zealand, cùng với Mali sở hữu hàng công mạnh nhất bảng G. Lối chơi tấn công vũ bão, tốc độ nhờ đấu pháp nhuần nhuyễn cùng tinh thần không bỏ cuộc đã tạo nên tập thể khiến mọi đối thủ phải thực sự tôn trọng.

Dù có đi tiếp hay không, U.17 Việt Nam đã để lại sân chơi World Cup khoảnh khắc đáng nhớ, với những bàn thắng đẹp như cú đá phạt "lá vàng rơi" của Chu Ngọc Nguyễn Lực, pha đánh gót của Lê Sỹ Bách hay pha bay người đánh đầu ghi bàn phút cuối của Trương Nguyễn Duy Khang. Hơn hết, đó là tập thể dù bị đè nén bởi áp lực, nhưng vẫn kiên trì triển khai bóng bài bản, giữ tâm lý vững vàng để gặt hái quả ngọt.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) chơi ấn tượng trước Bỉ và New Zealand ẢNH: VFF

Hành trình của thế hệ tài năng U.17 Việt Nam sẽ trọn vẹn, nếu thầy trò HLV Cristiano Roland chơi hay ở trận hạ màn bảng G, gặp U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11. Chiến thắng là con đường gần như "độc đạo", đưa U.17 Việt Nam đi tiếp với tư cách đội nhì bảng hoặc đội thứ ba nằm trong nhóm xuất sắc nhất. Tuy nhiên, học trò ông Roland có lẽ sẽ để áp lực chiến thắng ở lại phía sau. Chỉ cần tiếp tục đá sòng phẳng và vượt qua giới hạn bản thân trước đối thủ mạnh áp đảo bảng G như Mali, U.17 Việt Nam đã "chứng minh cho cả thế giới thấy tiềm năng của minh" như lời hứa của HLV Roland.

Kiên định

Điểm dễ thấy nhất ở U.17 Việt Nam không phải cách chơi kiểm soát và tấn công nhờ các pha ban bật nhanh, gọn, mà là sự kiên định.

Gặp á quân châu Âu U.17 Bỉ hay đội từng 13 lần đá World Cup U.17 New Zealand, U.17 Việt Nam vẫn giữ tâm thế như nhau: đá ngang phân và sòng phẳng, tự tin chơi theo đấu pháp đã chọn và giành giật quyền kiểm soát. Đó là biểu hiện của một đội tuyển bản lĩnh và biết mình biết người.

U.17 Mali rất mạnh. 50 pha dứt điểm bắn phá cầu môn Bỉ và New Zealand, cùng thời lượng cầm bóng trung bình trên 60%, là những con số đã phác thảo định hình nên ứng viên vô địch, chứ không thuần túy là đội bóng mạnh nhất bảng.

Tiếp tục đoàn kết và chiến đấu ẢNH: VFF

Ở sân chơi World Cup U.20 và U.17, sức mạnh thể chất chính là vũ khí lợi hại nhất của các đội trẻ châu Phi. Trong tay HLV Soumaia Coulibaly là những "chân chạy" rất nhanh, khỏe để càn lướt tốt, nhưng cũng xử lý khéo léo và độc lập tác chiến tốt như Ismail Kamissoko, Niels Filippo hay Al-Hassan Kamara. Trong cả 2 trận đầu, U.17 Mali đều dễ dàng tiếp cận cầu môn đối thủ (26 lần chạm bóng trong vòng cấm của U.17 Bỉ) nhờ khả năng đấu tay đôi vượt trội toàn diện. Để ngăn đội bóng châu Phi, U.17 Việt Nam khó trông đợi ở từng cá nhân. Trận gặp New Zealand, học trò HLV Roland đã lộ ra điểm yếu thể chất và tranh chấp bóng bổng. Thủ môn Lý Xuân Hòa cùng đồng đội cần một hệ thống phòng ngự ổn định, với khả năng đọc tình huống, phán đoán tốt hơn, cũng như áp sát hiệu quả hơn.

Trước đối thủ... cao hơn nửa cái đầu và dài hơn một sải chân, U.17 Việt Nam phải đọc tình huống tốt để đón lõng pha bóng, bọc lót hiệu quả cho nhau để tao thế 2 đánh 1 hoặc 3 đánh 2. Đó là câu chuyện tư duy chơi bóng mà U.17 Việt Nam đang đào sâu, nhờ đội ngũ phân tích của HLV Roland.

U.17 Việt Nam đã lấy tư duy để khắc phục điểm yếu thể chất trong tấn công. Điều đó cần lặp lại ở khâu phòng ngự, vốn khó khăn hơn nhiều. Nguyễn Lực khẳng định thứ U.17 Việt Nam thiếu "là một chút chiều cao". Theo HLV Roland, tố chất ấy không thể cải thiện trên sân tập, mà chỉ bù đắp được bằng đấu pháp và tinh thần tập thể.

Nếu U.17 Việt Nam chơi hết khả năng, cộng với đôi chút may mắn khi đối thủ có thể lơi chân giữ sức trước vòng 32 đội (U.17 Mali đã chắc chắn đứng đầu bảng), bất ngờ sẽ xảy ra.

Dự đoán: U.17 Việt Nam 1-0 U.17 Mali. Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn.