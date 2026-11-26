Đối thủ đẳng cấp

Đến World Cup với tư cách một trong các đội tân binh, từ nền bóng đá còn xa lạ với đẳng cấp cao nhất thế giới, nhưng U.17 VN chỉ cần 2 trận đấu để chứng minh tiềm năng của mình. Đội bóng nằm trong nhóm… có chiều cao trung bình thấp nhất giải, lại đang chơi rất ấn tượng khi thua sát nút 2-3 trước đương kim á quân châu Âu U.17 Bỉ, rồi giành điểm số lịch sử khi hòa 3-3 trước U.17 New Zealand.

U.17 VN (giữa) sẵn sàng đối diện thử thách lớn ẢNH: VFF

Trong tay HLV Cristiano Roland là tập thể can trường, vững vàng về tâm lý, đồng thời có kỹ thuật và kỷ luật chơi bóng rất tốt. Những chàng trai trẻ trưởng thành từ điều kiện tập luyện, thi đấu còn hạn chế đã chơi ngang ngửa, thậm chí nhỉnh hơn đối thủ đến từ những nền bóng đá hùng mạnh. "Tôi tự hào vì U.17 VN dám chơi theo cách của mình", HLV Roland nhận xét. Còn với tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực, điều U.17 VN thiếu chỉ là đôi chút chiều cao, còn về ý chí lẫn đấu pháp, toàn đội đã kiểm soát cuộc chơi, luân chuyển bóng bài bản và ăn ý từ sân nhà như bất cứ đội tuyển mạnh nào khác. Một tập thể can đảm chơi bóng đúng nghĩa, dù phải leo lên ngọn núi gập ghềnh.

Hôm nay (26.11), U.17 VN sẽ phải chinh phục ngọn núi cao nhất: U.17 Mali. Đại diện châu Phi không phải tên tuổi lớn ở sân chơi đỉnh cao, nhưng sở hữu bề dày thành tích đáng nể ở các giải trẻ, từng hai lần vào chung kết và một lần giành hạng ba ở U.17 World Cup sau 7 lần tham dự trước đây. Thành tích tốt nhất của U.17 Mali là ngôi á quân năm 2015 (thua Nigeria 0-2 trong trận chung kết). Hai năm sau, Mali tiếp tục gây ấn tượng khi giành hạng tư. Năm 2023, U.17 Mali đoạt huy chương đồng tại Indonesia sau khi thắng 3-0 U.17 Argentina ở trận tranh hạng ba. U.17 Mali cũng từng hai lần vô địch châu Phi vào các năm 2015 và 2017.

Sức mạnh của bóng đá trẻ Mali được phô diễn trọn vẹn trong hai trận đầu. Học trò HLV Soumaila Coulibaly đánh bại New Zealand (3-0) và Bỉ (2-1) đều nhờ thế trận áp đảo. Ở giải U.17, khi cầu thủ phần lớn vẫn chơi bằng bản năng hơn là kỷ luật chiến thuật, các đội bóng sở hữu sức mạnh thể chất thường có ưu thế vượt trội. Trên khía cạnh này, U.17 Mali là đội bóng mạnh bậc nhất giải đấu. Đại diện châu Phi áp đảo ở các pha đấu tay đôi nhờ chiều cao, sải chân dài và tốc độ tốt để lướt đi và giữ thăng bằng, cũng như kỹ thuật điêu luyện nhằm qua người 1-1. "Họ nổi bật với nền tảng thể lực sung mãn, khả năng pressing tầm cao và tốc độ ấn tượng", trang African Foot đánh giá.

Kỷ luật là sức mạnh

"Ban huấn luyện luôn nghiên cứu kỹ, tìm ra hạn chế của đối thủ để khai thác", HLV Roland chia sẻ. U.17 VN "biết người" khi tôn trọng mọi đối thủ, nhưng cũng "biết mình" có gì để không bị âu lo đè bẹp. Nguyễn Lực cùng đồng đội biết kiềm chế và kiểm soát nỗi sợ ấy.

U.17 VN phải chuẩn bị cho cuộc chiến cơ bắp và thể lực vô cùng khốc liệt với U.17 Mali. Dù đã sớm giành vé vào vòng 32 đội với ngôi đầu bảng sớm một lượt, nhưng đại diện châu Phi nhiều khả năng không lơi chân. Để thắng U.17 Mali (con đường gần như duy nhất nếu muốn góp mặt ở vòng sau), U.17 VN không thể đơn thuần đấu cơ bắp. Học trò ông Roland cần tiếp tục kiểm soát chắc chắn cả khối đội hình lẫn trái bóng, luân chuyển bóng nhanh hơn, khai thác khoảng trống hiệu quả hơn.

Hàng thủ phải là nơi ông Roland cùng học trò sửa chữa triệt để. Ở 2 trận đầu, hai biên U.17 VN dâng lên quá cao dẫn tới để lộ khoảng trống, để đối thủ tạt bóng vào trong. Khi không có thể hình lý tưởng, U.17 VN phải chơi theo cách khác: che chắn biên kín kẽ hơn, chọn vị trí và bọc lót hợp lý, đồng thời phán đoán nhanh hơn đối thủ. Nếu cơ bắp không bằng, chỉ có thể mở lối chiến thắng bằng tư duy và nghị lực. Mà nói về hai yếu tố này, có thể thấy U.17 VN chẳng kém bất kỳ ai.

U.17 VN sẽ chiến đấu cho giấc mộng đi tiếp ở World Cup với trận đấu để đời đối mặt "ngọn núi" Mali.