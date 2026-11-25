Theo phân công của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), trọng tài Elchin Masiyev sẽ là người cầm còi trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Mali, diễn ra ngày 26.11. Đây là cuộc đối đầu mang tính quyết định đối với thầy trò HLV Cristiano Roland trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng 32 đội.

Trọng tài Elchin Masiyev sinh ngày 29.7.1991 tại Baku (Azerbaijan). Ông bắt đầu sự nghiệp cầm còi chuyên nghiệp từ năm 2017 và trở thành trọng tài FIFA vào năm 2021. Ông hiện là một trong những trọng tài uy tín và được Liên đoàn Bóng đá Azerbaijan giới thiệu điều hành các trận đấu ở đấu trường châu Âu cũng như thế giới.

Hỗ trợ cho ông Elchin Masiyev là hai trợ lý trọng tài đồng hương Azerbaijan gồm Elshad Abdullayev và Parvin Talibov. Trong khi đó, trọng tài thứ tư Abdulhadi Al-Ruaile và trợ lý trọng tài dự bị Zahy Al-Shammari đều là người Qatar.

Ông Elchin Masiyev (áo xanh) là trọng tài rất nghiêm khắc và từng điều hành nhiều màn so tài quan trọng ở châu Âu cấp CLB cũng như đội tuyển quốc gia ẢNH: REUTERS

Trọng tài Elchin Masiyev rất nghiêm khắc

Truyền thông Azerbaijan đánh giá ông Elchin Masiyev là người rất nghiêm khắc. Theo dữ liệu của WorldFootball, trong năm 2026, ông đã điều hành 14 trận đấu ở các giải đấu khác nhau, rút tổng cộng 47 thẻ vàng, đạt mức trung bình 3,36 thẻ mỗi trận.

Riêng tại Champions League mùa giải 2025-2026, ông Elchin Masiyev đã rút 8 thẻ vàng chỉ sau một trận, đồng thời có 31 lần thổi phạt lỗi. Ở vòng loại U.17 châu Âu năm 2024, ông điều hành 2 trận và rút tổng cộng 10 thẻ vàng, trung bình 5 thẻ mỗi trận. Tại vòng loại U.17 châu Âu mùa 2021-2022, con số này là 7 thẻ vàng sau 4 trận.

Không chỉ làm nhiệm vụ ở các giải đấu cấp độ trẻ, trọng tài người Azerbaijan còn được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tin tưởng giao nhiệm vụ tại những sân chơi cấp CLB. Trước khi đến Qatar làm nhiệm vụ ở giải U.17 World Cup 2026, ngày 5.11.2026, ông được phân công bắt chính trận đấu giữa Anderlecht (Bỉ) và Salzburg (Áo) thuộc UEFA Europa League, diễn ra tại Brussels (Bỉ).

Tại U.17 World Cup 2026, ông Elchin Masiyev cũng đã có kinh nghiệm tham gia điều hành các trận đấu vòng bảng. Ông từng làm trọng tài thứ tư ở trận Tây Ban Nha thắng U.17 Trung Quốc 5-0 và bắt chính trận U.17 Ecuador hòa 0-0 với U.17 Uganda tại lượt đấu thứ 2. Đáng chú ý, ở màn so tài giữa U.17 Ecuador và U.17 Uganda, ông Elchin Masiyev cũng rút ra 5 thẻ vàng.

U.17 Việt Nam cần chiến thắng ở lượt đấu cuối, gặp U.17 Mali để có thể tự quyết số phận của mình ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam bước vào lượt trận cuối với quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Sau thất bại 2-3 trước U.17 Bỉ, các học trò HLV Cristiano Roland đã tạo nên dấu ấn đáng nhớ khi hòa U.17 New Zealand 3-3. Hiện tại, U.17 Việt Nam có 1 điểm và xếp thứ 3 bảng G. Trong khi đó, U.17 Mali đã toàn thắng cả hai lượt trận, giành 6 điểm và sớm đoạt vé vào vòng 32 đội.