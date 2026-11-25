Bàn thắng xem hàng trăm lần vẫn không chán mắt

Không chỉ trang FIFA World Cup, tài khoản mạng xã hội FIFA Training Centre (Trung tâm đào tạo của FIFA) cũng liên tiếp đăng tải clip bàn thắng của Sỹ Bách mở tỷ số trong trận ra quân vòng chung kết (VCK) U.17 World Cup 2026 của đội tuyển U.17 Việt Nam gặp U.17 Bỉ ngày 20.11.

Pha giật gót tuyệt đẹp mở tỷ số của Lê Sỹ Bách

FIFA chính thức đề cử bàn thắng của Sỹ Bách vào tốp đẹp nhất VCK U.17 World Cup 2026 Ảnh: VFF

"Ở trận gặp U.17 Bỉ ngày 20.11, đội tuyển U.17 Việt Nam đã ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 4, khi cầu thủ Lê Sỹ Bách thực hiện cú vô lê đánh gót chân trái sau quả phạt góc của Nguyễn Minh Thủy để ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất tại giải", trang FIFA World Cup viết. Trang này còn nhấn mạnh: "Bàn thắng này là ứng viên cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải đấu và nó đến từ đội U.17 Việt Nam".

Theo trang chủ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 25.11, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông FIFA, tiền đạo Lê Sỹ Bách của U.17 Việt Nam chia sẻ niềm vui khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp trên tại U.17 World Cup 2026, đồng thời bày tỏ khát vọng được thi đấu tại V-League và khoác áo đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu lớn trong tương lai.

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Theo VFF: "Dấu ấn nổi bật nhất của Sỹ Bách tại giải đấu năm nay là bàn thắng mở tỷ số trong trận ra quân gặp U.17 Bỉ. Từ tình huống phạt góc, tiền đạo trẻ có pha xử lý bằng chân trái đưa bóng vào lưới ở góc gần, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của U.17 Việt Nam tại sân chơi thế giới".

Chia sẻ về bàn thắng này, Sỹ Bách cho biết đó là tình huống mà bản thân đã tập luyện nhiều lần nhưng chưa từng thực hiện thành công trong một trận đấu. "Thấy phía trước có khoảng trống khá lớn nên sau đó em đã bứt tốc đi vào và chờ đợi tình huống tạt bóng. Minh Thủy tạt bóng và em đã cắt được ở cột 1, sau đó dùng má ngoài hất quả bóng vào trong cầu môn. Chúng em đã tập khá nhiều tình huống phạt góc và thực hiện nhiều lần, không ghi được bàn thắng nhưng lần này đã làm được. Khi thấy lưới tung lên, em cảm thấy rất hạnh phúc bởi ghi được bàn thắng đầu tiên tại World Cup", Sỹ Bách nhớ lại.

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Sỹ Bách quyết tâm cùng U.17 Việt Nam tạo bất ngờ lớn tại U.17 World Cup

Nhắc đến trận hòa với tỷ số 3-3 đầy kịch tính trước U.17 New Zealand ngày 23.11, tiền đạo thuộc lò đào tạo PVF cho rằng, tinh thần đoàn kết cùng sự động viên của ban huấn luyện và người hâm mộ là động lực để toàn đội tuyển U.17 Việt Nam vượt qua những thời điểm khó khăn.

"Trận gặp U.17 New Zealand rất khó khăn. Đội liên tục bị dẫn bàn trước nhưng chúng em đã không bỏ cuộc. Sự động viên của ban huấn luyện, sự cổ vũ gần xa của khán giả đã giúp chúng em nắm tay nhau để vượt qua và cả 3 lần đều gỡ hòa được", cầu thủ sinh năm 2009 chia sẻ.

Theo Sỹ Bách, việc được thi đấu và đối đầu với những đội tuyển mạnh tại U.17 World Cup 2026 mang lại nhiều kinh nghiệm quý giá, không chỉ về chuyên môn mà còn trong cuộc sống. Đây sẽ là hành trang để các cầu thủ trẻ tiếp tục hoàn thiện bản thân trên chặng đường phía trước.

Nói về mục tiêu của cá nhân sau giải đấu, Sỹ Bách bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì tinh thần tập luyện, từng bước phát triển sự nghiệp và có cơ hội thi đấu ở những cấp độ cao hơn.

"Sau giải đấu này, em sẽ tiếp tục tập luyện và thi đấu thật tốt. Em nỗ lực để giữ được nhiệt huyết và mong được thi đấu ở V-League cũng như đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn hơn", Sỹ Bách bày tỏ.

Vào lúc 20 giờ ngày 26.11, Sỹ Bách và đội tuyển U.17 Việt Nam bước vào trận đấu then chốt ở lượt cuối vòng bảng gặp U.17 Mali, để tranh vé vào vòng 32 đội. Nếu thành công, đây tiếp tục là một cột mốc mới và lịch sử cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trên đấu trường thế giới.