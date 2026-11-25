Trận hòa 3-3 đầy cảm xúc giữa U.17 Việt Nam và U.17 New Zealand tại lượt trận thứ 2 bảng G FIFA U.17 World Cup 2026 đã nhận được sự quan tâm của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Trên trang chủ, FIFA dành một bài viết với tiêu đề "HLV Roland: Việt Nam đã cho thế giới thấy chất lượng của chúng tôi", ca ngợi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam, đồng thời đăng tải những chia sẻ của HLV Cristiano Roland và tiền đạo Đại Nhân.

HLV Roland kỳ vọng vào thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam

FIFA nhận định U.17 Việt Nam đã đứng trước nguy cơ bị loại khi cuộc đối đầu với U.17 New Zealand bước vào thời gian bù giờ. Dù đã 2 lần san bằng tỷ số, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn bị dẫn trước 2-3 và thời gian còn lại không nhiều.

Bài phỏng vấn HLV Roland và tiền đạo Đại Nhân do FIFA đăng tải ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, FIFA nhấn mạnh rằng U.17 Việt Nam là một đội bóng không chấp nhận thất bại. Các cầu thủ trẻ một lần nữa thể hiện tinh thần kiên cường và niềm tin vào bản thân khi liên tục gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực ấy được đền đáp bằng pha đánh đầu thành bàn của Duy Khang ở phút 90+2, mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử của U.17 Việt Nam tại sân chơi U.17 World Cup.

Chia sẻ với FIFA, HLV Cristiano Roland khẳng định ông chưa bao giờ mất niềm tin vào khả năng trở lại của các học trò, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của trận đấu.

“Tôi luôn tin rằng các cầu thủ của mình có thể trở lại. Điều đó không hề dễ dàng bởi có những thời điểm họ cảm thấy mệt mỏi và có phần xuống tinh thần, nhưng họ luôn có đủ dũng khí để tiếp tục chạy”, nhà cầm quân người Brazil chia sẻ.

Đáng chú ý, HLV Cristiano Roland còn bày tỏ kỳ vọng lứa cầu thủ đang tham dự FIFA U.17 World Cup 2026 có thể trở thành thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

“Có thể thấy chúng tôi không có thể chất mạnh mẽ như một số đội bóng khác, nhưng chúng tôi có kỹ thuật và năng lực chơi bóng. Các cầu thủ cần trưởng thành hơn, học hỏi nhiều hơn, được trải nghiệm thêm những trận đấu như thế này để trở thành thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

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Chúng tôi đã cho thấy chất lượng của các cầu thủ Việt Nam. Chúng tôi đã cho cả thế giới thấy những gì mình có thể làm được”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Đại Nhân dồn hết tâm huyết cho trận gặp Mali

Bên cạnh tinh thần thi đấu, FIFA cũng đánh giá cao phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ U.17 Việt Nam, đặc biệt là tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 trong trận gặp U.17 New Zealand.

Từ đường chuyền bổng của Nguyễn Lực, tiền đạo Đại Nhân có pha khống chế bóng đầy kỹ thuật trước khi tung cú dứt điểm uy lực, không cho thủ môn Joseph Chalabi cơ hội cản phá.

Trả lời phỏng vấn FIFA, tiền đạo trẻ không giấu được niềm tự hào khi đóng góp vào điểm số lịch sử của U.17 Việt Nam. Tuy nhiên, Đại Nhân cũng nhanh chóng hướng sự tập trung về cuộc đối đầu với U.17 Mali.

“Tôi rất vui và tự hào khi tận dụng thành công một trong những cơ hội của mình. Tôi nghĩ tỷ số 3-3 phản ánh tinh thần chiến đấu của toàn đội. Giờ đây, chúng tôi sẽ dồn hết tâm huyết để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Mali là một đội bóng rất mạnh, nhưng với chúng tôi, đây chẳng khác nào một trận chung kết”, Đại Nhân khẳng định.

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U.17 Mali đang dẫn đầu bảng G với 6 điểm tuyệt đối sau 2 chiến thắng trước U.17 New Zealand và U.17 Bỉ. Đại diện châu Phi cũng đã sớm giành quyền vào vòng 32 đội.

Trong khi đó, với 1 điểm sau 2 lượt trận, U.17 Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp. Dù phải đối đầu với đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng, HLV Cristiano Roland tin rằng các học trò sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu như những gì đã làm được trước U.17 New Zealand.

“Chúng tôi bước vào trận đấu thứ 3 mà vẫn còn cơ hội giành quyền đi tiếp. Với chúng tôi, đó là điều tuyệt vời. Đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng, nhưng tôi biết các cầu thủ của mình sẽ nỗ lực hết sức. Đây là thời điểm rất quan trọng đối với các cầu thủ, là trải nghiệm giúp họ tiến bộ hơn trong tương lai”, HLV Cristiano Roland nói với FIFA.

Niềm vui của Đại Nhân (9) sau bàn gỡ hòa 2-2 cho U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Theo thể thức của FIFA U.17 World Cup 2026, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Nếu đánh bại U.17 Mali, U.17 Việt Nam sẽ có 4 điểm và đứng trước cơ hội lớn để làm nên lịch sử ngay trong lần đầu tiên tham dự giải đấu.

Cuộc đối đầu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Mali sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.11 (giờ Việt Nam).