Để hoàn thành nhiệm vụ buộc phải thắng, U.17 Việt Nam sẽ phải vượt qua thử thách lớn nhất tại bảng G. U.17 Mali vốn là thế lực hàng đầu ở các giải đấu trẻ thế giới, từng giành ngôi á quân U.17 World Cup 2015 và hạng ba giải đấu năm 2023.

HLV Roland gửi thông điệp đến thế giới qua FIFA, Đại Nhân tuyên bố trận gặp Mali là chung kết

Bóng đá không có tính bắc cầu, nhưng nhìn cách U.17 Việt Nam vất vả trước U.17 Bỉ (thua 2-3) và phải rượt đuổi nghẹt thở đến phút bù giờ mới hòa U.17 New Zealand 3-3, trong khi U.17 Mali toàn thắng cả hai đối thủ này (thắng dễ U.17 New Zealand 3-0 và thắng ngược U.17 Bỉ 2-1), có thể thấy sự vượt trội về đẳng cấp của đại diện châu Phi.

U.17 Mali ngược dòng thắng U.17 Bỉ ở lượt trận thứ hai. Đại diện châu Phi được đánh giá rất cao về nền tảng thể lực ẢNH: FIFA

Điểm mạnh lớn nhất của U.17 Mali nằm ở nền tảng thể lực sung mãn, sải chân dài, khả năng bứt tốc tốt và tranh chấp tay đôi mạnh mẽ. Bên cạnh đó, cách họ lội ngược dòng trước U.17 Bỉ cho thấy lối chơi của đội bóng này được tổ chức khá bài bản chứ không chỉ dựa vào thể chất.

Do đã giành 6 điểm tuyệt đối và sớm đoạt vé đi tiếp, ban huấn luyện đội bóng châu Phi nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình, giữ sức cho các trụ cột trước vòng knock-out. Tâm lý thoải mái khi đã hoàn thành mục tiêu cũng dễ khiến các cầu thủ trẻ Mali nhập cuộc thiếu chặt chẽ hoặc dâng cao đội hình, để lộ khoảng trống phía sau hàng thủ.

Dù đối thủ sử dụng đội hình nào, yếu tố tự thân của U.17 Việt Nam vẫn đóng vai trò quyết định. Trước hết, hàng phòng ngự cần chơi tập trung, giữ cự ly đội hình hợp lý và hạn chế tối đa những sai sót từng khiến đội nhận 6 bàn thua sau 2 trận. Khả năng chống bóng bổng và bọc lót trước các pha chuyển trạng thái tốc độ cao phải được đặt lên hàng đầu, bởi các cầu thủ trẻ Mali còn nhanh và khỏe hơn cả U.17 New Zealand.

Khi đứng vững trước sức ép, U.17 Việt Nam hoàn toàn có thể tung ra những đòn phản công sắc bén. Sự tự tin sau trận hòa 3-3 trước U.17 New Zealand cùng khả năng tạo đột biến của những mũi nhọn trên hàng công như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân sẽ là điểm tựa để thầy trò HLV Cristiano Roland hướng tới một cơn địa chấn tại Doha.

Dự đoán tỷ số: U.17 Việt Nam 2-1 U.17 Mali. Nguyễn Lực có thể ghi bàn và anh cũng có thể sẽ kiến tạo giúp đồng đội lập công.