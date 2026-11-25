Thể Công Viettel phòng ngự tốt...

Sau ba thất bại liên tục trước Seoul (0-5, 0-3) và Persib Bandung (0-1), cơ hội đi tiếp của Thể Công Viettel ở AFC Champions League 2 không còn nhiều. Cộng với phong độ nghèo nàn tại V-League, đội bóng áo lính ưu tiên nhiệm vụ cải thiện thứ hạng ở giải quốc nội trước.

Bởi vậy, ở chuyến làm khách trên sân của đội bóng Úc Melbourne Victory ở lượt trận thứ năm, HLV Guilherme Almeida tung ra sân lực lượng dự bị. Bộ đôi Việt kiều gồm thủ môn Caruso Minh Khang và tiền vệ Damian Vũ Thanh An đá chính, sát cánh cùng Văn Tú, Hoàng Khanh, Trung Hiếu.

Dù lâm vào khủng hoảng với chuỗi 11 trận không thắng, nhưng Thể Công Viettel vẫn là đội bóng lì đòn, đặc biệt khi lùi sâu phòng ngự. Trên đất Úc, học trò ông Almeida đã giăng ra bức tường kiên cố hai lớp che chắn bảo vệ cho cầu môn thủ môn Caruso.

Thể Công Viettel hết cơ hội tại AFC Champions League 2 ẢNH: THỂ CÔNG VIETTEL

Để hạn chế sức mạnh cơ bắp của đội bóng Úc, Thể Công Viettel chủ động lấy số đông vây ráp, gây áp lực và hạn chế đối đầu 1-1. Sự lăn xả và kiên cường của Thể Công Viettel đã khiến Melbourne bế tắc suốt hiệp 1. Chủ nhà cầm bóng vượt trội, dứt điểm bốn lần nhưng không tìm được bàn thắng, trong đó rõ nét nhất là pha đánh đầu cận thành ra ngoài ở phút 20.

Cuối hiệp 1, hàng thủ Thể Công Viettel lộ rõ sự mất tập trung. Phút 40, Lino căng ngang như dọn cỗ nhưng Grimaldi lại băng vào dứt điểm chệch cột dọc trước khung thành rộng mở. 1 phút sau, thủ thành Việt kiều Caruso Minh Khang cứu thua xuất sắc, giúp đại diện Việt Nam sạch lưới.

... nhưng tấn công quá kém

Thể Công Viettel duy trì nhịp chơi phòng ngự phản công trong hiệp 2. Tuy nhiên, khâu tấn công vẫn là điểm yếu, khiến đội bóng á quân V-League mùa trước rất khó ghi bàn. Ngoại trừ nỗ lực đột phá đơn độc của Hoàng Khanh, Hữu Thắng, Thể Công Viettel không có mảng miếng đặc sắc nào tiếp cận được cầu môn Melbourne.

Các pha phản công bằng... bóng dài đơn điệu của Thể Công Viettel dễ dàng bị đối thủ cắt đứt. Điều này cũng lý giải vì sao Thể Công Viettel sớm bị loại khỏi cuộc chơi Cúp C2 châu Á. Hữu Thắng cùng đồng đội nhạt nhòa, thiếu bản sắc và không thể cầm bóng triển khai tấn công đúng nghĩa. Ngoại trừ thủ môn Caruso Minh Khang với bốn pha cứu thua trận này, không cầu thủ nào để lại ấn tượng.

Ngay cả khi có cơ hội phản công ở phút bù giờ thứ tư, Thể Công Viettel vẫn bỏ lỡ vụng về khi tiền vệ trẻ Hoàng Khanh dẫn bóng quá dài và phạm lỗi với thủ môn. 1 phút sau, Hoàng Khanh lại đối mặt cầu môn Melbourne nhưng sút quá đơn giản, khiến cơ hội đi tiếp của Thể Công Viettel vốn mong manh, nay đóng sập lại.

Hòa 0-0 trên sân Melbourne, Thể Công Viettel chỉ có 2 điểm sau 5 trận, qua đó chia tay giải sớm một lượt đấu. Mục tiêu của thầy trò HLV Almeida là trở lại V-League để tiếp tục cuộc chiến... trụ hạng.