Nên xoay tua đội hình

Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước U.17 New Zealand (3-0) và U.17 Bỉ (tỷ số 2-1), U.17 Mali đã có 6 điểm tuyệt đối và sớm giành vé vào vòng knock-out U.17 World Cup 2026. Trong khi đó, U.17 Bỉ xếp nhì bảng G với 3 điểm, còn U.17 Việt Nam và U.17 New Zealand chia nhau hai vị trí cuối với cùng 1 điểm.

Chính khoảng cách điểm số này khiến nhiều trang báo của Mali tỏ ra khá thoải mái khi nhắc tới lượt trận hạ màn vòng bảng. Chuyên mục thể thao của trang Maliweb nhận định cuộc chạm trán U.17 Việt Nam không ảnh hưởng tới tấm vé đi tiếp của đại diện châu Phi. Tờ Maliweb bình luận: "Các cầu thủ trẻ Mali sẽ chơi trận cuối vòng bảng gặp Việt Nam vào ngày 26.11. Có thể nói, cuộc đối đầu này chỉ mang tính thủ tục. Tuy nhiên, trận đấu sẽ giúp ban huấn luyện xoay tua đội hình, cho vài cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi, bởi suốt hai trận vừa qua đội đã ra sân với 1 đội hình xuất phát".

Bảng xếp hạng bảng G sau 2 lượt trận. U.17 Việt Nam buộc phải thắng U.17 Mali thì mới sáng cửa đi tiếp ẢNH: VFF

Trang Malijet cũng có cùng quan điểm: "U.17 Mali hiện có 6 điểm, xếp trên Bỉ (3 điểm), Việt Nam và New Zealand (cùng 1 điểm). Đã sớm giành vé đi tiếp, HLV Soumaila Coulibaly hoàn toàn có lý do để xoay tua lực lượng để dồn sức cho vòng knock-out, khi bước vào trận cuối vòng bảng gặp U.17 Việt Nam".

Ngược lại, trang Journal du Mali lại nhắc nhở đội nhà không được phép buông lỏng cảnh giác. "Tấm vé vào vòng loại trực tiếp đầu tiên đã nằm chắc trong tay. Một kết quả có lợi trước U.17 Việt Nam sẽ giúp đội bóng châu Phi khẳng định vị thế. Nếu thua, các cầu thủ trẻ Mali có thể sẽ bị ảnh hưởng tâm lý", Journal du Mali phân tích.

Tương tự, trang AfricaFoot đánh giá U.17 Mali ở cửa trên nhờ ưu thế thể chất, nhưng cũng tỏ ra dè chừng đại diện Đông Nam Á: "U.17 Việt Nam sẽ dồn toàn lực cho lượt trận cuối này. Đại diện khu vực Đông Nam Á buộc phải giành kết quả có lợi để níu giữ hy vọng đi tiếp. Tính kỷ luật tập thể và tinh thần chiến đấu của họ sẽ là yếu tố then chốt trước một U.17 Mali vốn vượt trội về thể chất lẫn kỹ thuật. U.17 Việt Nam có thể sẽ gây khó khăn cho đội bóng của châu Phi".

HLV trưởng U.17 Mali: "Tôn trọng mọi đối thủ"

Thực tế, việc cất các trụ cột ở trận gặp U.17 Việt Nam mới dừng ở mức đề xuất từ báo giới Mali chứ chưa phải tuyên bố chính thức của HLV trưởng Soumaila Coulibaly. Vòng bảng U.17 World Cup 2026 không tổ chức họp báo trước từng trận và ông Coulibaly chưa đưa ra phát ngôn riêng về U.17 Việt Nam.

Dù vậy, ông Coulibaly từng chia sẻ với FIFA rằng U.17 Mali tôn trọng mọi đối thủ: "Ở cấp độ bóng đá trẻ, bạn phải tôn trọng mọi đối thủ. Tôi luôn nói rằng toàn đội phải giải quyết từng trận một".

Sau trận thắng ngược U.17 Bỉ 2-1 hôm 23.11, HLV Soumaila Coulibaly cũng tiết lộ chìa khóa giúp U.17 Mali toàn thắng nằm ở khâu phân tích kỹ lối chơi từng đối thủ trước giờ bóng lăn. Trong khi đó, tiền đạo chủ lực của U.17 Mali - Djigui Koita khẳng định trên Africanews rằng toàn đội luôn tuân thủ kỷ luật đấu pháp của ban huấn luyện thay vì tâm lý tự mãn.

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