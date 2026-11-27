U.17 Việt Nam còn nhiều thiếu sót

Hành trình của U.17 Việt Nam tại World Cup đã khép lại sau thất bại 0-2 trước U.17 Mali (tối 26.11). Sau ba trận, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt thua Bỉ (2-3), hòa New Zealand (3-3) và thua Mali (0-2) chỉ giành một điểm, không lọt vào nhóm các đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

HLV Roland đã bật khóc sau trận đấu, khi khẳng định "U.17 Việt Nam đã chiến đấu đến cùng và có tương lai tươi sáng nếu tiếp tục cố gắng". Gắn bó với đội gần hai năm, nhà cầm quân Brazil hiểu rằng học trò đã phải cố gắng thế nào để có những trận đấu để đời trước những đối thủ ở đẳng cấp thế giới.

"Chúng ta đang đá ở những sân đấu mà chúng ta không có trong nước, nhưng các em vẫn chạy, vẫn dám chơi bóng", HLV Roland nhấn mạnh.

HLV Cristiano Roland tự hào về học trò ẢNH: VFF

Tuy nhiên, nhìn lại cả hành trình đã bước qua, ông Roland khẳng định còn những điều phải cải thiện để U.17 Việt Nam vươn tới tầm vóc lớn hơn, một trong số đó là câu chuyện thể trạng mà ông nhắc tới không chỉ một lần. Ông cho rằng thể trạng là vấn đề bóng đá Việt Nam cần nhìn nhận một cách toàn diện, là câu chuyện cần sự chung tay của tất cả những người làm bóng đá, từ công tác đào tạo, huấn luyện đến dinh dưỡng và đầu tư cho cầu thủ.

"Thể trạng là vấn đề chúng ta cần cùng nhau nhìn nhận lại, không phải trách nhiệm của riêng cá nhân tôi. Đây là bức tranh chung của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Ở cương vị HLV, nhiệm vụ của tôi là động viên các cầu thủ nỗ lực hết sức trong điều kiện thể trạng hiện có. Tôi cũng mong những người quan tâm và đầu tư cho bóng đá sẽ tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, dành sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn để giúp cầu thủ Việt Nam phát triển tốt nhất, hướng đến những mục tiêu chung trong tương lai", HLV Roland chia sẻ.

Đề cập đến giải pháp cải thiện thể trạng cầu thủ Việt Nam, HLV Roland cho rằng dinh dưỡng và chế độ tập luyện là hai yếu tố cần được quan tâm, điều chỉnh. Theo ông, bên cạnh sự đầu tư bài bản về dinh dưỡng, đội ngũ HLV cũng phải tìm ra những phương pháp phù hợp để thúc đẩy cầu thủ phát triển tốt nhất.

'U.17 Việt Nam là tương lai bóng đá nước nhà'

Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh điều đáng ghi nhận nhất là tinh thần nỗ lực, ý chí vượt qua giới hạn của các học trò qua từng buổi tập và trận đấu.

Ý chí và nỗ lực tự thân đã giúp U.17 Việt Nam chơi ấn tượng ẢNH: VFF

"Khi làm việc với tình yêu, khát vọng và niềm đam mê bóng đá, việc xúc động khi không đạt được kết quả mong muốn là điều hết sức bình thường. Nhưng trong bóng đá, điều quan trọng nhất là những gì các cầu thủ đã thể hiện. Các em luôn nỗ lực, vượt qua chính mình sau mỗi buổi tập, mỗi trận đấu để tiến bộ hơn. Những kết quả chưa như mong đợi cũng cần trở thành động lực để chúng ta tiếp tục chinh phục các mục tiêu trong tương lai", ông Roland bày tỏ.

Thông điệp mà HLV Roland muốn gửi đến các học trò sau hành trình tại World Cup là niềm tự hào. Ông cho rằng lứa cầu thủ U.17 Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá và xứng đáng nhận được sự ghi nhận, đầu tư nhiều hơn để tiếp tục phát triển.

"Tôi muốn nói với các cầu thủ rằng tôi rất tự hào về các em. Các em xứng đáng được tuyên dương vì những gì đã làm được. Nhìn lại chặng đường vừa qua, đây là chuyến đi mang đến cho các em rất nhiều trải nghiệm và bài học quý giá. Tôi tin rằng đây là lứa cầu thủ xứng đáng được quan tâm, đầu tư nhiều hơn, bởi các em chính là tương lai của bóng đá Việt Nam", HLV Roland nhấn mạnh.

Ông cũng muốn học trò tiếp tục kiên trì với con đường đã chọn, duy trì khát vọng và nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Giải đấu đáng nhớ của thầy trò ông Roland ẢNH: VFF

"Tôi đã động viên các cầu thủ tiếp tục tập trung, nỗ lực tập luyện và phát triển. Chúng tôi buồn vì đã chiến đấu hết mình với mục tiêu giành điểm nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Dù gặp nhiều khó khăn về thể trạng, các em vẫn thi đấu bằng tất cả khả năng và cống hiến những trận đấu đáng ghi nhận.

Tôi muốn các em hãy vui lên, bởi những gì toàn đội làm được đã rất đáng tự hào. Sau giải đấu, các em cần trở về, tiếp tục rèn luyện và thi đấu để trở thành tương lai của bóng đá Việt Nam".

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