CLB CAHN nói gì về Quang Hải?

Theo Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, trước khi tiền vệ sinh năm 1997 có thể sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam, bản thân HLV Kim Sang-sik rất muốn tổ chức một trận đấu để chia tay thủ quân đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

CLB Công an Hà Nội (CAHN), đội bóng chủ quản của Quang Hải, lên tiếng bày tỏ quan điểm: "Đội trưởng Quang Hải vẫn đang nỗ lực cống hiến và tập trung thi đấu trong màu áo CLB CAHN, góp phần đóng góp vào thành tích chung của bóng đá Việt Nam, và đội tuyển quốc gia Việt Nam khi được giao nhiệm vụ.



Quang Hải là huyền thoại của đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

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Hành trình đáng nhớ

Trong gần một thập kỷ khoác áo đội tuyển Việt Nam, Quang Hải không chỉ là một trong những tiền vệ tài hoa nhất, mà còn trở thành nhân tố quan trọng trong giai đoạn thành công dưới thời HLV Park Hang-seo và Kim Sang-sik. Những đóng góp của cầu thủ sinh năm 1997 được thể hiện qua các danh hiệu tập thể, dấu ấn chuyên môn và đặc biệt là sự bền bỉ trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Quang Hải ra mắt đội tuyển Việt Nam ngày 13.6.2017, trong trận hòa Jordan 0-0 ở vòng loại Asian Cup 2019. Ngay ở lần thứ hai được trao cơ hội, tiền vệ khi ấy mới 20 tuổi đã ghi bàn thắng đầu tiên, góp phần giúp Việt Nam đánh bại Campuchia với tỷ số 2-1 vào tháng 9.2017. Từ vị thế cầu thủ trẻ giàu triển vọng, Quang Hải nhanh chóng khẳng định vị trí và trở thành lựa chọn quan trọng trong đội hình đội tuyển Việt Nam.

Dấu ấn lớn nhất của Quang Hải gắn liền với chức vô địch AFF Cup 2018. Tại giải đấu này, anh thi đấu nổi bật, đóng góp nhiều bàn thắng và những đường chuyền mang tính quyết định, giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi sau 10 năm chờ đợi. Phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của tiền vệ mang áo số 19.

Không dừng lại ở đấu trường Đông Nam Á, Quang Hải còn góp công trong hành trình đưa đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành quyền tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Đặc biệt, tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, anh ghi bàn mở tỷ số vào lưới Ả Rập Xê Út, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên lập công ở vòng đấu này.

Sau quãng thời gian thi đấu ở nước ngoài, Quang Hải tiếp tục đóng góp cho đội tuyển Việt Nam và cùng các đồng đội giành chức vô địch ASEAN Cup 2024, 2026. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam duy nhất ba lần vô địch ASEAN Cup.

85 lần ra sân và ghi 16 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam, Quang Hải xứng đáng là huyền thoại đương đại của bóng đá nước nhà.