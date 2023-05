CLB Công an Hà Nội đã có tân HLV người Brazil

CLB Công an Hà Nội thông báo ông Flavio Da Silva Cruz được bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền của đội bóng trong thời gian tới.

Trong quãng thời gian vừa qua, CLB Công an Hà Nội đã chia tay HLV Paulo Foiani. Do một vài những lý do khách quan, trong đó có việc vị chiến lược gia người Brazil gặp một vài trở ngại nhất định về cuộc sống bên ngoài sân cỏ, đôi bên đã đồng thuận chấm dứt hợp đồng sớm hơn thời hạn.

HLV Flavio Da Silva Cruz được bổ nhiệm vào ghế tạm quyền CLB CÔNG AN HÀ NỘI

Người thay thế cho HLV Foiani là trợ lý Flavio Da Silva Cruz. Ông cũng đã từng đảm nhận vị trí HLV trưởng tạm quyền và giúp đội nhà thắng đậm CLB Nam Định ở vòng 7 V-League 2023.

"Trên cương vị HLV tạm quyền, ông Flavio đã có những cống hiến và nỗ lực để tiếp tục đưa CLB Công an Hà Nội tiến về phía trước. Đội bóng vẫn cho thấy sự tiến bộ qua từng buổi tập và thu về những tín hiệu tích cực trong trận đấu giao hữu trước khi V-League quay trở lại.

Do đó, lãnh đạo đội bóng đã quyết định bổ nhiệm ông Flavio vào vị trí HLV trưởng tạm quyền của CLB Công an Hà Nội. Đây được xem như quyết định đem đến sự tin tưởng khi đôi bên cùng có sự đồng thuận về tầm nhìn, về những mục tiêu ngắn và dài hạn để đưa đội bóng gặt hái những thành tích tốt nhất", trang chủ CLB Công an Hà Nội thông báo.

HLV Flavio giúp CLB Công an Hà Nội thắng đậm CLB Nam Định ở vòng 7 V-League 2023 CLB CÔNG AN HÀ NỘI

HLV Flavio sinh năm 1972, đến từ Brazil. Ông từng có 7 năm thi đấu tại Việt Nam trong màu áo của các đội Huda Huế, Bình Định và Navibank Sài Gòn. Ở mùa giải hạng nhất năm 2008, Flavio từng đoạt danh hiệu vua phá lưới cùng CLB Huda Huế với 18 bàn thắng.

Trong sự nghiệp cầm quân, ông đã từng dẫn dắt CLB Mageense FC tại quê nhà Brazil, trước khi nhận lời chuyển về làm HLV đội Gia Định.