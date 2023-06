CLB Công an Hà Nội thuê giáo viên dạy tiếng Việt, cấp nhà cho thủ môn Filip Nguyễn

Sáng 29.6, CLB Công an Hà Nội đăng tải bài viết về Filip Nguyễn: "Sau khi mùa giải 2022-2023 kết thúc, thủ môn Filip Nguyễn đã rời CLB Slovacko của CH Czech và trở thành cầu thủ tự do. CLB Công an Hà Nội đã đàm phán với Filip Nguyễn và đạt thỏa thuận ký hợp đồng với thời hạn 3 năm. Trong hợp đồng có kèm theo điều khoản gia hạn.

Trong trường hợp Filip Nguyễn thi đấu tốt cũng như cảm thấy hài lòng với CLB, anh có thể gắn bó với đội bóng cho đến khi kết thúc sự nghiệp.

Đã từ lâu, Filip Nguyễn đã bày tỏ mong muốn được trở về quê hương và cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Lời đề nghị của CLB Công an Hà Nội đã đến vào đúng thời điểm để giúp nguyện vọng của Filip Nguyễn sớm trở thành hiện thực. Vì vậy quá trình thương thảo đã diễn ra nhanh chóng và sớm nhận được sự đồng thuận từ cả hai bên.

Dự kiến, Filip Nguyễn sẽ có mặt ở Hà Nội vào trưa 29.6 để ký hợp đồng. CLB Công an Hà Nội sẽ thuê giáo viên dạy tiếng Việt và cung cấp nơi ở cho thủ thành này cùng gia đình. Thủ môn Việt kiều sẽ được đăng ký suất cầu thủ Việt kiều ở giai đoạn hai của V-League 2023".

Thủ môn Filip Nguyễn

Filip Nguyễn sinh năm 1992, có bố là người Việt và mẹ là người Cộng hòa Séc. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sparta Prague. Thủ môn Việt kiều từng thi đấu ở vòng loại UEFA Europa Conference League 2021-2022 khi CLB Slovacko có trận đấu gặp đối thủ Lokomotiv Plovdiv.

Filip Nguyễn từng được triệu tập lên đội tuyển CH Czech nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên anh không được sử dụng nên thủ thành sinh năm 1992 vẫn có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Ở đầu mùa giải 2023, thủ thành mang 2 dòng máu Việt - CH Czech đã từng ở rất gần với V-League. Với tham vọng cạnh tranh vị trí cao ở V-League 2023, CLB Công an Hà Nội đã đầu tư mạnh tay cho đội hình khi chiêu mộ nhiều cầu thủ chất lượng. Trong đó, Filip Nguyễn được xem là cái tên nổi bật nhất trong chiến lược "thay máu" của đội bóng tân binh V-League.

Thậm chí, CLB Công an Hà Nội đã điền tên anh vào danh sách đăng ký thi đấu mùa 2023 và danh sách này được công khai trên trang chủ của ban tổ chức giải đấu. CLB Công an Hà Nội được cho là sẵn sàng chi "khủng" để mua lại hợp đồng, với số tiền lên đến 800.000 USD. Tuy nhiên, các bên liên quan đã không tìm được tiếng nói chung để Filip Nguyễn có thể trở về Việt Nam khoác áo đội bóng tân binh của V-League. CLB Slovacko không đồng ý nhả người vì họ chưa tìm ra được thủ môn thay thế xứng đáng cho Filip Nguyễn.