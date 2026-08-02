CLB Công an TP.HCM giành danh hiệu phong cách ở giải doanh nhân trẻ miền Nam 2026

Giải đấu diễn ra ngày 2.8 trên sân H2 Sport Complex (TP.HCM), quy tụ 8 đội: CLB bóng đá Doanh nhân trẻ miền Nam, Doanh nhân trẻ miền Trung - Tây Nguyên, Doanh nhân trẻ Tây Ninh, Doanh nhân trẻ Đồng Tháp, CLB Công an TP.HCM, Doanh nhân Sài Gòn, Liên quân miền Tây và Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.

Sau các trận tranh tài, Đồng Tháp đăng quang serie A, Tây Ninh vô địch serie B. Ban tổ chức trao thêm các giải cá nhân: thủ môn xuất sắc nhất serie A và serie B lần lượt gọi tên Hồ Minh Vương (Doanh nhân Sài Gòn) và Nguyễn Huỳnh Tuyên (Liên quân miền Tây); cầu thủ xuất sắc nhất serie A và serie B thuộc về Trương Hoài Ân (Đồng Tháp) và Phạm Công Hùng (Tây Ninh). Ở hạng mục giải phong cách, CLB Công an TP.HCM đoạt giải serie A, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam đoạt giải serie B.

Các cầu thủ tham gia giải với mục tiêu xây dựng cộng đồng doanh nhân năng động, hỗ trợ, kết nối nhau trong công việc và cuộc sống ẢNH: BTC

Sự kiện thu hút hơn 250 đại biểu gồm lãnh đạo các hội doanh nhân trẻ, doanh nhân, cầu thủ, nhà tài trợ, đối tác, khách mời và báo giới. Giải đấu được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2026), đồng thời chào mừng sự kiện thành lập CLB bóng đá Doanh nhân trẻ miền Nam.

Ông Lê Tấn Phát, Chủ tịch CLB bóng đá Doanh nhân trẻ miền Nam, Trưởng BTC, cho rằng sự kiện là cầu nối giúp cộng đồng doanh nhân tăng cường giao lưu, xây dựng tinh thần đoàn kết và hướng đến một cộng đồng doanh nhân khỏe mạnh, năng động.



