Những khoảnh khắc ấn tượng ở giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026

Nhà báo kỳ cựu Lê Tuấn, Phó chủ nhiệm CLB Phóng viên thể thao TP.HCM vừa tham gia tổ chức sân chơi cho anh em vừa thi đấu với tinh thần "vui là chính". Nhà báo Lê Tuấn cho biết sẽ cùng Hội nhà báo TP.HCM duy trì tổ chức sân chơi thường niên để những người làm báo và doanh nhân, khách mời giao lưu