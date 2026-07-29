Thể thao Thể thao & Cộng đồng Những khoảnh khắc ấn tượng ở giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026 Hoàng Quỳnh - quynhthethao@gmail.com 29/07/2026 07:18 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026 vừa khép lại tại cụm sân Swin (P.Tân Hưng, TP.HCM) với nhiều khoảnh khắc ấn tượng. Lực sĩ số 1 Việt Nam Phạm Văn Mách hiện sở hữu 7 tấm HCV thể hình thế giới. Bên cạnh thể hình, Phạm Văn Mách còn đam mê âm nhạc khi từng tham dự cặp đôi hoàn hảo. Chỉ sau thời gian ngắn chơi pickleball, Phạm Văn Mách mạnh dạn góp mặt ở giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026. Tuy chưa gặt hái thành tích cao nhưng Phạm Văn Mách có những trải nghiệm khó quên khi đứng cùng nhà báo thân thiết Đào Tùng (Báo Người lao động)ẢNH: BTCCựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức cũng háo hức tranh tài, giao lưu tại giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026. Anh cũng cho thấy có năng khiếu với môn thể thao đang tạo sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam khi sở hữu khá đầy đủ cú quả, khéo léo và nhanh nhẹnẢNH: BTCCựu hậu vệ cánh đội tuyển Việt Nam Huỳnh Quang Thanh cũng chơi picklebal khá hay. Ngoài công việc, Huỳnh Quang Thanh thường ra sân chơi pickleball cùng người thân, bạn bè. Anh cũng chưa gặt hái thành công ở giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026 bởi chạm trán với nhiều đối thủ mạnhẢNH: BTCNhà báo kỳ cựu Lê Tuấn, Phó chủ nhiệm CLB Phóng viên thể thao TP.HCM vừa tham gia tổ chức sân chơi cho anh em vừa thi đấu với tinh thần "vui là chính". Nhà báo Lê Tuấn cho biết sẽ cùng Hội nhà báo TP.HCM duy trì tổ chức sân chơi thường niên để những người làm báo và doanh nhân, khách mời giao lưuẢNH: BTCCa sĩ Diệp Anh thi đấu rất hay ở nội dung đôi nữ. Cô cùng người đẹp Moon Võ tạo nên cặp đôi ăn ý, toàn thắng trước các đối thủ để bước lên bục cao nhất tại giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026ẢNH: BTCDiệp Anh (phải) và Moon Võ tận hưởng niềm vui với danh hiệu vô địch nội dung đôi nữ giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026. Ở nội dung này, phóng viên Phan Thương (Báo Thanh Niên) đứng cùng Lê Thị Bích Phượng (Phó giám đốc bệnh viện Sư Vạn Hạnh) đoạt hạng baẢNH: BTCỞ nội dung đôi nam báo chí - lãnh đạo, giải nhất thuộc về Trần Trân Định (Trưởng văn phòng đại diện phía nam Báo Bảo vệ pháp luật) và Đặng Việt Hưng (Trưởng cơ quan đại diện Cục truyền thông CAND tại TP.HCM)ẢNH: BTCỞ nội dung đôi nam báo chí trên 45 tuổi, Tất Đạt/Lê Công Hưng (Báo Nhân dân) vô địch. Đông Nghi (Báo Thanh Niên) đứng cùng Quang Trung (VOV) xếp hạng nhì.ẢNH: BTCTại nội dung đôi nam báo chí dưới 45 tuổi, MC Thiên Vũ (HTV) cùng Văn Công (SCTV) vô địch sau chiến thắng trước Hoàng Quỳnh (Báo Thanh Niên) và Phạm Minh Tú (TTXVN) ở chung kếtẢNH: BTCPhó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, ông Dương Vũ Thông (ngoài cùng bên trái) và bà Lý Việt Trung (ngoài cùng bên phải) tri ân các đơn vị đồng hành cho giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026. Đồng hành với giải có Thái Sơn Nam, Tập đoàn Hoa Sen, Động Lực, Joola, Kamito, Quà Việt, Beyono, Ligpro, Charm Angel…ẢNH: BTC Tin liên quan Giúp trẻ mồ côi qua giải pickleball ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’ Giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' (mùa 5) dự kiến diễn ra trong 2 ngày 22 - 23.8 ở TP.HCM, với mục tiêu quyên góp và trao ít nhất 500 triệu đồng giúp đỡ trẻ mồ côi tại lễ khai mạc giải đấu. Giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026: Lan tỏa phong trào tập luyện thể thao Sôi nổi giải pickleball ủng hộ trẻ em nghèo ở Hàng Gòn, Đồng Nai Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM khoảnh khắc ấn tượng ở giải pickleball báo chí Lực sĩ Phạm Văn Mách Tiền đạo Nguyễn Anh Đức
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