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Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026: Lan tỏa phong trào tập luyện thể thao

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
Giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026 diễn ra ngày 28.7 tại cụm sân Swin (P.Tân Hưng) thu hút đông đảo các VĐV tham gia tranh tài.

Ông Dương Vũ Thông - Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM cho biết, giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026 được tổ chức nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao.
Giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026: Lan tỏa phong trào tập luyện thể thao- Ảnh 1.

Giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026 là sân chơi vui khỏe cho những người làm báo và giao lưu kết nối với doanh nghiệp, khách mời

ẢNH: PRO IMAGE

"Thông qua giải đấu, BTC mong muốn tạo nên một sân chơi thể thao lành mạnh, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường sự kết nối giữa báo chí và doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa tinh thần năng động, đoàn kết và trách nhiệm xã hội", ông Dương Vũ Thông chia sẻ.

Giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026: Lan tỏa phong trào tập luyện thể thao- Ảnh 2.

Ông Dương Vũ Thông - Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM kỳ vọng giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026 thành công, tạo sân chơi lành mạnh, lan tỏa tinh thần tập luyện thể thao

ẢNH: BTC

Giải thu hút đông đảo nhà báo, phóng viên, biên tập viên, người làm báo cùng đại diện các doanh nghiệp, đối tác và khách mời tham gia thi đấu 6 nội dung gồm: đôi nam báo chí trên 45 tuổi, đôi nam báo chí dưới 45 tuổi, đôi nam báo chí - doanh nghiệp, đôi nam báo chí - HLV, VĐV, người nổi tiếng; đôi nữ báo chí - doanh nghiệp, người nổi tiếng và đôi nam báo chí - lãnh đạo - khách mời. Trong đó ở nội dung đôi nam báo chí trên 45 và dưới 45 tuổi được bốc thăm ngẫu nhiên xếp cặp theo trình A-B nhằm tăng cường giao lưu và chia đều cơ hội cạnh tranh cho các VĐV.

Giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026: Lan tỏa phong trào tập luyện thể thao- Ảnh 3.

BTC giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026 tri ân các đơn vị đồng hành

ẢNH: BTC

Giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026 do Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp với công ty Infinity Acts tổ chức. Giải có tổng giá trị cho các giải thưởng hơn 300 triệu đồng với sự đồng hành của các nhà tài trợ gồm: Thái Sơn Nam, Tập đoàn Hoa Sen, Động Lực, Joola, Kamito, Quà Việt, Beyono, Ligpro...

Nội dung và cơ cấu giải thưởng của giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026:

Giải pickleball báo chí và doanh nghiệp TP.HCM 2026: Lan tỏa phong trào tập luyện thể thao- Ảnh 4.


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