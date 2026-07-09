Hấp dẫn giải pickleball cho doanh nhân Việt Nam và quốc tế

Điểm nhấn của Pickleball World Cup 2026

Theo ban tổ chức, giải đấu sẽ diễn ra từ 2 đến 4.9 tại TP.Đà Nẵng, trong khuôn khổ Pickleball World Cup 2026, dự kiến quy tụ hơn 1.600 doanh nhân và VĐV đến từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Các VĐV sẽ tranh tài ở 26 nội dung thi đấu trên hệ thống sân pickleball tiêu chuẩn, hứa hẹn trở thành một trong những điểm nhấn của Pickleball World Cup 2026.

Không chỉ là sân chơi thể thao, World Entrepreneur Tournament 2026 được định vị là nền tảng kết nối dành cho giới doanh nhân trong kỷ nguyên hội nhập. Với thông điệp "Thi đấu hết mình, kết nối bền vững, cùng phát triển", giải đấu hướng tới việc kết hợp thể thao với giao lưu doanh nhân, xúc tiến đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác và quảng bá hình ảnh doanh nhân Việt Nam năng động, sáng tạo trên trường quốc tế.

Họp báo công bố World Entrepreneur Tournament 2026 diễn ra tại Hà Nội ẢNH: BTC

Ban tổ chức cho biết, bên cạnh các trận đấu, sự kiện còn có nhiều hoạt động đồng hành như kết nối kinh doanh, gặp gỡ đối tác chiến lược, gala doanh nhân, chương trình xúc tiến đầu tư và các hoạt động truyền thông quốc tế. Mục tiêu không chỉ là tìm ra những nhà vô địch trên sân đấu mà còn tạo nên một hệ sinh thái kết nối, nơi các doanh nhân có thể gặp gỡ, xây dựng niềm tin và mở ra cơ hội hợp tác lâu dài.

Để bảo đảm đúng định vị của giải, đối tượng tham dự được giới hạn là các chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, cổ đông sở hữu từ 30% vốn điều lệ trở lên, cùng lãnh đạo các ngân hàng đang hoạt động hợp pháp. Tất cả VĐV sẽ được xác minh hồ sơ nhằm bảo đảm tính minh bạch và đúng đối tượng theo điều lệ.

Việc lựa chọn Đà Nẵng làm địa điểm tổ chức cũng được kỳ vọng góp phần đưa thành phố trở thành điểm hẹn của các hoạt động thể thao kết hợp xúc tiến thương mại, đầu tư và giao lưu doanh nhân quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến năng động của các sự kiện quy mô toàn cầu.