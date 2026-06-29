Sophia Huỳnh Trần trở thành niềm hy vọng duy nhất của pickleball Việt Nam tại Tokyo Open

PPA Asia 500 Tokyo Open 2026 là chặng đấu thứ tư của mùa giải PPA Tour Asia 2026, sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến 50.000 USD. Ngoài tiền thưởng, các nhà vô địch ở mỗi nội dung còn nhận được 500 điểm thưởng trên bảng xếp hạng PPA Tour Asia, tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn trong cuộc đua tích lũy điểm số xuyên suốt mùa giải.

Giải đấu được tổ chức tại nhà thi đấu Tachikawa Tachihi, một trong những trung tâm thể thao hiện đại bậc nhất khu vực phía tây thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Ban tổ chức bố trí 11 sân đấu trong nhà sử dụng mặt sân chuyên dụng PickleRoll dành riêng cho pickleball, bảo đảm điều kiện thi đấu đạt chuẩn quốc tế cho các VĐV.

PPA Tour Asia 2026 sẽ được trực tiếp trên FPT Play ẢNH: FPT PLAY

Theo lịch trình, các nội dung chuyên nghiệp sẽ diễn ra liên tục trong bốn ngày với đầy đủ các vòng đấu từ loại trực tiếp đến chung kết ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Bên cạnh đó, giải còn tổ chức nhiều nội dung phong trào và theo nhóm tuổi nhằm thu hút đông đảo người chơi trong khu vực.

Ở nội dung đơn nam, tay vợt người Mỹ Zane Ford được xếp hạt giống số 1. Hiện anh đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng đơn nam của PPA Tour và được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Trong khi đó, Tama Shimabukuro, tay vợt mang dòng máu Nhật Bản, được xếp hạt giống số 2 và đang giữ vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Bên phía nữ, Kiora Kunimoto là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất. Tay vợt gốc Nhật Bản được xếp hạt giống số 1 nội dung đơn nữ và đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng PPA. Với lợi thế sân nhà, Kiora Kunimoto được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tâm điểm của giải đấu năm nay.

Các tay vợt hàng đầu quy tụ ở giải PPA Tour Asia 2026 ẢNH: FPT PLAY

Niềm hy vọng của pickleball Việt Nam tranh tài ở 3 nội dung

Đối với pickleball Việt Nam, Sophia Huỳnh Trần là gương mặt duy nhất góp mặt tại Tokyo. Tay vợt này sẽ tranh tài ở ba nội dung gồm đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Đây được xem là cơ hội quan trọng để Sophia tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng PPA Tour Asia.

Theo thông tin từ ban tổ chức, một số tay vợt Việt Nam khác đã đăng ký tham dự giải nhưng không thể sang Nhật Bản vì gặp vướng mắc trong quá trình hoàn tất thủ tục visa. Điều này khiến sự hiện diện của pickleball Việt Nam tại PPA Asia 500 Tokyo Open 2026 hạn chế hơn so với kỳ vọng ban đầu.

Sophia Huỳnh Trần sẽ thi đấu 3 nội dung ở giải ẢNH: FPT PLAY

Được thành lập từ năm 2025, PPA Tour Asia là hệ thống giải đấu chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển của pickleball tại châu Á. Mùa giải 2026 dự kiến tổ chức khoảng 10 giải đấu tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Malaysia, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc).

Sau các chặng đấu tại Kuala Lumpur, Macau và Bắc Kinh, Tokyo trở thành điểm dừng tiếp theo của hệ thống PPA Asia trước khi các tay vợt tiếp tục hành trình đến Singapore và TP.HCM trong những tháng tới.

Với thông điệp "Courts. Culture. Tokyo.", ban tổ chức kỳ vọng PPA Asia 500 Tokyo Open 2026 không chỉ là sân chơi thể thao đỉnh cao mà còn là cầu nối giữa pickleball với những giá trị văn hóa đặc trưng của thủ đô Nhật Bản.