Lý Sơn Half Marathon: Chạy giữa biển trời và nham thạch triệu năm

Sáng 28.6, gần 1.800 VĐV cùng tranh tài tại giải việt dã "Theo dấu chân tiền tiêu" - Lý Sơn Half Marathon 2026 tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Không chỉ là sân chơi thể thao, giải chạy còn mang đến hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và quảng bá hình ảnh đặc khu Lý Sơn đến với du khách.

Các VĐV chuẩn bị xuất phát tại giải việt dã "Theo dấu chân tiền tiêu" - Lý Sơn Half Marathon 2026 tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) ẢNH: ĐÌNH MẪN

Ngay từ sáng sớm, khu vực quảng trường trung tâm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã rộn ràng không khí ngày hội khi hàng nghìn VĐV có mặt chuẩn bị tham gia Giải việt dã "Theo dấu chân tiền tiêu" - Lý Sơn Half Marathon 2026.

Giải đấu năm nay thu hút gần 1.800 VĐV chuyên nghiệp và phong trào đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tranh tài ở 3 cự ly 21 km, 10 km, 5 km.

Các VĐV xuất phát ẢNH: ĐÌNH MẪN

Trong tiếng hò reo cổ vũ của người dân và du khách, từng tốp VĐV lần lượt xuất phát, tạo nên bầu không khí sôi động trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Chạy giữa thiên nhiên hùng vĩ của đảo tiền tiêu

Điểm nhấn của Lý Sơn Half Marathon tiếp tục là cung đường chạy độc đáo, đưa các VĐV đi qua những tuyến đường ven biển xanh ngát, những cánh đồng tỏi đặc trưng, các triền núi đá nham thạch hàng triệu năm tuổi cùng nhiều thắng cảnh nổi tiếng của Lý Sơn.

Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, biển trời trong xanh cùng những lá cờ Tổ quốc tung bay dọc tuyến đường đã tạo nên nguồn cảm hứng đặc biệt cho các chân chạy trong suốt hành trình.

Các VĐV chạy quanh đảo Lý Sơn ẢNH: ĐÌNH NHỰT

Không chỉ đơn thuần là một cuộc thi thể thao, mỗi bước chạy còn là hành trình trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của vùng biển đảo tiền tiêu và cảm nhận nhịp sống bình yên của người dân Lý Sơn.

Sau khi hoàn thành cự ly 21 km, VĐV Huỳnh Tấn Tiến (ở Quảng Ngãi) cho biết đường chạy có nhiều đoạn khá thử thách, đặc biệt là các cung đường lên dốc.

"Tuy nhiên, cảnh quan thiên nhiên rất đẹp cùng sự cổ vũ nhiệt tình của người dân đã tiếp thêm động lực để tôi vượt qua giới hạn của bản thân và hoàn thành phần thi", anh Tiến chia sẻ.

VĐV chạy trên cung đường cờ Tổ quốc ở đặc khu Lý Sơn ẢNH: ĐÌNH NHỰT

Cùng chung cảm nhận, VĐV Phạm Công Hải (ở Quảng Ngãi) cho rằng điều để lại nhiều ấn tượng nhất không chỉ là cung đường chạy mà còn là sự thân thiện của người dân địa phương.

"Không khí ở đây rất đặc biệt. Con người thân thiện, cảnh đẹp còn rất hoang sơ. Đây không chỉ là một giải chạy mà còn là trải nghiệm đáng nhớ về biển đảo Việt Nam", anh Hải nói.

VĐV thích thú chạy quanh đảo Lý Sơn ẢNH: ĐÌNH NHỰT

Lần đầu tiên tham gia giải chạy tại Lý Sơn, chị Nguyễn Thị Phương Hiền (ở phường Pleiku, Gia Lai) bày tỏ sự thích thú khi được sải bước giữa không gian biển đảo.

"Cung đường rất đẹp và giàu cảm xúc. Vừa chạy vừa ngắm biển, lại nhìn thấy cờ Tổ quốc dọc tuyến đường nên tôi cảm thấy rất tự hào và có thêm động lực để về đích sớm hơn dự định", chị Hiền chia sẻ.

Quảng bá hình ảnh đặc khu Lý Sơn

Theo Ban tổ chức, giải chạy năm nay được tổ chức an toàn, chuyên nghiệp với sự chuẩn bị chu đáo về công tác hậu cần, y tế, an ninh và lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ dọc các cung đường.

Các VĐV lần lượt cán đích trong niềm vui, sự phấn khởi và những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của người dân địa phương.

VĐV chạy qua cánh đồng hành, tỏi ở đặc khu Lý Sơn ẢNH: ĐÌNH NHỰT

Ông Ngô Đình Mẫn, Phó chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết giải việt dã "Theo dấu chân tiền tiêu" không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân mà còn là hoạt động quảng bá hình ảnh vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

"Thông qua giải chạy, chúng tôi mong muốn giới thiệu hình ảnh Lý Sơn đến bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời từng bước xây dựng sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch của địa phương", ông Mẫn nhấn mạnh.

Khép lại mùa giải 2026, Lý Sơn Half Marathon tiếp tục để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng các VĐV và du khách.

Không chỉ lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, giải đấu còn góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, biển đảo, đồng thời quảng bá hình ảnh đặc khu Lý Sơn - vùng đất giàu truyền thống, giàu bản sắc và đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của du lịch biển đảo Việt Nam.