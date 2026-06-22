Tranh tài sôi nổi giải pickleball Báo Thể thao & Văn hóa 2026

Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, giải pickleball Báo Thể thao & Văn hóa 2026 với chủ đề kết nối nghệ sĩ, báo chí, doanh nhân vừa khép lại, để lại nhiều ấn tượng, lan tỏa tinh thần thể thao vui khỏe lành mạnh.

Giải pickleball là sân chơi vui khỏe kết nối giữa báo chí, nghệ sĩ, doanh nhân ẢNH: BTC

Ông Phan Văn Đông – Phó giám đốc Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía nam cho biết giải năm nay ghi nhận sự phát triển vượt bậc cả về quy mô lẫn chất lượng khi số lượng VĐV tăng gấp đôi so với giải năm ngoái và cạnh tranh hấp dẫn, nhiều trận đấu gay cấn. Quan trọng nhất vẫn là sự kết nối giữa báo chí, nghệ sĩ, doanh nhân, tạo dựng không gian văn hóa – thể thao lành mạnh, thúc đẩy lối sống tích cực và tinh thần rèn luyện sức khỏe.

Hào hứng tranh tài giải pickleball Báo Thể thao & Văn hóa 2026 ẢNH: BTC

Người hâm mộ thích thú, ngưỡng mộ khi chứng kiến các nghệ sĩ như diễn viên Huy Khánh, Long Đẹp Trai; ca sĩ Titi, Phạm Anh Khoa, Trà My; MC Thiên Vũ, Lý Chánh... trổ tài trên sân pickleball. Bận rộn với nhiều dự án nhưng diễn viên Huy Khánh vẫn cố gắng sắp xếp tham dự giải.

Những đôi xuất sắc ở hạng mục đôi nam nữ báo chí/nghệ sĩ giải pickleball ẢNH: BTC

Các đôi nhất, nhì, ba ở nội dung đôi nam báo chí/nghệ sĩ giải pickleball ẢNH: BTC

"Thật hào hứng khi đến giải, tôi gặp rất nhiều anh chị em nghệ sĩ từng làm việc chung, những người bạn và cả các doanh nhân quen biết. Đây là một giải đấu giúp anh em nghệ sĩ, báo chí và doanh nhân có cơ hội giao lưu thể thao, giao lưu về công việc ngành nghề của mình và cùng nhau phát triển bộ môn pickleball, một môn thể thao đang phát triển rất mạnh hiện nay", diễn viên Huy Khánh chia sẻ.

Giải pickleball khép lại thành công ẢNH: BTC

Giải pickleball Báo Thể thao & Văn hóa 2026 diễn ra với 4 nội dung gồm đôi nam báo chí/nghệ sĩ, đôi nam nữ báo chí/nghệ sĩ, đôi nam doanh nghiệp, đôi nam nữ doanh nghiệp. Ở nội dung đôi nam báo chí/nghệ sĩ, đôi Lê Anh/Tiến Đồng vô địch sau chiến thắng trước Huỳnh Quý/Huy Hoàng ở chung kết. Tại nội dung đôi nam nữ báo chí/nghệ sĩ, Hữu Long/Trà My lên bục cao nhất khi thắng Hoàng Quỳnh/Phan Thương ở trận tranh vô địch. Lưu Huỳnh/Nguyễn Hiệp vô địch nội dung đôi nam doanh nghiệp và Hồng Như/Thành Công đoạt cúp vô địch nội dung đôi nam nữ doanh nghiệp.

