Đánh bại Trung Quốc, điền kinh Việt Nam xuất sắc đoạt cú đúp HCV châu Á

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tạo ấn tượng tại Trung Quốc

Ở chung kết nội dung tiếp sức 4x400 m nữ diễn ra hôm nay, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc tỏa sáng, đoạt tấm HCV quý giá. Theo đó, các cô gái Việt Nam tranh chung kết với 6 đội là Trung Quốc, Sri Lanka, Ấn Độ, Kazakhstan, Hồng Kông.



Đội tuyển tiếp sức 4x400 m nữ Việt Nam đoạt HCV giải điền kinh tiếp sức châu Á 2026 tại Trung Quốc ẢNH: LIÊN ĐOÀN ĐIỀN KINH CHÂU á

Các chân chạy Việt Nam vốn từng đoạt HCV châu Á và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian qua đã đáp lại kỳ vọng khi thi đấu ăn ý và bùng nổ. Với thành tích 3 phút 31 giây 16, Quách Thị Lan cùng các đồng đội vượt qua chủ nhà Trung Quốc (3 phút 32 giây 68), đoạt HCV.

Ngay sau đó ở nội dung tiếp sức 4x400 m nam, Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh và Tạ Ngọc Tưởng tạo bất ngờ khi đánh bại chủ nhà Trung Quốc, đoạt HCV với thành tích 3 phút 02 giây 60. Nội dung tiếp sức 4x400 m nam thu hút 8 đội tham gia chung kết là Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Sri Lanka, Ấn Độ, Kazakhstan, Philippines và Singapore. Đây là thành tích rất đáng khen của đội tiếp sức nam vốn chưa để lại nhiều dấu ấn so với đội nữ.

Niềm vui của đội tuyển tiếp sức 4x400 m nam điền kinh Việt Nam khi lần đầu đoạt HCV châu Á ẢNH: LIÊN ĐOÀN ĐIỀN KINH CHÂU Á

Thành công của đội tuyển nam, nữ tiếp sức điền kinh Việt Nam cho thấy sự kiên trì đầu tư mang lại hiệu quả. Đây cũng là tín hiệu cho điền kinh Việt Nam hướng đến mục tiêu chinh phục HCV tại ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản.



